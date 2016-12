He ido a buscar los regalos tecnológicos a un TODO A CIEN y el frikismo ha superado todas mis expectativas

El amigo invisible de la empresa, el cumpleaños de ese amigo de tu novia/o que te cae fatal, la comida de Navidad en casa de esos familiares que no ves apenas... momentos en los que está bien visto llevar un regalo pero no te apetece buscar algo molón de nuestra guía de regalos de Xataka o de las recomendaciones siempre certeras de Compradicción (eso lo dejas para regalos de la gente que te cae bien y, sobre todo, para ti mismo). ¿A qué recurres? Pues a los bazares chinos y las tiendas de barrio.

Pues bien, nos hemos recorrido esos bazares chinos herederos de las míticas tiendas de todo a 100 y esas tiendas y jugueterías de barrio de Chamberí y Malasaña (nota para los de fuera de Madrid: son dos céntricos barrios de la capital de España) en busca de los regalos tecnológicos más curiosos, locos y/o cutres. Ha sido toda una aventura. Y no, la mítica Polystation no la he encontrado pero casi.

Cinta VHS virgen

Las puertas de un bazar chino son como las del armario aquel en una mansión de la campiña inglesa que te llevaba a Narnia. Pero aquí, en vez de llevarte a un mundo de fantasía, te pueden llevar perfectamente a 1998, con todos sus artefactos y gadgets. La de películas y partidos de fútbol que grabaste en cintas VHS en su época, ¿verdad? Pues en los chinos todavía te las venden... eso sí, a precios de 2016, que 3 euros por una cinta que al tercer regrabado ya se veía como se veía, es poco menos que un robo.

PVP: 3€

Ideal para: tu tía-abuela. Para que se grabe el 'Salvame Deluxe' y no tenga que trasnochar como si saliera de guateque, que los biorritmos de las personas mayores no están para esos trotes.

Lámpara de fibra óptica

La fibra óptica no sirve sólo para llevarte Internet a casa a toda velocidad. No, también sirve para hacer lámparas de colores y convertir tu hogar en psicodelia pura. En los 80 tenían las lámparas de lava y nosotros tenemos las lámparas de fibra óptica. Tenemos lo que nos merecemos y en los bazares lo encontraremos.

PVP: 3€

Ideal para: la persona más hortera que conozcas. Sí, esa que llevaba el coche más tuneado que los de la saga 'Fast & Furious' y que echa de menos cuando la segunda camiseta del Barcelona era naranja fosforito.

Máquina Tetris vintage

La Brick 9999. La maquinita original. Miles de variantes del Tetris, el Snake y demás juegos míticos. Sin DLCs, ni actualizaciones, ni parches ni moderneces de esas. Todos tuvimos una y si ahora la buscamos en las webs de compra-venta, te piden un buen pico y es bastante poco probable que funcione. Pero si buscas bien, es bastante probable que la encuentres en tu bazar chino de confianza y a precio de ganga.

PVP: 3€

Ideal para: la persona más nostálgica que conozcas. Porque esto es pura nostalgia. Pero asegúrate que funcione, ¡eh!

PopStation

La PolyStation de las consolas portátiles. Un mito de lo cutre al que le dedicaron espacio incluso los compañeros de VidaExtra y que todavía puedes encontrar en algunos bazares y tiendas de regalos. La de chavales que esperaban ilusionados su PSP y se encontraron con una PopStation. Así es como se forjan los supervillanos. Bueno, por lo menos lleva radio AM/FM, menos da un iPhone.

Mirate este unboxing para darte cuenta de que estamos ante una obra maestra de la ingeniería aplicada al entretenimiento:

PVP: 5,50€

Ideal para: alguien que te caiga muy muy mal. Pero mal de verdad.

Antena UHF / VHF

No, esta antena receptora de UHF y VHF (radio y tele... que me perdonen los telecos por la simplificación) no tiene un diseño retro como esos teléfonos de rueda cuquis que puedes encontrar, por un ojo de la cara, en las tiendas de regalos hipsters. Nada de eso, este producto fue fabricado en los 70 o los 80 y ahí sigue. No sabemos si funcionará pero para decorar seguro que sirve mejor que la folklórica habitual.

PVP: 7,50€

Ideal para: ese amigo excéntrico. Seguro que le encuentra un sitio entre la decoración de su sobrecargado salón.

Espada láser fake

Disney nos va a estar entregando anualmente nuevas películas de 'Star Wars' durante bastantes años por lo que los productos de merchandising de la franquicia que inventó el merchandising van a seguir siendo regalos muy interesantes. Y por encima de todos (sí, incluso por encima de la máscara de Chewbacca y de BB-8), la espada láser. Pero, ¿por qué gastarse casi 30 euros en la original cuando hay "versiones" muy dignas (si estás ciego y sordo, claro) made in china por un tercio de ese precio? ¡Yo no soy tonto!

PVP: 9,50€

Ideal para: tu cuñado. Sí, ese que ahora resulta que es súper experto en Star Wars pero que sería incapaz de distinguir esta imitación de chichinabo de una original si viniera en una caja "buena".

Auriculares Beats fake

Seguimos dentro del fascinante mundo de las falsificaciones y lo hacemos con uno de los productos más imitados y falsificados: los auriculares Beats. Creados por el rapero Dr. Dre y comprados hace un par de años por Apple, cada uno de estos cascos cuesta entre un ojo de la cara y tu primogénito. Por lo tanto no es de extrañar que las imitaciones hayan proliferado. Obviamente ni son wireless, ni están fabricados en primeros materiales y lo mismo se escuchan peor que el No-Do pero oye, son baratos y (algunos) pintones.

PVP: 10-15€

Ideal para: el primo segundo más cani que tengas.

Robot bailón

Los robots son el futuro (y el presente, si me apuras)... pero no robots como este, realmente. Tiene luces, música y amenaza con bailar sin parar y armarla gorda para frustración de tus vecinos. Un robot bailongo que podrás encontrar en los bazares más selectos.

Por cierto, se da un aire al robot de 'Rocky IV', ¿no? No me refiero a Ivan Drago si no a este:

PVP: 12,50€

Ideal para: el hijo insoportable de un amigo que no te caiga muy bien. El niño se entretendrá y el padre te odiará. Win-win.

Gafas VR

No sólo de antiguallas viven los bazares si no que en algunos incluso puedes encontrar tecnología "punta" como gafas de realidad virtual. Obviamente no se trata de unas Oculus Rift pero tampoco son las de cartón que te regalan con el periódico. De hecho las de la fotografía las venden en DealExtreme (y con reviews bastante aceptables) pero en tu bazar chino de confianza quizás las puedas conseguir al mismo precio y sin los meses de tiempo de entrega de la popular web.

PVP: 21€

Ideal para: tu abuela. Que las abuelas con la realidad virtual lo flipan mucho.

Araña / serpiente radiocontrol

En los últimos tiempos han proliferado las tiendas que vienen a ser como bazares venidos a más: mismas fruslerías pero todo más ordenado y vistoso. De entre estos "chinos cuquis" destacan los daneses Tiger, ideales para regalos locos de última hora. Míticos son su kit de pesca para el cuarto de baño o su paraguas-katana y últimamente han sacado unos bichejos radiocontrol, una araña y una serpiente, con muy buena pinta. ¡Vas a ser el terror del vecindario!

PVP: 30€

Ideal para: mi. De verdad, regaládmelos. Contactadme por Twitter o lo que sea.

Dron teledirigido

Vale, lo mismo no mola tanto como un dron profesional, de esos que tienes que hacer un curso de piloto para poder manejarlos pero vuela, está en varios colores y vaticina horas y horas de diversión. El vídeo de unboxing y test bajo estas líneas lo atestigua (está en italiano pero vamos, los xatakeros somos gentes de recursos). También de Tiger, como los bichejos anteriores.

PVP: 50€

Ideal para: tu sobrino/a más molón. Que no todos iban a ser regalos malos para gente que no te cae demasiado bien, ¿no?

Pd: eso sí, si de verdad alguien te cae mal y quieres hacerle un regalo chungo, nada como la maqueta de El Corte Inglés años 50 que venden en, adivinalo, El Corte Inglés. No es muy tecnológico pero no ibas a pasar desapercibido, eso fijo.

Pd2: ¡Feliz Navidad! ¡Y que os traigan muchos regalos! (Si no están en esta lista, mejor, ¡eh!)