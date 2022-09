La trama para conseguir verificaciones, likes y seguidores en Instagram: 25.000 dólares por un tick azul

¿Pagarías 25.000 dólares por poner un diminuto sello azul con un check blanco junto a tu foto de perfil en Instagram? ¿Estarías dispuesto a burlar los esquemas de Meta para verificar tu nombre y, quizás, si juegas bien tus cartas, firmar acuerdos de patrocinio con empresas o al menos elevar tu estatus y marca personal en Internet? Quizás te suene descabellado. Quizás no. Quién sabe.

Te parezca más o menos razonable, un dispendio o una inversión, lo cierto es que ProPublica acaba de publicar una investigación que destapa una delirante trama que tiene precisamente ese objetivo: aprovechar los puntos débiles del sistema para mercadear con verificaciones en Instagram.

El esquema es tan rentable para sus impulsores como aparentemente elaborado y consiste básicamente en proyectar una imagen falsa en la Red para trasladarla luego a Instagram y que sirva allí como "llave" para hacerse con la preciada insignia azul. Los reporteros Craig Silverman y Bianca Fortis, de ProPublica, una agencia de noticias independiente, describen en detalle su mecánica.

Ya seas cirujano o joyero, el primer paso consiste ni más ni menos que en hacerse pasar por un artista con cierta notoriedad. ¿Cómo? Para empezar con fotografías en las que parezcas un creador influyente, atareado y, a ser posible, con cierto estatus. ¿Que tienes un deportivo o al menos puedes acertarte a uno para sacarte una foto? Genial. ¿Se tercia la posibilidad de sacarte un selfie junto a una cabina de DJ o sentado en un estudio de grabación? Mejor que mejor.

No importa que no sepas qué hacer exactamente allí. Los responsables de la trama —explica ProPublica— encargaban piezas musicales simples, en ocasiones poco más que ritmos básicos que sonaban en bucle y durante minutos, para que puedas subirlas a tus perfiles de Spotify, Apple Music y otras plataformas similares. Con el fin de que la impostura quedase más redonda los “cerebros” de la operación pagaban también por artículos en los que se elogiaba tu talento musical.

Siguiente paso: empezar a subir contenido a Instagram. ¿Que no tienes una cohorte de miles de seguidores a los que les chiflan tus creaciones? No pasa nada. Tampoco eso supone un problema insalvable. Los mismos que se han encargado de buscarte música y buenas reseñas garantizan que tus publicaciones en la red social parezcan populares a base de comprar likes y comentarios.

Por si su ayuda no fuera suficiente la misma Google contribuía, de forma automática, a dar más credibilidad al engaño. Al indexar los artículos y perfiles de Spotify, Google o Deezer, el buscador generaba un “knowledge panel” que aparecía cada vez que alguien tecleaba tu nombre, un panel de conocimiento en el que se te presentaba como… —¡Eso es!— un artista musical.

A jeweler. A plastic surgeon. An OnlyFans Model. They and others received a blue check in likely the biggest Instagram verification scheme revealed to date. After ProPublica started asking questions, Meta removed badges from over 300 accounts.https://t.co/UTgXxTh4Qb