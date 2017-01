El nuevo monitor de Philips parece un televisor para el salón: curvo y 4K en 40 pulgadas

Nadie se va a sorprender a estas alturas, Philips tiene una potente familia de monitores para ordenador que bien podría fusionarse con sus teles, al menos en lo que respecta a tamaño. Os hemos enseñado modelos de 43 pulgadas, otros gigantes con paneles 4K, pues la familia crece con este Philips Brilliance BDM4037UW.

No, no se vuelven locos con la resolución como los chicos de Dell, aquí nos contentamos con unos estupendos “4K” que para un panel de 40 pulgadas está más que bien. Lo interesante de esta propuesta es que el panel es curvo y no es especialmente caro para lo que se está pidiendo en este floreciente mercado de monitores grandotes.

Curiosamente Philips ha decidido presentarlo una semana después del CES 2017, fuera de aquellos focos donde nos encontramos con multitud de unidades ‘gaming’, opciones Samsung, y el citado modelo 8K de Dell. Curiosamente los monitores de Samsung también apuestan por la curva, que parece que va teniendo mejor acogida en este mundillo que en el de las teles.

Lo que podemos decir del BDM4037UW de Philips es que es el monitor más grande con pantalla curva y panel 4K que se ofrece, y si hay alguno más en el mercado, empataría con él. Recordemos, hablamos de monitores, no de teles, aunque la barrera entre ambos a veces parece que se rompe: la principal diferencia la podemos encontrar en puertos de conexión y lo que es capaz de hacer con ellos, o la calibración.

En él se emplea un panel LCD de la casa - un W-LED -, que posiblemente venga de las fábricas de LG Display. Ofrece 178 grados de ángulo de visión, cubre un 85% del espacio de color NTSC - es Ultra Wide Color -, y es capaz de sacar un brillo de 300 nits. Con estos datos difícilmente se las podría ver con HDR, por esto no es compatible (ya están apareciendo monitores con el soporte).

Este Philips nos deja poner cuatro fuentes Full HD al mismo tiempo

Lo que hace interesante a estos pantallones como monitores es el hecho de meter varias señales por los diferentes puertos - VGA, dos DisplayPorts, in HDMI 1.4, un HDMI 1.0 - y colocar las imágenes al mismo tiempo. A esta funcionalidad en Philips se la conoce como Multiview, y se pueden colocar hasta cuatro fuentes Full HD.

¿Cuánto cuesta este BDM4037UW? Pues Philips le ha puesto un precio interesante para el mercado norteamericano, unos 630 dólares (aquí estará disponible por 750 euros). La realidad es que el mundo de las teles está abaratando bastante el precio de los paneles, y es fácil que repercuta en este tipo de monitores gigantes.