Samsung Odyssey Neo G8: el primer monitor 4K a 240 Hz del mercado llega para subir la apuesta en el mundo del 'gaming' prémium

Solo han pasado dos meses desde que analizamos a fondo el monitor Odyssey Neo G9 de Samsung, y ya lo echamos de menos. Este monitor curvo DQHD de 49 pulgadas con retroiluminación miniLED y conectividad HDMI 2.1 nos gustó mucho por su alta calidad de imagen y su diseño, pero lo que nos enamoró fue la inmersión que nos propone con los juegos. Su relación de aspecto no encaja con todos los títulos, pero en algunos de ellos os aseguramos que marca la diferencia.

No obstante, el protagonista de este artículo no es el Odyssey Neo G9 que ya hemos analizado; lo es el nuevo Odyssey Neo G8 que Samsung acaba de presentar. Las características que ya ha compartido con nosotros esta marca nos permiten hacernos una idea bastante precisa acerca de lo que nos propondrá este monitor cuando llegue a las tiendas. Y estamos seguros de que, al igual que el Odyssey Neo G9, no dejará a nadie indiferente.

Samsung Odyssey Neo G8: especificaciones técnicas



características panel LCD VA 4K UHD de 32 pulgadas con curvatura 1000R resolución 3840 x 2160 puntos retroiluminación MiniLED con 2048 zonas de atenuación local frecuencia de refresco 240 Hz Tiempo de respuesta 1 ms (GtG) HDR Procesado de 12 bits brillo máximo 2000 nits contraste estático 1 000 000:1 SINCRONIZACIÓN ADAPTATIVA NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium Pro conectividad 2 x HDMI 2.1 y 1 x DisplayPort 1.4

Esto es lo que nos promete: 4K, 240 Hz, 1 ms, miniLED y más... mucho más

Al igual que el Odyssey Neo G9, el nuevo Neo G8 incorpora un panel LCD de tipo VA con curvatura 1000R y retroiluminación miniLED. Sin embargo, la resolución de la matriz de ambos monitores no es la misma. Y su tamaño, tampoco. El panel DQHD de 49 pulgadas del Neo G9 deja paso en el Odyssey Neo G8 a un panel 4K de 32 pulgadas, lo que lo hace claramente menos voluminoso que su hermano mayor (y confiamos en que también sea más económico, aunque Samsung aún no ha confirmado cuál será su precio).

No obstante, la característica que sin duda va a poner al Odyssey Neo G8 en el punto de mira de algunos entusiastas de los videojuegos es su frecuencia de refresco. Y es que es el primer monitor 4K del mercado que es capaz de trabajar a 240 Hz. Es evidente que pocas tarjetas gráficas nos permiten disfrutar esta cadencia de imágenes por segundo a 2160p, pero no cabe duda de que debe de ser una gozada jugar en estas condiciones en una pantalla como esta. Por supuesto, cuando tengamos la oportunidad de probarla a fondo os contaremos con todo lujo de detalles qué experiencia nos propone.

La matriz de diodos miniLED que se responsabiliza de entregar la luz al panel incorpora 2048 zonas de atenuación local independientes. Además, la capacidad de entrega de brillo de cada diodo está codificada utilizando 14 bits, lo que en teoría debería permitir a este monitor recuperar un alto nivel de detalle tanto en las regiones en sombra como en las zonas más iluminadas.

Este monitor tiene una capacidad máxima de entrega de brillo de 2000 nits y un contraste estático de 1 000 000:1

Otras especificaciones del nuevo Odyssey Neo G8 que merece la pena que no pasemos por alto son su tiempo de respuesta de 1 ms (GtG), su capacidad de entrega de brillo máxima de 2000 nits, su contraste estático 1 000 000:1 (esta cifra es posible gracias a la retroiluminación miniLED) y su compatibilidad con las tecnologías de refresco adaptativo G-SYNC de NVIDIA y FreeSync Premium Pro de AMD.

Un apunte más: al igual que el modelo Odyssey Neo G9 incorpora dos entradas HDMI 2.1 y solamente una de tipo DisplayPort 1.4. Como acabamos de ver, las especificaciones de este nuevo monitor son bastante espectaculares, por lo que estamos deseando probarlo para poder contaros con detalle si realmente está a la altura de las expectativas.

Samsung Odyssey Neo G8: precio y disponibilidad

Samsung aún no ha confirmado cuándo llegará a las tiendas este monitor, y tampoco ha dado a conocer su precio. No obstante, es probable que desvele ambos datos durante la edición del CES que está a punto de comenzar. Tan pronto como los conozcamos actualizaremos este artículo para incluir esta información.