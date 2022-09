La posverdad no era para tanto: la gente sí cambia de opinión cuando se le presentan hechos

¿Cuánto vale un argumento? ¿Qué peso tiene un razonamiento bien ensamblado, robusto y que enraíza en hechos verídicos y demostrables? ¿Se persuade más apelando al cerebro o al corazón, cuando no a las tripas? La pregunta es tan vieja como el concepto mismo de sociedad y a su modo ya le daban vueltas allá, hace milenios, en la Grecia clásica; pero en tiempos de posverdad y fake news en los que crear bulos resulta más fácil que nunca la cuestión es, si cabe, más urgente.

La duda de fondo apunta a nuestra naturaleza más íntima, como individuos y como seres sociales. ¿Estamos dispuestos a replantearnos nuestras opiniones? ¿Y qué hace falta para que eso ocurra? En la cuenta Soc Done Left acaban de desgranar estudios que arrojan luz sobre el tema.

Una cuestión de posverdad… Para empezar no viene mal refrescar conceptos. Como el de posverdad. La RAE la define como la “distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y actitudes sociales”. Su lectura en clave política es clara: mejor las sensaciones que las razones, mejor que algo aparente ser verdad que el hecho de que realmente lo sea o no. La clave está en la reafirmación constante en las propias ideas.

… Y cabezas cuadradas. Visto así, sobre el papel, el concepto parece casi contraintuitivo; pero hay estudios que demuestran hasta qué punto lo asumimos. Hace ya más de una década, por ejemplo, Brendan Nyhan y Jason Reifler comprobaron algo curioso: el “efecto contraproducente” que puede generar la información, cómo más datos no siempre equivale a menos ignorancia.

Durante su experimento Nyhan y Reifler hicieron algo sencillo: entregaron a ciudadanos de ideología conservadora información sobre la ausencia de armas de destrucción masiva en Irak. ¿Qué ocurrió? Pues que al ser confrontados con datos los sujetos de la prueba no solo se mantuvieron firmes en sus trece, sino que se convencieron aún más de que tales armas se habían encontrado. Algo que debería haber desmontado una opinión sirvió —¡Sorpresa!— para lo contrario: reforzarla.

