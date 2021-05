Los nuevos monitores para 'gaming' de la familia Predator de Acer prometen, y mucho: llegan con HDMI 2.1, hasta 42,5" y HDR

El gran evento anual de Acer nos ha deparado algunas sorpresas. En la avalancha de nuevos productos que ha dado a conocer la compañía taiwanesa, muchos de ellos diseñados para seducir a los jugones, nos han llamado poderosamente la atención los tres monitores que hemos recogido en este artículo. Y, como estáis a punto de descubrir, merecen su dosis de protagonismo.

El más espectacular de los tres es, sin duda, el Predator CG437K S, una bestia de 42,5 pulgadas equipada con conectividad HDMI 2.1 y decidida a disputar a la tele del salón el trono que ocupa como centro del entretenimiento en muchas de nuestras casas.

Pisándole los talones llega el Predator X38 S, un monitor ultrapanorámico con una cobertura de color fantástica y 175 Hz. Y, por último, el Predator X28 aspira a ser la opción de los presupuestos más ajustados. Así se las gastan estos monitores.

Nuevos monitores Acer Predator (2021): especificaciones técnicas



Predator cg437k s predator x38 s predator x28 PANEL LCD VA 4K UHD de 42,5" 8 bits + Hi FRC LCD IPS de 37,5" 21:9 8 bits + A-FRC LCD IPS Full HD de 28" 8 bits + Hi FRC resolución 3840 x 2160 puntos 3840 x 1600 puntos 1920 x 1080 puntos frecuencia de refresco 144 Hz Hasta 175 Hz (modo overclocking) 155 Hz (modo overclocking) tiempo de respuesta 1 ms (VRB) Hasta 0,3 ms (GtG) 1 ms (GtG) contraste nativo 4000:1 1000:1 1000:1 brillo nativo 750 nits 450 nits 300 nits hdr HDR1000 HDR600 HDR400 cobertura de color 90% DCI-P3 98% DCI-P3 90% DCI-P3 ángulos de visión 178º / 178º 178º / 178º 178º / 178º conectividad 2 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x USB-C, 1 x hub USB 2.0 x 2/3.0 x 3 + USB-B 2 x HDMI 2.0b, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x salida audio, 3 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 y 1 x USB-B 2 x HDMI 2.0b, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x salida audio, 3 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 y 1 x USB-B altavoces 2 x 10 vatios 2 x 7 vatios 2 x 2 vatios

Predator X38 S: este ultrapanorámico quiere intimidarnos con su color y sus 175 Hz

El corazón de este monitor es un panel LCD IPS de 37,5 pulgadas ligeramente curvado y con relación de aspecto 21:9 al que se le presupone una capacidad de inmersión notable. Su frecuencia de refresco nativa es 144 Hz, y su resolución 3840 x 1600 puntos, pero puede alcanzar unos en absoluto despreciables 175 Hz recurriendo al overclocking. Según Acer arroja un tiempo de respuesta mínimo GtG de solo 0,3 ms, lo que podría colocarlo en el punto de mira de los jugadores con espíritu competitivo.

Su contraste nativo, 1000:1, no deslumbra, pero no está nada mal, sobre todo teniendo en cuenta que recurre a un panel IPS, una tecnología que no destaca precisamente por su contraste. Eso sí, precisamente apostar por esta tecnología le permite brillar en la reproducción del color con una cobertura del 98% del espacio DCI-P3, por lo que puede ser una opción interesante, además de para jugar, para crear contenidos. Un último apunte: su capacidad máxima de entrega de brillo es 750 nits.

Predator CG437K S: una bestia de 42,5" que se desmarca con su interfaz HDMI 2.1

Lo de bestia no es algo gratuito. Y es que este monitor realmente puede ser utilizado para reemplazar el televisor que muchos jugones tenemos en el salón o el cuarto de estar, especialmente si no tenemos espacio para apostar por una tele de 55 pulgadas o más (y si pasamos de ver los canales de la TDT). Utiliza un panel LCD VA con resolución 4K UHD, y, como podéis ver en la tabla de especificaciones, sobresale, como cabe esperar de un modelo que apuesta por la tecnología VA, por su contraste nativo (4000:1).

Una de sus características más atractivas es la incorporación de dos conectores HDMI 2.1 que pueden ser utilizados para transportar señales 2160p con un refresco de 144 Hz. No obstante, Acer no ha descuidado los demás parámetros de este monitor. Y es que tiene un tiempo de respuesta de 1 ms (VRB), una capacidad de entrega de brillo nativa de 750 nits (los picos máximos llegan según Acer a los 1000 nits) y una cobertura del 90% del espacio de color DCI-P3. Como veis, es un monitor equilibrado que puede encajar bastante bien en la lista de opciones a considerar de muchos jugones.

Predator X28: las mata callando con unas prestaciones modestas, pero equilibradas

Basta echar un vistazo a la tabla de especificaciones para darse cuenta de que este monitor no es tan despampanante como las dos pantallas de la familia Predator con las que comparte protagonismo. Aun así, no está pero que nada mal. Y es que su corazón es un panel LCD IPS Full HD de 28 pulgadas capaz de alcanzar gracias al overclocking una frecuencia de refresco de 155 Hz.

Sus otras cifras están a la altura de lo que cabe esperar encontrar en un monitor para gaming a la última: tiene un tiempo de respuesta de 1 ms GtG, un contraste nativo de 1000:1, una capacidad de entrega de brillo nativa de 300 nits y una cobertura del espacio de color DCI-P3 del 90%. No son unas especificaciones sobresalientes, pero está claro que este monitor quiere mantener el precio bajo control. En cualquier caso, tiene algo en común importante con sus hermanos mayores: utiliza un panel de 8 bits + FRC, una característica que quizá no convenza a algunos jugadores.

Nuevos monitores Acer Predator (2021): precio y disponibilidad

Acer aún no ha dado a conocer cuándo llegarán estos monitores a las tiendas, y tampoco qué precio tendrán, pero actualizaremos este artículo con esta información tan pronto como esté disponible.

