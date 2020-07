Este espectacular rascacielos horizontal de 305 metros de largo está en China y es el primero de este tipo en el mundo

Es un rascacielos, se llama The Crystal, lo han construido en Chongqing y está situado a 250 metros de altura. No mide 250 metros de altura, no: está a 250 metros de altura. Se trata del primer rascacielos horizontal del mundo.

Ese rascacielos tiene una longitud de 305 metros y se posa sobre cuatro rascacielos conectándo unos con otros. El resultado es espectacular pero no fue nada barato: el presupuesto del proyecto fue de 4.800 millones de dólares.

El primero de su clase

Esta megaestructura llamada The Crystal es parte del llamado Raffles City Chongqing, un complejo de ocho edificios en el Distrito Yunzhong, el centro de Chongqing.

La construcción comenzó en 2013 y se completó en 2019, pero es ahora cuando por fin se ha abierto el acceso a ese rascacielos horizontal que es sin duda el elemento diferencial de esta obra arquitectónica.

Como señalábamos en marzo de 2019, cuando hablamos de este proyecto aún inacabado, el arquitecto responsable de este diseño es Moshe Safdie, cuya firma -Safdie Architects- ya había desarrollado un concepto smimilar con el complejo Marina Bay Sands en Singapur.

En aquel caso la plataforma que unía los tres edificios era una gran terraza horizontal, pero en este complejo chino la idea ha ido más allá, y es un espectacular pasadizo con techos de cristal y acero y una sección elíptica que alberga zonas ajardinadas e incluso una espectacular "piscina infinita".

Las torres sobre las que se sostiene cuentan con una serie de aislamientos ante seismos que permiten sostener The Crystal. El complejo contará con ocho rascacielos en los que encontraremos hoteles, oficinas, apartamentos y centros de entretenimiento.

En el interior no solo hay diversos miradores y puntos desde los que contemplar la perspectiva: también es posible acceder a bares, restaurantes e incluso el vestíbulo del hotel que también está situado en el complejo.

El resultado es realmente espectacular, y aquí hay algunas imágenes y vídeos más para demostrarlo: