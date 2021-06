Apple, tenemos un problema: el nuevo servicio Private Relay de iOS 15 ralentiza de forma notable la conexión a internet

La pasada WWDC sirvió para que Apple redoblase su apuesta por la privacidad, aunque fuera con alguna que otra media tinta. Fue en ese evento en el que presentó su servicio Private Relay, incluido en iCloud+ y que permite garantizar la privacidad de los datos transmitidos sobre todo a través de Safari.

Todo parecía estupendo en esa propuesta, pero quienes están probando las versiones preliminares de iOS 15, macOS 12 o iPadOS 15 se están encontrando con un problema grave: la velocidad de sus conexiones a internet baja de forma notable cuando Private Relay está activado.

Varios son los usuarios que han instalado las betas para desarrolladores de iOS 15, macOS 12 o iPadOS 15 que ya se pueden instalar en los iPhone y iPad, pero al hacerlo y activar esta opción se han dado cuenta de un problema serio: sus conexiones a internet se ralentizaban mucho.

I’m outside of Chicago and here’s my results with PR on vs off. Looks can be deceiving, though. So far from what I’ve found, a lot of pages still just don’t load fast at all. pic.twitter.com/7pu2Oijlfx