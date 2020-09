Cómo funcionan las apps que espían el uso de WhatsApp y crean un historial de hábitos de alguien sin su consentimiento

Siendo WhatsApp una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas del mundo, se ha convertido también en una de las apps de las que más provecho se busca sacar por parte de terceros. Funciones para programar mensajes, características extra no disponibles en el cliente oficial, temas y personalización o tácticas de espionaje. Esto último es más común de lo que parece, y aparentemente imposible de evitar.

En un reporte de Business Insider detallan cómo hay una proliferación de apps de terceros que consiguen espiar la actividad de otros en WhatsApp sin su consentimiento. Si bien no consiguen obtener acceso al historial de conversaciones ya que estas están cifradas de extremo a extremo, sí que pueden obtener otro tipo de información para detectar tendencias o hábitos.

La descripción de una de las apps: "...automáticamente rastreamos las acciones de tus queridos en WhatsApp...", "...te notificaremos al instante cuando detectemos un movimiento..."

Las aplicaciones se promocionan a menudo como aplicaciones para control parental, con la idea de controlar si un hijo está usando WhatsApp en vez de estar estudiando por ejemplo. Aunque claro, otras directamente hacen referencia a actividades más negativas como "ver si tu amante está hablando con otra persona". Según Business Insider hay decenas de estas apps en Google Play Store y Apple App Store. Una búsqueda rápida en las tiendas de Google y Apple efectivamente devuelven varios resultados de apps por el estilo. Las apps suelen estar disponibles de forma gratuita con compras in-app que desbloquean todas las funciones o sin limitaciones.

Los resultados devueltos en Google Play Store tras una búsqueda rápida de apps por el estilo.

'En línea', lo quieras o no

Pero, ¿qué hacen exactamente? Aprovechan una funcionalidad de WhatsApp que lleva disponible desde prácticamente que WhatsApp existe: 'En línea'. Cuando estamos dentro de la aplicación automáticamente aparecemos como en línea o disponible para el resto de usuarios. Esto es, en cierto modo, útil para que los demás sepan si deben o no hablarnos. En cierto modo, ya que entrar en la aplicación no siempre significa que uno esté disponible para hablar con el resto o con alguien en concreto.

Este simple aviso es suficiente para que este tipo de apps cumplan con su función de espionaje. Generalmente al iniciarlas por primera vez nos piden que insertemos el número o los números que nos interese "monitorizar". A partir de ahí siempre que ese número esté activo en WhatsApp la app nos puede enviar una notificación o crear un timeline cronológico con los intervalos en los que ese número ha estado utilizando WhatsApp durante el día.

La función de 'En línea' no se puede desactivar. No hay forma alguna de entrar en WhatsApp y utilizar la app sin que aparezca 'En línea' para el resto de usuarios. Si bien podemos desactivar la notificación de lectura u ocultar estados entre otros ajustes de privacidad, desactivar el 'En línea' no es posible. Tampoco hace efecto el tener desactivada la función que indica la última vez que nos hemos conectado. En otras palabras, guste o no estas apps van a seguir teniendo acceso a nuestra actividad sin consentimiento a no ser que WhatsApp cambie las funciones de privacidad.

Qué información pueden obtener de un usuario de WhatsApp

A priori que estas apps detecten cuándo alguien está en línea o no parece insignificante, a fin de cuentas se puede saber entrando directamente en WhatsApp y comprobarlo uno mismo. No obstante estas apps evitan que uno tenga que entrar constantemente y además dejan un registro de todas las veces que alguien se ha conectado. Un ejemplo del uso de esto: un jefe que monitorice si sus empleados están usando WhatsApp en las horas de trabajo.

Notificaciones de conexión a WhatsApp y un timeline de el tiempo de uso de Whatsapp por parte de un número que se está monitorizando.

Aparte de esto, algunas de las apps ofrecen características extra como puede ser por ejemplo estadísticas de cuánto tiempo y cuándo se ha conectado una persona. La función más peligrosa de todas quizás sea la de comparar cuándo dos números están online. Con esto la app "deduce" que esas dos personas han interactuado entre ellas comparando los tiempos en las que ambas han estado activas y en consecuencia podrían haber interactuado. Si bien no tiene la app forma alguna de demostrarlo, por el tiempo que ambas personas han estado activas cada minuto saca un porcentaje de posibilidad de interacción.

Ejemplo de una de las apps en las que añadimos los números a rastrear y ofrece todo tipo de datos de uso, incluso las posibles interacciones entre dos números.

Cabe remarcar una vez más que ninguna de estas aplicaciones tiene forma alguna de acceder a las conversaciones de los usuarios debido a su cifrado. A pesar de todo, son apps que fuerzan y ayudan a violar la privacidad de un usuario en WhatsApp al monitorizar su actividad en la app.

En respuesta a Xataka, un portavoz de WhatsApp nos ofrece la siguiente explicación:

"WhatsApp proporciona controles de privacidad a los usuarios para proteger su foto de perfil, el estado "visto por última vez" y el de "acerca de". Mantenemos sistemas automatizados contra el abuso que identifican y previenen el abuso por parte de aplicaciones que intentan detectar información de los usuarios de WhatsApp, y trabajamos constantemente para mejorar nuestros sistemas con el tiempo. También solicitamos que las tiendas de aplicaciones eliminen las aplicaciones que abusan de nuestra marca y violan nuestros términos de servicio".

