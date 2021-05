Nada de agua y jabón: estos investigadores están limpiando las estatuas de mármol de Miguel Ángel con bacterias

Las estatuas de Miguel Ángel son, sin lugar a dudas, uno de los tesoros más importantes que conservamos del Renacimiento. Sin embargo, el mármol se ensucia y se mancha, por lo que requiere una especial labor de mantenimiento y restauración. Pues en Italia han estado probando una alternativa de lo más peculiar: esparcir bacterias sobre el mármol para dejar que ellas se ocupen de todo.

Tal y como detalla el New York Times, un equipo de científicos y restauradores han estado probando en secreto esta técnica en la Capilla de los Medici de Florencia. El equipo ha usado unas bacterias que se alimentan de pegamento, aceite y fosfatos para conseguir eliminar algunas de las manchas más incrustadas de las estatuas. El resultado, aparentemente, ha sido muy bueno.

Que se lo coman las bacterias

Si habéis tenido ocasión de visitar la Capilla de los Medici en Florencia seguramente recordéis las esculturas de Aurora y Crepúsculo que se encuentran a los pies de Lorenzo II de Médici. A pesar de las diferentes restauraciones y limpiezas (más o menos fortuitas) que ha recibido la tumba, esta obra de Miguel Ángel tenía unas manchas muy profundas e incluso deformaciones. ¿El motivo? Un entierro algo irregular.

En concreto, el entierro de Alejandro de Médici, que fue asesinado por su primo Lorenzo de Médici el 6 de enero de 1537. Su cadáver fue envuelto en una alfombra y arrojado al sarcófago de su (no biológico) padre Lorenzo II de Médici. No fue eviscerado, es decir, no se extrajeron sus vísceras. Los años pasaron, el cadáver se descompuso y se filtró por el mármol de Miguel Ángel, provocando las manchas que mencionábamos antes.

¿Cómo se ha limpiado esta suciedad? Usando una bacteria llamada Serratia ficaria SH7 (que procede de unos suelos contaminados por materiales pesados de una mina de Cerdeña). En palabras de Monica Bietti, antigua directora del Museo de las Capillas de los Médici, "la SH7 se comió a Alessandro".

Sin embargo, la primera vez que se usó esta técnica fue en la tumba de Giuliano di Lorenzo, duque de Nemours, que también fue esculpida por Miguel Ángel. Esta tumba es similar a la de su hermano Lorenzo, pero las dos figuras que hay en la parte inferior son alegorías del Día (hombre) y a la Noche (mujer).

El equipo usó Pseudomonas stutzeri CONC11 (una bacteria aislada de los residuos de una curtiduría) para el pelo de la estatua y Rhodococcus sp. ZCONT (que viene de unos suelos contaminados con diésel) para limpiar las orejas. Para la cara de Noche (la figura femenina) usaron paquetes de microgel de goma xantana, que es un derivado de la Xanthomonas campestris.

El resultado, aparentemente, ha sido muy bueno. La tumba de Lorenzo II de Médici ahora luce libre de restos de Alessandro. Los investigadores planean presentar oficialmente los resultados del proyecto en junio.

Vía | New York Times

Imagen | Rufus46 con licencia CC BY-SA 3.0