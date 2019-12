Genius demanda a Google por mostrar sus letras de canciones en el buscador

Si echamos la vista atrás recordaremos que en verano de este año Genius, una web especializada en almacenar letras de canciones, acusaba a Google de apropiarse de ellas para mostrarlas en el buscador cuando los usuarios buscaban el título de la canción. El caso ha ido a más y, finalmente, ha desembocado en una demanda a Google por parte de Genius en la que la web exige "en ningún caso menos de 50 millones de dólares" en concepto de daños y perjuicios.

La demanda fue presentada el 3 de diciembre en Nueva York y en ella Genius afirma que "Google y LyricFind han sido descubiertos con las manos en la masa apropiándose indebidamente del contenido del sitio web de Genius, que han explotado -y siguen explotando- para su propio beneficio financiero y en detrimento financiero de Genius" y que "esta acción tiene por objeto poner fin a las prácticas anticompetitivas poco éticas e injustas de los demandados, así como recuperar los daños y perjuicios por violaciones de las Condiciones de servicio de Genius como resultado de la apropiación indebida".

Amazing video. Google was scraping Genius’ content and showing it to users without sending them to Genius. Google denied it. Genius proved it by embedding a hidden message in the apostrophes of their text. Applied steganography for plagiarism detection! https://t.co/mu1oqE2mO6

Este caso salió a la luz después de que Genius descubriese que Google, o más bien, LyricFind usase las letras de las canciones almacenadas en Genius para mostrarlas en el buscador de Google, algo que provocó que el tráfico de la web cayese. Citan desde Genius el siguiente ejemplo:

"Debido a la posición de Genius en los resultados de búsqueda de Google, aproximadamente el 75% de los usuarios que buscaron en Google la letra de 'Lose You To Love Me" entre el 23 de octubre y el 2 de noviembre de 2019, clicaron a través de Genius. Este tráfico hizo "Lose You To Love Me" la canción número uno en el sitio web de Genius en el mes de octubre de 2019. [...]

"El 4 de noviembre de 2019, después de que apareciera el cuadro de información de "Lose You To Love Me", el índice de clics de Genius para la búsqueda de letras de canciones de "Lose You To Love Me" bajó del 75% al 5%".