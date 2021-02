La mina de diamantes de Mir es un gigantesco agujero de 1.200 metros de diámetro en plena Siberia

A veces los tesoros no están escondidos, sino que no podrían ser más evidentes. Las explotaciones mineras en abierto son impresionantes y la mina de Mir (o Mirny), que llegó a ser la mayor del mundo en su tipo, no es para menos.

Una mina a cielo abierto de diamantes ubicada en Rusia, concretamente cerca de la ciudad de Mirny (Siberia), de la que toma su nombre. Aunque ahora la mina abierta está cerrada, su aspecto y sus características siguen impresionando y fue la mina más grande y más rica de la antigua Unión Soviética.

Lo que pasaba cuando en la URSS creían que podría haber algún diamante

Nos contaba hace un tiempo un taxista, al hablar del lugar donde se fabrican todas las aspirinas del mundo, que lo que llegaba a sus oídos es que "las cuencas mineras están fatal", refiriéndose a lo próspero importante que ha sido esta explotación para Asturias (España). Pero la fortuna de las minas depende mucho de lo que se explote además del momento, y así como al carbón ya no le va tan bien en España, el oro sigue siendo de interés y los diamantes, cuando se encuentran, también. Y a abrirlo todo.

En 1953, la geóloga Larissa Popugaieva, que estudió muestras de minerales del yacimiento en Yakutia (Siberia), observó una alta concentración del mineral granate, un tipo de silicatos que también se asocia con la presencia de diamantes. Popugaieva pasó a formar parte de la expedición de Yakutia, aunque en un principio los soviéticos no estaban convencidos de invertir para la explotación.

Flanco de la mina con la ciudad al fondo. Imagen: Vladimir - Мирный

El empujón que convencería a los rusos vendría el 13 de junio de 1955, cuando los geólogos soviéticos Yuri Khabardin, Ekaterina Elagina y Viktor Avdeenko dieron con kimberlita, una roca ígnea conocida porque en ocasiones alberga diamantes (se considera que a la profundidad, temperatura y presión a las que se formó la forma más estable para el carbono es el diamante y no el granito). Tras dar con este diamante en bruto (en este caso, literalmente), Khabardin recibió un Premio Lenin por el descubrimiento (sin que hubiese honores para Popugaieva, casualmente) y la Unión Soviética de Stalin se puso manos a la obra. La mina, de hecho. se llama así porque mirny en ruso es paz, y al comunicar el hallazgo de diamantes en el sitio Khabardin dijo estar "fumando la pipa de la paz".

La mina abrió en 1957, considerablemente rápido teniendo en cuenta los medios del momento (en ese momento no tenían a Bagger 288). También pensando en la localización: Siberia es uno de los terrenos más inhóspitos de los que habita el ser humano, con inviernos de siete meses hasta los -39ºC (en Mirny), y como vimos al hablar del puente de la isla de Russki, el frío extremo no es precisamente una ayuda para los trabajos de construcción. Y el verano tampoco es un consuelo, cuando el permafrost pasa a ser barro y el área de excavación se convertía en un lodazal enorme.

Un día de invierno cualquiera en Mirny. Lori / Legion Media

Tirando de grandes motores y de dinamita, se hicieron con los complicados suelos y construyeron la planta de procesado a unos 32 kilómetros del yacimiento (para evitar el permafrost). Junto a la mina creció también la ciudad, de manera que impresiona bastante ver cómo el casco urbano acabó en el mismo extremo de la excavación.

El rápido desarrollo de Mirny al parecer estuvo motivado también por hacerse un hueco entre las potencias mundiales de la explotación de diamantes, algo que en esos momentos encabezaba la empresa De Beers. Sobre esto, cuenta la leyenda que la compañía llegó a preocuparse por este pronto crecimiento de la mina y que quiso visitar la mina, pero que los rusos intencionadamente demoraron la visita de Philip Oppenheimer, ejecutivo de De Beers, y el geólogo jefe Barry Hawthorne para que sólo tuviesen 20 minutos para examinar la explotación.

Vista aérea de la ciudad y la mina. Igor Dvurekov

El segundo mayor agujero excavado del mundo

A su cierre en 2001, la mina de Mir tenía una profundidad de 518,16 metros y un diámetro de 1.200 metros. Fue la mayor mina abierta de diamantes del mundo, pero con los años fue bajando su posición y en la actualidad es la también rusa mina de Yubileyny, Rusia, es la mayor mina de diamantes del mundo, si bien la mina del cañón de Bingham en Salt Lake City (Estados Unidos) es el mayor agujero excavado del planeta y el de Mirny al menos está en segundo lugar.

Tampoco gana a la mina más profunda del mundo, que es la mina de Tau Tona, ni al agujero más profundo. Casualmente, el agujero para fines de investigación que se llevó a cabo en la península de Kola, en Rusia, alcanzó los 11 kilómetros de profundidad.

La ciudad tiene aeropuerto y, claro, hay buenas vistas aterrizando. Imagen: Stapanov Alexander

Pese a esto, a la mina se le ha adjudicado la aterradora capacidad de "absorber helicópteros" a lo leyenda del Triángulo de las Bermudas, pero evidentemente no hay nada mágico ni oculto en ese gran agujero. Lo que pasa es que es tan grande que el aire que contiene se calienta mucho y se eleva, causando que en el área haya un cambio de temperatura de masas de aire abrupto y que los helicópteros se desestabilicen al perder el control, de manera que en ocasiones el piloto no ha reaccionado a tiempo tras el descenso para volver a tomar altura.

La mina de Mir supuso casi 50 años de operaciones de explotación que dieron unos 2 millones de carats de diamantes al año, aunque este dato no ha llegado a confirmarse de manera oficial. Tras su cierre, se continuó explotando de manera subterránea por ALROSA, quienes afirman que entre 1957 y 2001 la mina produjo unos 14.000 millones de euros en diamante en bruto.

Imagen | Staselnik