SSCV Sleipnir, el barco grúa semisumergible más grande del mundo: un titán capaz de levantar 20.000 toneladas

Cuando hace años la compañía Heerema Marine tuvo que bautizar a su nueva embarcación grúa, una inmensa mole capaz de levantar cargas descomunales en pleno océano, decidió tirar de épica nórdica. Para operar el navío se apoya en ocho grandes columnas, así que —debieron de reflexionar sus responsables— porque no llamarlo Sleipinir, igual que el mítico corcel de Odin. Al fin y al cabo ambos tienen ocho patas, ambos son poderosos y ambos se concibieron —uno en el terreno de las leyendas, otro sobre la mesa de los ingenieros— para dibujar muecas de asombro.

Dicho y hecho.

Con ustedes, SSCV Sleipinir. Su imagen impresiona, pero no más que su ficha técnica. El SSCV Sleipnir es un buque grúa semisumergible —de ahí la coletilla de SSCV, por sus siglas en inglés— con una amplia cubierta reforzada que alcanza los 220 metros de eslora y 102 m de manga. Su calado se mueve en un rango de entre 12 y 32 m y la embarcación puede desplazarse a una velocidad de crucero de alrededor de 10 nudos con más de 400 tripulantes a bordo.

Si por algo destaca Sleipinir es sin embargo por su capacidad para levantar y manejar cargas descomunales. Con ese fin está dotado de dos grúas diseñadas por Huisman, máquinas capaces de elevar 10.000 toneladas cada una. Al trabajar en tándem pueden manejar pesos equivalentes a 20.000 toneladas métricas.

Creado para ser el Hércules de los mares. Pensando precisamente en la labor que debería desarrollar, SSCV Sleipnir se creó como una plataforma dotada de ocho columnas de 23,75 m de alto —según OneStep Power— y que se reparten de manera simétrica de proa a popa para dotarlo de mayor estabilidad mientras maneja grandes cargas en mares agitados. La estructura dispone además de dos pontones sumergidos, uno situado a cada lado, que facilitan su flotación.

¿Y por qué es interesante? Por su capacidad, lo que lleva a presentarlo a menudo como el mayor buque grúa semisumergible (SSCV) del mundo. Así lo anunciaba de hecho la propia Heerema, que saca pecho con alguna de las hazañas que ha logrado desde que dejó Sembcorp Marine Tuas Boulevard Yard y empezó a trabajar, en 2019: en septiembre de ese mismo año logró batir un récord al alzar parte de la parte superior de la plataforma Leviathan, de 15.300 toneladas.

Meses después retiró un jacket de más de 8.000 tn de la plataforma Jotun-B en el Mar del Norte y hace aproximadamente tres años hizo una nueva demostración de su capacidad al retirar la cubierta del Brent Alpha de Shell, de 10.100 toneladas métricas. No todo han sido desmantelamientos en su hoja de servicio. Sleipnir también participó en la instalación de parte de la plataforma de procesamiento Johan Svedrup P2, manejando una estructura de más de 12.000 toneladas.

Pensado para desmantelar y construir. "La embarcación puede instalar y retirar jackets, topsides y módulos. También puede instalar cimientos, amarres y estructuras en aguas profundas", detalla Heerema, que presenta a Sleipnir como "el SSCV más grande y sostenible". Así lo identificaba en 2022 OffShore Energy al informar de cómo había retirado una plataforma con una sola elevación.

Potente… y sostenible. Esa es la segunda idea en la que incide la firma holandesa. Y lo hace por la capacidad de Sleipnir para operar con gas natural licuado. "El buque puede funcionar con GNL, que reduce las emisiones. Además está equipado con iluminación LED, un sistema de recuperación de calor y frío, variadores de frecuencia, pintura antiincrustante y se conecta a nuestra red de energía renovable cuando está amarrado en el puerto de Rotterdam", destaca.

Sembarine precisa que es de combustible dual y cita, además de GNL, gasóleo marino (MGO). "El Sleipnir es autopropulsado y tiene una velocidad mínima de servicio de 10 nudos, con potencia generada por medio de motores duales: gasóleo marino y GNL. La navegación se realiza con posicionamiento dinámico o sistema de amarre", aporta. El navío incorpora además 12 conjuntos de generadores de 8 megavatios (MW) y ocho unidades de motores de propulsión de 5,5 MW.

Récords también en las tripas. El Sleipnir no solo aspira a récords de capacidad o carga de pesos. Esa filosofía la lleva incluso en las "tripas", como reivindica Wärtsila, que presume también de su aportación al proyecto.

"El posicionamiento dinámico es fundamental para sus operaciones. Para garantizarlo, Wärtsilä desarrolló específicamente para este proyecto cuatro propulsores retráctiles de proa WST-65RU de 5500 kW, los propulsores retráctiles más grandes jamás fabricados. Presentan una combinación única de funcionalidad retráctil y montaje subacuático. Los propulsores instalados en la popa del buque son WST-65U de 5500 kW, orientables y montables bajo el agua".

Un titán entre titanes. SSCV Sleipnir llama la atención por sus enormes dimensiones y su enorme capacidad. Sus grúas tienen plumas de 144 metros dotadas de un sistema de giro que refuerzan su versatilidad y unos rodamientos que en 2017 Huisman reivindicaba como los mayores del mundo. Eso no significa que en los océanos no podamos encontrarnos con otras estructuras pensadas para levantar grandes pesos. Hace no mucho en Xataka os hablábamos de hecho de la no menos impresionante Hyundai-10000, una grúa flotante semisumergible que en 2021 llegó a manejar un cargamento de aproximadamente 9.100 toneladas.

¿Qué diferencia hay entre Hyundai-10000 y SSCV Sleipnir? Su naturaleza. En el mundo de las grúas flotantes hay dos categorías principales: las semisumergibles con un punto fijo y las de tipo shearleg, que están sustentadas sobre una barcaza. La Hyundai-10000 sería la más grande entre este último grupo. La capacidad es mayor sin embargo cuando se manejan grúas semisumergibles con plataforma, como la de Heerema, con una capacidad de elevación de 20.000 tn métricas.

Imágenes: Heerema

En Xataka: Pioneering Spirit: el mayor barco de construcción del mundo es una mole hipertecnificada para la alta mar