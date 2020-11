Ni fibra óptica ni ondas, Google está utilizando rayos de luz para transmitir datos y ofrecer Internet

A lo largo de los últimos años Google mediante su empresa matriz Alphabet ha desarrollado una serie de iniciativas para ofrecer Internet. Entre las más destacadas están Google Fiber y Project Loon. Sin embargo, no todo tiene que ser por cable u ondas como estamos acostumbrados, su última idea es utilizar rayos de luz. La iniciativa Project Taara dispara haces de luz de una antena a otra para la transmisión de datos, en vez de desplegar un cable de fibra óptica.

Alphabet ha decidido sacar de su división X a Project Taara. Normalmente en X desarrollan nuevas ideas y sólo si son lo suficientemente viables y rentables salen como empresas independientes en el grupo Alphabet. Project Tara parece ser que cumple con estas condiciones, por lo que a partir de ahora será una empresa nueva con el objetivo de llevar Internet mediante rayos láser a áreas con dificultades de acceso o despliegue.

Internet por rayos láser

Project Taara comenzó su desarrollo como una solución para Project Loon. El sistema utiliza cajas láser que envían y reciben rayos de luz para transmitir datos a grandes distancias. Lo cierto es que la tecnología como tal no es tan nueva, pero sí que es de las primeras veces que se aplica para la conectividad a Internet.

Esencialmente funciona como la fibra óptica, enviando información mediante luz, pero en este caso el despliegue es más fácil y económico al no tener que colocar un cable físico. Es una tecnología que también se ha planteado para utilizar en el espacio a la hora de conectar y enviar grandes cantidades de datos. Starlink de hecho es una de las que quiere hacer esto, también hay rumores de algo por parte de Facebook.

Sin embargo no todo son ventajas. A diferencia de la fibra óptica, Taara tiene limitaciones de distancia por ejemplo. Funciona mejor cuando hay un dispositivo receptor a unos 20 kilómetros de distancia como mucho. Por otra parte y como es evidente, requiere de que no haya ningún obstáculo entre el emisor y el receptor, así que generalmente se colocan en postes muy altos o lugares que no pueda pasar nada que interfiera la comunicación.

Si nos vamos al apartado de la velocidad, Project Taara promete unos 20 Gbps de velocidad. Parece mucho, pero no lo es tanto cuando se quiere conectar a miles de personas por una sola línea. Según sus creadores es suficiente para que "miles de personas estén viendo YouTube al mismo tiempo".

Project Taara sin duda es prometedor, un proyecto que busca desplegarse especialmente en zonas rurales o menos desarrolladas donde colocar fibra óptica no es tan sencillo. Uno de los primeros clientes de Project Taara es Econet, una operadora de Kenia. Previamente han hecho pruebas piloto en India.

Más información | X Blog