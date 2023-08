Elon Musk se autoerigió defensor de la libertad de expresión. Ahora va denunciando a ONGs que luchan contra discursos de odio

Elon Musk se consideraba un "absolutista de la libertad de expresión". Pero del dicho al hecho hay un trecho. Una cosa es apostar porque todas las opiniones sean escuchadas y otro asunto es actuar de tal forma que estas tengan cabida. Sabíamos que la postura de Musk era un problema en Twitter, pero ahora ha quedado plasmado con el último movimiento de sus abogados.

X denuncia a una ONG contra la desinformación. Los abogados de X, la empresa que anteriormente era Twitter, han denunciado al 'Center for Countering Digital Hate' (CCDH). Se trata de una organización independiente sin ánimo de lucro que se encarga de alertar sobre discursos de odio y desinformación en la red.

Según Alex Spiro, abogado de confianza de Musk, algunas de las publicaciones del CCDH dañaban la reputación de la empresa e intentaban que los anunciantes abandonaran la plataforma.

"Un intento de intimidar y silenciarnos". La organización no ha tardado en criticar el movimiento de los abogados. Según explican Imran Ahmed, presidente del CCDH: "las acciones de Elon Musk representan un intento descarado de silenciar las críticas honestas y la investigación independiente con la desesperada esperanza de poder detener la marea de historias negativas y reconstruir su relación con los anunciantes".

“Elon Musk wants to silence his critics so he can continue to give a megaphone to hate and misinformation while avoiding the consequences.” - CCDH CEO @Imi_Ahmed.



We stand by our research and won’t be intimidated by Musk’s threats.#MuskMeltdown pic.twitter.com/vsR9bxOced