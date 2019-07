Qué es un '10x Engineer' y de dónde surge la polémica que mitifica la figura del genio programador

La mitificación de los '10x Engineer' vuelve estos días. Se trata de aquel ingeniero, normalmente programador, que es capaz de tener un rendimiento diez veces mejor que el resto de sus compañeros de proyecto. Aunque algunos usuarios comentan, cómicamente, que ese diez podría ser binario. Estamos ante una analogía sobre la productividad, el trabajo en solitario y la idolatración del genio. Un concepto que aúna muchos de los estereotipos de esta profesión.

Esta es la historia del origen del '10x Engineer', por qué ha vuelto a hablarse de ello y cuál ha sido la reacción de la mayoría de ingenieros. Una postura por parte de la comunidad que ya os adelantamos que no está muy a favor de la visión ofrecida por el inversor indio que la ha vuelto a colocar en boca de todos.

Shekhar Kirani, inversor de la firma Accel India, ha abierto un hilo en Twitter donde ponía en relevancia la figura del '10x Engineer'. Entre los comentarios sobre ellos destacan frases como "Si alguna vez te encuentras con esta rara raza de ingenieros, no los dejes escapar", "odian las reuniones", "muchos de ellos son programadores por la noche, cuando no hay mucha gente alrededor", "tienen el fondo de pantalla en negro", "no les importa si el código es front-end o back-end", "escriben código a la misma velocidad a la que hablan" o "piensan que si cuesta mucho enseñar algo a alguien, prefieren hacerlo ellos mismos". Un hilo plagado de tópicos que ha recibido multitud de respuestas.

