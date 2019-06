Mensajes escondidos en las comillas: el ingenioso método con el que Genius dice poder demostrar que Google plagia sus letras de canciones

Durante años la plataforma de Genius ha ido añadiendo miles de letras, desde raperos hasta cantantes de pop, convirtiéndose en una de las webs más importantes para encontrar letras de canciones. Pero ahora Genius acusa a Google de copiar sus letras de canciones y mostrarlas en el buscador sin enlazarles correctamente.

Según declaraciones de Ben Gross, jefe de estrategia de Genius al Wall Street Journal, "desde los últimos dos años, hemos visto irrefutables evidencias que Google ha estado una y otra vez mostrando las letras copiadas de Genius". Un problema que ya se puso sobre la mesa en 2017, cuando desde Genius contactaron con Google para solicitar que no utilizasen sus letras.

Genius no posee los derechos de las letras de canciones que utiliza en su plataforma y pese a sus reclamaciones, todavía no está demostrado que Google realmente utilice sus letras, pese a eso, es muy interesante conocer el método utilizado por Genius para marcar sus canciones e intentar demostrar que son suyas.

Para intentar demostrar que Google ha estado utilizando sus canciones, Genius explica que han estado utilizando esteganografía en sus canciones para detectar posibles plagios. Es decir, han estado ocultando mensajes y colocando marcas de agua en sus letras de canciones. Un método que hasta ahora se desconocía y donde según Genius, Google tampoco tendría conocimiento y de ahí que hubiera estado utilizando sus letras directamente.

Genius explica al WSJ que ha encontrado más de 100 ejemplos de canciones de Google con sus "marcas de agua". ¿Cómo funciona? Básicamente se trata de un mensaje a través del formato utilizado para los comillas de las canciones.

Cool — using patterns of typographic (‘) and typewriting (') apostrophes as a kind of watermark, @Genius accuses Google of stealing its lyrics (and thus its traffic). cc @michaelbierut https://t.co/B9yyzNjZrm pic.twitter.com/RSFWjr1O9g

El método empezó en 2016 según explica la compañía. En las letras de las canciones ubicadas en su plataforma comenzaron a alternar entre apóstrofes con distintas comillas en exactamente la misma secuencia para cada canción. Un cambio muy sutil difícil de detectar.

Amazing video. Google was scraping Genius’ content and showing it to users without sending them to Genius. Google denied it. Genius proved it by embedding a hidden message in the apostrophes of their text. Applied steganography for plagiarism detection!https://t.co/mu1oqE2mO6