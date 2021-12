La Estrella de la Muerte tiene casi el tamaño de Galicia y el Bernabéu acogería seis Halcones Milenarios: aparca naves emblemáticas con esta app

La cosa va de preguntas estrambóticas, pero que tal vez te hayas hecho en más de una ocasión, sobre todo si eres fan del universo Star Wars: ¿Cómo de grande es la Estrella de la Muerte? ¿Y un Súper Destructor Estelar? ¿Te entraría en el garaje un X-Wing Fighter? Y, ojo, con permiso de los vecinos, por supuesto, ¿podrías aparcar el Halcón Milenario en la azotea de tu edificio?

No hace falta que tires de imaginación o andes maniobrando con la regla, la escuadra y el cartabón sobre la tablet. La aplicación Park My Spaceship te permite comprobar las medidas y superponer las principales naves de la saga Star Wars sobre cualquier punto del mapa.

Para gustos, tamaños... y naves espaciales

Las conclusiones que deja son, cuanto menos, curiosas y seguramente sorprendan a más de uno por las relaciones a escala entre las diferentes naves o las plazas y monumentos de referencia.

Por ejemplo, según los datos que utiliza Park My Spaceship para sus cálculos, en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid entrarían, con bastante holgura, seis unidades de Halcón Milenario, cada una con una longitud de alrededor de 35 metros. Más o menos ocuparía lo mismo que el Templo de Debod, al oeste de la Plaza de España, también en Madrid. Si la nave pilotada por Han Solo y Chewbacca te resulta demasiado grande, siempre puedes optar por un Naboo N-1 Starfighter, de 11 metros de largo; el Delta-7 Jedi, de 8 metros; o el X-Wing Fighter, que ronda los 12,5.

¿Te parecen poca cosa? Tienes a tu disposición una Estrella de la Muerte Mk1, de aproximadamente 160 kilómetros de diámetro. Puesta sobre el mapa de España ocuparía algo menos que la comunidad de Galicia y sería lo suficientemente grande como para eclipsar buena parte del sur de Andalucía. De hecho, daría para cubrir casi por completo la isla de Córcega, en Italia.

La palma se la lleva sin embargo la colosal Estrella de la Muerte MK2 del Imperio galáctico, una gigantesca estación de combate de alrededor de 900 kilómetros de diámetro. Si se posase sobre la Península Ibérica, al menos según los datos de Park My Spaceship, la ocultaría prácticamente en su totalidad, dejando a la vista solo parte de Galicia, el Levante y el arco noreste de España. Italia, Islandia o la península de Florida, por ejemplo, quedarían totalmente cubiertas.

No todas las comparaciones tienen que hacerse con la flota de Star Wars. La app incluye también naves de 2001: A Space Odyssey, Mass Effect, The Hitchhiker´s Guide to the Galaxy, Thyunderbirds, Independence Day, Firefly, Space 1999, Blake´s 7, Battlestar Galactica, Real Life, Red Dwarf o Star Trek. La USS Enterprise NCC-1701-D, por ejemplo, mide 643 metros de largo; y la USS Voyager alcanza los 345, nada en cualquier caso cuando se comparada con los 1.445 de la Battlestar.

En caso de que no te vayan las naves espaciales y te apetezca tirar de espíritu navideño, la app te ofrece la posibilidad de trabajar con otros modelos, como el trineo de Santa Claus, de nueve metros de largo; u —ojo al dato— un gigantesco saco con 7,7 mil millones de regalos y una longitud de 400 metros que bien podría pasar por una pequeña copia a escala de la Estrella de la Muerte.

Imágenes | Park My Spaceship

Vía | The Vergue