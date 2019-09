Esta "súper cámara" desarrollada en China tiene 500 MP y es capaz de identificar a cualquiera en un estadio

Un grupo de ingenieros chinos ha desarrollado un sistema de reconocimiento facial que tiene cuatro veces la resolución estimada del ojo humano y que permite por ejemplo identificar a cualquier persona entre decenas de miles si se utilizara dentro de un estadio.

La denominada 'super cámara' cuenta con un sensor de 500 Mpíxeles y plantea una nueva amenaza a la privacidad en un país que ya es famoso por sus sistemas de videovigilancia: 200 millones de cámaras de seguridad vigilan a cientos de millones de ciudadanos y sirven para crear un distópico sistema de créditos sociales que puntúa a esos ciudadanos según lo que detecta que hacen.

Más vigilancia para la población china

Esas puntuaciones de las que Wired ya hablaba en junio de 2019 sirven más tarde para acceder a mejores escuelas o universidades y a viajar a sitios restringidos para ciudadanos con menores puntuaciones, convirtiéndose así en espía y juez de las acciones de la población.

"Si te cogen cruzando la calle por donde no debes o cuando no debes, si no pagas una multa o si pones la música muy alta en el tren puedes perder ciertos derechos como el de sacar un billete de tren", indicaban entonces. En realidad no hay un sistema único de créditos sino varios sistemas locales en cada región que operan con distintas directivas.

Esta cámara podría ser un instrumento más de ese aterrador sistema de créditos. La "super cámara" ha sido desarrollada por la Fudan University de Shanghai y el Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics of Chinese Academy of Sciences en Changchun, capital de la provincia Jilin al noreste de China.

En ella se integra no solo esa óptica de 500 megapíxeles, sino un sistema de reconocimiento facial que conectado a la nube puede detectar e identificar caras de personas o cualquier otro objeto basándose en una colección de datos enorme que permite efectuar esa detección de forma instantánea.

Representantes del Ejército de Liberación Popular de China han indicado que esta cámara podría ser utilizada para diversos campos en el ámbito de la defensa nacional, el ejército y la seguridad pública. Uno de los responsables del desarrollo, Zeng Xiaoyang, destacaba no obstante la importancia de contar con regulaciones para estandarizar el uso de una cámara que para muchos plantea un claro problema de privacidad.

Vía | Global Times