El metaverso era asistir a la presentación de una tablet en 'Minecraft' con un avatar personalizado

El metaverso, ese concepto abstracto que desde que Facebook Meta dijo que iba a apostar a muerte por él no dejamos de escuchar. Es el futuro, dicen. Un futuro lejano, pero el futuro al fin y al cabo. Y como no podría ser de otra forma, ya hemos empezado a ver iniciativas en este campo, como Lightship (Niantic), Decentraland (parcelas virtuales) e incluso hemos visto a Nike mostrando cierto interés por este universo virtual.

El metaverso, por cómo nos lo vendió Zuckerberg, era muy 'Ready Player One': salas virtuales, avatares, reuniones en realidad virtual (pero no como la de ahora, sino mucho más realista), juegos, etc. Eso es lo que, aparentemente, será en el futuro, pero lo que hemos podido experimentar hasta ahora ha sido, ni más ni menos, que la presentación virtual de una tablet en 'Minecraft'.

Yo conocí la Lenovo Tab P12 Pro en 'Minecraft'

Esta semana hemos publicado en Xataka que la Lenovo Tab P12 Pro llegaba a España. La tablet ya estaba presentada, pero no ha sido hasta esta semana que hemos tenido la presentación para saber de su lanzamiento en nuestras fronteras. Lo que nos pilló un poco por sorpresa es que no fue ni en un evento presencial ni en una videollamada de Zoom, sino en un servidor de 'Minecraft' (y una llamada en Discord para el audio).

Antes del evento tuve que enviar algunos datos, como mi color de pelo, de ojos, si tenía gafas, barba, etc. No son los típicos datos que te suelen pedir antes de asistir a un evento, ni mucho menos. ¿Y por qué eso datos? Porque me crearon un avatar personalizado, con mi traje, mi barba, mis gafas y mi color de ojos. Mi metapersona, que diría Zuckerberg.

Mi "metayo".

Al entrar en el servidor teníamos una enorme entrada con el nombre de la tablet, unas escaleras y una serie de caminitos de colores que llevaban a diferentes estancias. No estaba solo, por supuesto. Había más compañeros de profesión pululando por ahí, tal y como veréis en las capturas que acompañan este artículo.

Tuvimos un rato para dar vueltas y descubrir las estancias, que realmente eran decorativas. Al cabo de unos minutos, y cuando empezó la conferencia en Discord, alguien escribió en el chat que teníamos que seguir el camino naranja. Este llevaba a una especie de teatro en el que nos quedamos todos mirando al escenario, donde realmente no pasó nada. No hubo una "presentación" como tal, o al menos eso me pareció.

En el salón había un código QR en toda la pared (bendita paciencia para construir esto) que llevaba a la ficha técnica de la tablet en la web de Lenovo, algo que, aún rudimentario, me pareció bastante original. Al acabar la presentación, nos dijeron que teníamos la oportunidad de dar una vuelta y conocer mejor el interior porque, ojo, el mapa no era un edificio ni nada, sino que era una recreación/interpretación del interior de la tablet.

Esta captura, por ejemplo, es la sala del procesador. La que tienes más abajo fue tomada volando por encima del mapa y, efectivamente, muestra lo que sería la pantalla de la tablet. ¿Y la entrada? Exactamente: era el puerto USB tipo C. Es decir, que todos entramos a la presentación por el puerto USB. También había un desafío de saltos para llegar a la zona de selfies.

Lejos de ser lo que nos vendió Zuckerberg cuando anunciaron el cambio de nombre y de estrategia, es una propuesta, cuanto menos, original o al menos diferente. Y no es la primera vez que asisto a algo así, ya que cuando anunciaron las HP Reverb G2 la presentación fue en AltSpace y en realidad virtual, con mi avatar y todo.

Lo mejor de todo es que en el metaverso no pasa nada si te molestan los asientos o que alguien más alto que tú siente delante, ya que puedes destruirlos sin ningún problema (Lenovo, perdón por cargarme el escenario).