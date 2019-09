Siete detenidos, mucha fiesta y conciertos: el asalto al Área 51 que terminó siendo de todo menos un "asalto"

Empezó como una broma de Internet, un meme que acabó teniendo un enorme éxito. Pero al final el evento se puso serio, y este fin de semana miles de estadounidesnses fueron a intentar asaltar el Área 51 para descubrir si efectivamente los militares nos escondían de los aliens. ¿Y qué podría salir mal cuando 3.000 civiles van a "asaltar" una base militar estadounidense? Pues sorprendentemente no demasiado.

Efectivamente, lo que no hubo fueron alienígenas, faltaría más. Pero sí hubo muchas ganas de pasárselo bien por parte de los asistentes, frikismo y fisfraces con temática alien, e incluso música en directo. También hubo algunos valientes que sí se acercaron a las puertas del Área 51, pero al final sólo hubo alrededor de siete detenidos. Vamos, que de asalto poco.

Lo que acabó habiendo en Nevada fue una suerte de celebración del frikismo, cuando alrededor de 3.000 personas según la CNN fueron a un pueblo de 50 habitantes llamado Rachel, en Nevada, para lo que acabó siendo un festival al que llamaron Alienstock. Pueden parecer muchos, pero si tenemos en cuenta que más de dos millones de personas se apuntaron al evento en Facebook, tampoco se puede decir que haya sido un éxito rotundo.

Pero al final hubo 3.000 que fueron y se lo pasaron bien. Tal y como vemos en algunos vídeos compartidos por los asistentes, hubo mucho ambiente de celebración, y muchos disfraces y bromas con la temática extraterrestre. También acabó habiendo un pequeño festival musical improvisado para quienes estuvieran allí.

This about sums up the entire storm #Area51 event this weekend. pic.twitter.com/cK6cZ2SXDM