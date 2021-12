Nike quiere venderte zapatillas en el metaverso: adquiere RTFKT, un importante estudio de arte digital

Nike ha anunciado la adquisición de RTFKT, una de las compañías más relevantes a la hora de crear productos digitales para el metaverso. Se trata de un estudio de arte digital fundado en 2020 y con un equipo dedicado a la creación de NFT, autenticación blockchain y productos en realidad aumentada.

RTFKT is now a part of the NIKE, Inc. family. 🌐👁‍🗨 pic.twitter.com/5egNk9d8wA