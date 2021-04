Una foto, Google Earth e imágenes satelitales: así es como consiguieron geolocalizar a un excursionista perdido

René Compean, un excursionista de 45 años, se perdió recientemente en el Bosque Nacional de Los Ángeles, California. Lo último que se supo de él fue una fotografía que envió a un amigo suyo desde un una cima. Se veían sus pies y parte del relieve que había debajo de él. Fue suficiente para que un aficionado a las imágenes satelitales pudiese encontrar su ubicación.

Alrededor de las 15:45 del pasado martes un equipo de rescate dio con René Compean. Rastrear todo el bosque en busca del excursionista les habría llevado días y probablemente no habría sobrevivido tanto tiempo. En su lugar, el equipo de rescate acudió directamente a una ubicación que un aficionado les sugirió. Estaba a algo más de un kilómetro de dicha ubicación.

Gran parte del éxito de esta misión de rescate se debe a Ben Kuo, un ávido excursionista que también es aficionado a las imágenes satelitales. Cuando las autoridades de Los Ángeles decidieron publicar la fotografía que René Compean envió a su amigo, Ben Kuo fue uno de los que trató de ofrecer ideas de dónde podría encontrarse el excursionista perdido.

¿Cómo lo hizo? En su cuenta de Twitter lo ha explicado recientemente. Según explica, lo primero que hizo fue identificar la zona del bosque donde el excursionista había ido. Se trataba del Monte Waterman, un lugar popular entre los excursionistas. A partir de ahí tenía que identificar si había ido hacia el norte o hacia el sur.

Para conseguir esto se basó en la vegetación que había en la fotografía. El problema es que si nos vamos por ejemplo a Google Earth (que justo hace unas horas ha añadido interesantes funciones) las imágenes que muestra son de archivo y no recientes. En su lugar Ben Kuo acudió a las imágenes del Sentinel-2 de la Unión Europea, un satélite que recoge fotografías de la Tierra actualizadas cada varios días. Recientemente vimos cómo recogió la gran nevada de España.

Google Earth has archived data, so it's tough to use the photo of the legs for any idea of where the photo was taken. Sentinel-2, on the other hand, shows where the vegetation roughly matches the background of the legs (green in the bottom but burnt/dry above). 6/x pic.twitter.com/9F2sSAzRvK