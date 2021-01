La gran nevada, vista desde el espacio en 11 espectaculares fotografías

La nieve ha sido (y está siendo) una de las grandes protagonistas de esta semana y la anterior. La borrasca Filomena ha cubierto gran parte del territorio español con un espeso manto de nieve y ha dejado a su paso algunas instantáneas dignas de recuerdo. Pero ¿cómo se ha visto esta peculiar nevada desde el espacio? Gracias a la Agencia Espacial Europea y al Copernicus Sentinel-3 podemos saberlo.

La imagen satelital que encabeza este artículo (y que reproducimos también justo bajo este párrafo) nos muestra media España cubierta por, según la ESA, "la nevada más espesa que ha vivido el país en cinco décadas". Madrid ha sido una de las ciudades más afectadas, aunque llama la atención el dato de Molina de Aragón y Teruel, donde se han registrado temperaturas de -25ºC por la noche, la más fría de los últimos 20 años.

Filomena desde el cielo

Si esta foto, que fue tomada el 12 de enero a las 11:40, es llamativa, lo es todavía más si nos acercamos a diferentes zonas y observamos el manto de nieve que ha cubierto las ciudades. El caso más llamativo es el de Madrid, cuya escena reproducimos más abajo. Dicha foto fue tomada el 11 de enero a las 12:14, después de que pasará la tormenta. Podemos ver el aeropuerto Madrid-Barajas (arriba a la derecha) completamente cubierto de nieve y casi es posible apreciar el espesor de la nevada.

Por otro lado, el Directorado General para la Defensa e Industria Espacial (GD DEFIS) ha publicado más imágenes satelitales que muestran más zonas. Por ejemplo, en esta podemos ver cómo quedaba el aeropuerto de Madrid, que tuvo que ser cerrado debido al temporal.

En los siguientes tweets podemos ver cómo quedaron Toledo, Parla y Fuenlabrada. Dos escenas inéditas que fueron capturadas el 11 de enero.

También hay imágenes satelitales de Salamanca y Zamora. Aunque la estampa no es tan llamativa como la de Madrid, resulta impresionante ver estas dos ciudades de Castilla y León (y sus alrededores) cubiertas por nieve.

En esta imagen compartida por Iban Ameztoy y tomada hoy, 13 de enero, podemos observar más en detalle la Comunidad Valenciana y Cataluña, que no se han salvado de la nieve, sobre todo en las zonas más interiores. El mismo usuario comparte otras llamativas escenas de Toledo y Salamanca, así como de Alcorcón, Fuenlabrada, Leganés, Getafe y Arroyomolinos.

Comunidad Valenciana y Cataluña.

Toledo.

Salamanca.

Alcorcón, Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Arroyomolinos.