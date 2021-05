Uno de los rascacielos más altos de China se tambalea sin razón aparente y obliga a evacuar la zona entre pánico y misterio

Miles de personas corriendo, vídeos circulando por redes sociales y pánico generalizado. Uno de los rascacielos más altos de China empezó a tambalearse y amenazó con caerse sin razón aparente. Hacía buen tiempo, no se han detectado terremotos y no ha habido ningún incendio o incidente registrado. Pero el edificio empezó a temblar y las más de 15.000 personas que estaban dentro tuvieron que ser evacuadas en 90 minutos.

Con 71 plantas y 292 metros (356 metros con la antena incluida), el SEG Plaza es uno de los edificios más altos de China. Completado en el año 2000, el imponente rascacielos es uno de los más representativos de Shenzhen y uno de los puntos más visitados de la ciudad.

Alrededor de la una del mediodía, hora local, del martes 18 de mayo, el imponente SEG Plaza empezó a temblar. Las partes superiores del edificio comenzaron a moverse ligeramente de un lado a otro, asustando a los presentes y obligando a las autoridades a evacuar a todas las personas del interior. El edificio es sede de un gran mercado de tecnología en sus plantas inferiores.

People in Shenzhen reported to have fled the 73-story SEG Plaza after the building tilted on its foundations. No earthquake recorded in the area https://t.co/OV0g4Luz5O