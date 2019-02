Nadella defiende el contrato de 479 millones de dólares de Microsoft con el ejército de EE.UU. pese a las críticas internas

Satya Nadella, CEO de Microsoft, ha defendido el contrato militar que mantiene Microsoft con Estados Unidos por valor de 479 millones de dólares a raíz de las críticas de algunos empleados, que consideran que sobrepasa la línea de lo debido. Mediante este contrato se provee al ejército de sistemas de realidad aumentada para sus operaciones.

Nadella dijo que continuaría comprometiéndose con sus empleados y considerando el rol de Microsoft como el de un "ciudadano corporativo", pero que no "retendría tecnológicamente" a los gobiernos democráticos.

"Decidimos no ocultar la tecnología a las instituciones que hemos escogido en países democráticos para proteger las libertades de las que disfrutamos", dijo el CEO a CNN. "Fuimos muy transparentes con esa decisión y continuaremos teniendo ese debate con nuestros empleados".

El contrato al que hace referencia fue el firmado a finales del año pasado, mediante el cual se comprometía a suministrar prototipos de un dispositivo basado en Hololens, el Sistema Integrado de Aumento Visual -IVAS por sus siglas en inglés- al ejército estadounidense, pudiendo llegar a entregar hasta un total de 100.000 dispositivos.

Un grupo de empleados de la empresa, Microsoft Workers 4 Good, emitió un comunicado la semana pasada en el que explicaba que los ingenieros que crearon Hololens lo hicieron pensando en usar esta tecnología para la medicina o la ingeniería, no para "convertir la guerra en un videojuego", rechazando que sea usado para "la guerra y la opresión".

On behalf of workers at Microsoft, we're releasing an open letter to Brad Smith and Satya Nadella, demanding for the cancelation of the IVAS contract with a call for stricter ethical guidelines.

If you're a Microsoft employee you can sign at: https://t.co/958AhvIHO5 pic.twitter.com/uUZ5P4FJ7X