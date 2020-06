Sin previo aviso, el puente del Golden Gate se acaba de convertir en una descomunal armónica de 12.000 toneladas

En 1846, John C. Frémont entró en la Bahía de San Francisco y creyó estar internándose en el Chrysoceras, el Cuerno de oro, el enorme estuario situado a la entrada del Bósforo en cuyas orillas los griegos fundaron Bizancio y hoy se alza Estambul. Por eso, al brazo de agua que separa el condado de Marin y el de San Francisco se le ha conocido en los últimos 150 años como Golden Gate. Nosotros, claro está, lo conocemos por otra cosa.

El Golden Gate es famoso, sobre todo, por el enorme puente naranja que desde su inauguración en 1937 se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de Estados Unidos. No es para menos. Son 1.280 metros de puente suspendidos sobre dos torres de 227 metros de altura con 600 mil remaches cada una: un espectáculo para la vista y, desde hace unos días, también para el oído.

Y no, no es una manera de hablar. Escuchad.

The Golden Gate Bridge now makes music. You can hear this whistle all over the city pic.twitter.com/W1V9Dw4sXb