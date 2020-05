Poimo, una bicicleta eléctrica inflable que se puede guardar en una mochila

Los patinetes y bicicletas eléctricas han invadido las ciudades a lo largo y ancho del mundo en los últimos años. Bien de uso individual bien de uso compartido, este tipo de vehículos cada vez son más populares entre otras cosas por las comodidades que ofrece. Pero, dejan de ser cómodos a la hora de transportarlos de un lugar a otro. Estos ingenieros tienen una alternativa: una bicicleta eléctrica inflable que se pueda guardar en una mochila.

Unos investigadores de la Universidad de Tokio han creado un prototipo de bicicleta inflable llamado Poimo (POrtable e Inflatable MObility). Con una pequeña bomba de aire se puede inflar rápidamente cuando se desee usar y después desinflarla para transportarla fácilmente.

Una vez la estructura inflable está hinchada se conectan los componentes rígidos (ruedas, motor, batería y volante). Todo ello en principio cabe en una mochila (bastante grande). Su peso total es de 7,8 kg según indican los creadores en el documento presentado y sólo la estructura inflable 2,3 kg. Dicen que se podría reducir más en un producto final ya que esto es un prototipo.

Siendo precisamente un prototipo no hay detalles acerca de su velocidad,autonomía y características por el estilo. La idea detrás de esto es demostrar la viabilidad de la estructura inflable. Será decisión de cada uno decidir si es más cómodo desplegar, hinchar y montar la bicicleta o apostar por un patinete/bicicleta eléctrica que se pueda plegar.

Poimo antes de ser inflada.

Por otro lado, tener un accidente con un peatón probablemente no será tan grave como con una bicicleta/scooter normal y corriente. Al ser una estructura "blanda" y no aluminio u otros materiales sólidos el impacto podría no ser tan fuerte. Aunque aquí pueden entrar más factores a tener en cuenta y no sólo el impacto en sí.

Estructuras inflables y relativamente rígidas

El truco está en el material utilizado para que al inflarla sea lo suficientemente rígida. El cuerpo de Poimo está hecho de poliuretano termoplástico (TPU). Los investigadores indican que es un material fácilmente personalizable para obtener las formas deseadas y tiene la resistencia suficiente para soportar el peso de los usuarios una vez se infla. Para conseguir esta estabilidad se neceista una presión de aproximadamente 0,5 bares, que es relativamente fácil de conseguir.

Otras estructuras inflables aparte de la bicicleta podrían ser por ejemplo los sofás.

Adicionalmente, este material se puede utilizar en muchos otros ámbitos aparte de la movilidad eléctrica con bicicletas inflables. Los autores ponen como ejemplo los sofás, y de hecho han creado varias estructuras inflables en forma de sofá. Lo cierto es que aguanta sorprendentemente bien según las pruebas realizadas, 80 kilogramos de peso apenas consiguen doblar unos centímetros la estructura a una presión de 0,5 bares aproximadamente.

Vía | Gizmodo

Más información | ACM