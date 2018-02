Cómo la tecnología ha cambiado la forma en la que seguimos y disfrutamos el fútbol americano

No les voy a engañar, el fútbol americano es un deporte complejo. Es normal que, para los neófitos, o los recién llegados, el juego se les haga algo pesado y que no encuentren mucho sentido a lo que sus ojos ven. Sin embargo, la espectacularidad de muchas acciones, y la emoción en casi cada partido, sirve para que se le vuelva a dar otra oportunidad si la primera toma de contacto no ha sido satisfactoria del todo. Muchos lo hacen y muchos se enganchan. Y en la actualidad, es más fácil que nunca.

Para que esto suceda, la aparición en internet de diferentes plataformas es básica para poder acceder a un contenido que, a principios de los 90, parecía imposible. El aporte tecnológico que deriva de estas plataformas nos facilita poder hacer un seguimiento más definido del juego y de la competición, entenderlo mejor y así poder crear una fan base que, al final del camino, es lo más importante para hacer crecer la afición a un deporte por muy lejos que se juegue.

El papel de las televisiones

Sin duda, el medio más sencillo para ver fútbol americano es la televisión. Siempre ha estado y, probablemente, siempre estará, además de ser la manera más habitual para descubrir este deporte. Con un simple cambio de canal, podemos encontrar un partido de NFL durante esos domingos de competición, aunque no siempre fue así. Ni mucho menos. Con la llegada de la World League of American Football a Europa, y la de los Barcelona Dragons a España, el fútbol americano comenzó a ganar mucha más fuerza en nuestro país. El éxito del equipo catalán se convirtió en el altavoz de este deporte entre la gente que buscaba algo distinto a los deportes mayoritarios.

Medios escritos como Mundo Deportivo acaparaban páginas de su periódico para contar lo que sucedía en esta liga y aprovechaban el boom para acercarnos también la liga americana profesional. Era cuestión de tiempo que alguna cadena televisiva le diera una oportunidad a este nuevo acontecimiento, ya que, solo unos pocos afortunados, los cuales teníamos algún amigo con una parabólica instalada en su edificio, podíamos invadir esas casas una tarde de domingo y aprovechar los canales estadounidenses (ESPN, TNT o NBC) para ver los partidos de NFL.

Con la llegada de la World League of American Football a Europa, y la de los Barcelona Dragons a España, el fútbol americano comenzó a ganar mucha más fuerza en nuestro país

Por lo tanto, la entrada de las televisiones autonómicas en el deporte, a principios de los noventa, fue una gran noticia para nosotros. Telemadrid, o Canal Sur, fueron algunas de las televisiones que empezaron a ofrecer un partido a la semana, aunque el verdadero espaldarazo lo dio Canal + cuando en 1992 se hizo con los derechos de retransmisión de la liga profesional americana. A lo largo de estos 25 años, la cadena ha ido incrementando su parrilla de partidos hasta llegar a los cinco encuentros que, actualmente, ofrece Movistar +. Por aquel entonces, era Jose Antonio Ponseti quien se encargaba de las retransmisiones y son Andrea Zanoni, Miguel Angel Calleja y Moises Molina quienes las continúan.

Sin la televisión, sería muy difícil hacer crecer este deporte en un país como el nuestro, pero, ahora mismo, las posibilidades han aumentado exponencialmente con la explosión de internet y sus múltiples opciones y contenidos.

NFL League Pass, la verdadera revolución del fútbol americano en Internet

Una vez instalado el fútbol americano en nuestra cabeza, lo siguiente que te pide el cuerpo es buscar más y más información para poder incrementar tu conocimiento de todo lo que rodea a la NFL. Para ello, la propia liga tiene una maquinaria casi perfecta de autopromoción. Su sitio web contiene una página exclusiva para cada una de las 32 franquicias que la forman, te da acceso a las estadísticas de todos los jugadores y de todos los equipos. Puedes estar informado al instante de las novedades que se van sucediendo y, además, tienes la posibilidad de adquirir entradas para sus partidos.

Pero todo cambia con la aparición del NFL League Pass. Este servicio, proporcionado por la propia liga, fue creado en 2002 para usuarios estadounidenses, pero no es hasta 2008 cuando los de fuera de ese país podemos acceder a él. Esta plataforma, hoy en día, nos permite tener un canal exclusivo 24 horas de información sobre la liga (NFL Network), ofrece todos los partidos de cada jornada en directo y VOD, junto con un canal, los domingos, que va conectando con cada estadio a medida que se celebran los encuentros (Red Zone Channel). Tienes la opción de ver partidos históricos, así como muchas de las Superbowls jugadas hasta el momento.

Todo cambia cuando llega NFL League Pass, un servicio de vídeo a través de Internet para seguir la NFL y que se puede contratar en todo el mundo

Actualmente, poseen una productora propia donde se realizan documentales sobre las distintas historias que se crean en su liga y, además, el acceso para ver los partidos desde una cámara cenital que te ofrece todo el campo, algo que usan los propios entrenadores para analizar las virtudes y defectos de todos los equipos de la liga. Y recalco esto porque creo que es importante para dicho crecimiento, ya que, con el aumento de conocimiento, analizar el juego, desde dicha perspectiva, nos hace seguir avanzando en nuestra sabiduría y entendimiento.

El NFL Game Pass se puede ver desde el PC/Mac o descargando la app que han creado para dispositivos Android o iOS, así como en la Play Station o Xbox. La NFL no deja casi ningún cabo suelto y consigue que a sus aficionados no les falte de nada. Además de tenerlo en la web, la NFL ha desarrollado una app para usar desde tablets o móviles. La aplicación NFL Mobile contiene noticias, estadísticas de los partidos y de la competición, la clasificación de ambas conferencias con sus respectivas divisiones, resúmenes de los encuentros o acceso a su tienda on line, entre otras funciones. Incluso han abierto un canal en Youtube donde han ido subiendo partidos, highlights o diferentes piezas relacionadas con el juego.

Aparte de la propia NFL, las webs de ESPN, FOX o CBS, también tienen un seguimiento especial a lo que ocurra en el mundo del fútbol norteamericano.

La importancia de las webs dedicadas al fútbol americano...

Pero no solo eso, si queremos profundizar más en el aspecto estadístico y poder cuantificar casi cualquier visión del juego, tenemos tres webs de referencia con Pro Football Focus (con servicio de pago), Profootball Reference o Football Outsiders. La red nos permite vivir el día a día del mundo NFL sin problema alguno. Los blogs no profesionales se están convirtiendo en un arma fundamental para seguir alimentando nuestro conocimiento. Decenas de blogs hablan de análisis tácticos o situaciones técnicas para que el juego adquiera un sentido distinto a nuestros ojos. Youtube es otra herramienta para hacer visibles los artículos escritos y darle una visión un poco más profunda.

Decenas de blogs hablan de análisis tácticos o situaciones técnicas para que el juego adquiera un sentido distinto a nuestros ojos

Al principio del artículo, os hablaba de la dificultad de entender el juego. Sin conocer sus reglas, sin saber por qué sucede esto o aquello, no podemos pretender engancharnos al deporte. En la actualidad, podemos acceder a cientos de libros, ya sea en papel o ebook, en la plataforma de venta por excelencia: Amazon. La posibilidad de documentar aquello que ves, hace que se pueda entender y disfrutar mucho más cuando tus ojos ven lo que sucede en los emparrillados.

Aprender con este tipo de documentos es básico para descubrir algo nuevo en cada acción, porque en este deporte sucede todo tan rápido, que hay que fijarse muy bien en cada detalle para poder disfrutarlo de verdad.

A finales del siglo XX, tenías que buscarte la vida para conseguir revistas o guías de la liga. Encontrarlas en una tienda era algo utópico, y si las pedías por encargo, era muy probable que te llegaran con la temporada ya avanzada. Ahora, pedir las guías es mucho más sencillo, con la ventaja de poder descargarlas en tu ordenador o tablet también. Antes de comenzar cada curso, puedes tener a tu disposición una guía detallada de la liga y de cada franquicia. ProFootball Weekly es la recomendación más popular.

Y también webs y foros en español

El problema que podemos encontrarnos en nuestro país viene cuando el seguidor no domina el idioma de Shakespeare. A principio de siglo, y con el crecimiento en popularidad, comenzaron a aparecer las primeras webs en castellano. Un grupo de fanáticos se pusieron manos a la obra para hacer visible un deporte que aún era bastante desconocido para el público en general. NFL Spain (ya desaparecida) o NFL Hispano siguieron un camino que forjó la buena salud actual del aficionado español.

Ahora, podemos encontrar plataformas de calidad como las de Spanish Bowl o NFL En Estado Puro. Buscar información en habla hispana es muy fácil y proporciona una ventaja más para que el aficionado que se aproxima al juego tenga la posibilidad de conocer mejor lo que tanto le llama la atención cuando lo ve por televisión. El crecimiento de este deporte es tal que uno de los principales periódicos deportivos de este país, como es el AS, tiene una sección propia sobre NFL en su página web.

A finales del siglo XX, tenías que buscarte la vida para conseguir revistas o guías de la liga. Encontrarlas en una tienda era algo utópico, y si las pedías por encargo, era muy probable que te llegaran con la temporada ya avanzada

Es en NFL Hispano donde aparece lo que sería el espaldarazo definitivo para que un deporte coja arraigo y se pueda consolidar dentro de un grupo de aficionados. El foro de opinión de esta web proporcionaba lo que todo deporte necesita: rivalidad.

Participar en este foro permitía al aficionado conocer y compartir gustos con mucha otra gente a la que no hubiese podido contactar si no es a través de la red. El aficionado ya no se siente solo y puede disfrutar, o discutir, con gente que comparte su misma fijación. Incluso es capaz de sentirse propietario de un equipo al participar en uno de los juegos más adictivos y que mejor ha sabido desarrollar la propia NFL. Este juego, conocido como Fantasy, tuvo sus primeras competiciones, dentro de nuestra comunidad, con los foreros de NFL Hispano.

Las ligas virtuales se han convertido casi en una cuestión de estado

La Fantasy en NFL se ha vuelto casi una cuestión de estado, tanto en los Estados Unidos como en el resto del planeta. La locura por este juego es enorme y es una de las herramientas más conocidas para engancharse al fútbol americano. Al crear tu equipo de Fantasy, y ponerlo a competir con otros, te obligas a seguir con detenimiento la temporada. Has de saber si tienes jugadores lesionados, si están teniendo un buen año o si su rendimiento no es el que tu esperabas.

La Fantasy en NFL se ha vuelto casi una cuestión de estado, tanto en los Estados Unidos como en el resto del planeta. La locura por este juego es enorme y es una de las herramientas más conocidas para engancharse al fútbol americano.

A esta Fantasy se puede jugar con dinero o por el simple hecho de ganar a tus amigos, y no solo con la Fantasy oficial de la propia liga, también hay otras plataformas donde poder participar, como son el caso de Yahoo Fantasy o Fleaflicker. Las posibilidades son muchas y todas ellas entretenidas, así que la NFL supo encontrar otro filón para que su liga creciese fuera de sus fronteras.

Compartir visionados (y experiencias) a través de las redes sociales

El siguiente paso a los foros es algo que, como no podía ser de otra manera, ha explotado en los últimos tres o cuatro años: las redes sociales.

Sin las redes sociales, el fútbol americano no hubiese sido lo mismo en este país. Twitter ha sido el punto de encuentro final donde la gran mayoría de seguidores a este deporte han encontrado su lugar. Aparte de dar la oportunidad de conocer a gente con los mismos gustos, de esta red social han salido proyectos que han dado pie a un incremento masivo de la popularidad en este deporte.

Saber que puedes compartir con otros esta afición tan desconocida en este país, refuerza la posibilidad de ir compartiendo gustos por jugadores o equipos, creándose una fan base de cada una de las franquicias NFL. Lo que antes era ver un partido esporádico en soledad, ahora se convierte en un seguimiento diario de cada equipo dado la multitud de cuentas twitteras que hablan de NFL.

Lo que antes era ver un partido esporádico en soledad, ahora se convierte en un seguimiento diario de cada equipo dado la multitud de cuentas twitteras que hablan de NFL

En Twitter, o Facebook, se pueden encontrar periodistas americanos, españoles o de cualquier parte del mundo con opiniones muy interesantes y a los que recurrir cuando alguna duda te invade. A su vez, estas redes sociales nos acercan más a los propios protagonistas del juego. Conocemos sus inquietudes, sus alegrías o sus penas en todo momento. Los jugadores casi conviven con nosotros.

Y sí, el fútbol americano también tiene podcasts dedicados

Y, por si todo esto fuera poco, tenemos otra opción que está creciendo una barbaridad. Ahora, podemos ver fútbol americano, podemos leer fútbol americano, pero también podemos escuchar fútbol americano.

El fenómeno podcasts también ha llegado a nuestro querido deporte. Hay miles de podcasts americanos y de muy diferentes tipos. Y, como no podía ser de otra manera, aquí ocurre lo mismo. Las plataformas más recurrentes por los aficionados son iTunes o iVoox. Los pioneros en esta materia fueron Willy Bistuer y su gente de Football Speech, un precursor de algo que se ha convertido en casi una religión.

Miles y miles de aficionados descargan semanalmente varios de estos podcasts para estar completamente informados de lo que ocurre en temporada, pero también de lo que pasa cuando las franquicias se preparan para el nuevo curso. Café Lombardi, NFL En Estado Puro, Touchdown o Nada o 100 Yardas de la cadena SER, son algunos de los más escuchados.

La odisea que era seguir el fútbol americano en los 90 vs. lo fácil que es ahora mismo

En los años 90, ser aficionado al fútbol americano era casi una odisea. El esfuerzo por seguir la competición podía ser titánico. Hoy en día, el cambio es de 180 grados. La cantidad y, sobre todo, la calidad de información a la que podemos acceder está provocando este aumento de seguidores tan bestial en los últimos años.

Ya no es solo que podamos ver algún partido en la televisión, ahora podemos ver todos los encuentros en directo o cuando nos dé la gana. Podemos aprender fútbol americano con las miles de páginas webs que existen. Podemos enterarnos, en tiempo real, de cualquier noticia que surja e incluso podemos saber qué hace nuestro jugador favorito en sus ratos libres.

Además, cuando la competición se acaba, el Draft, la Agencia Libre o los entrenamientos de pretemporada, están al alcance de un solo click. Y no solo de NFL vive el seguidor de fútbol americano. Actualmente, en nuestro país, se escribe y se habla de fútbol americano universitario o de fútbol americano nacional. Webs como MockAll, NCAA First&Goal, podcasts como Route Running o decenas de cuentas en Twitter, nos acercan al futuro de la NFL con los jóvenes talentos que poblan los campos universitarios. Aún seguimos siendo un grupo algo reducido, pero la red nos proporciona todo lo que podemos desear para que seamos cada vez más.

La televisión, las webs, las redes sociales o los podcasts nos abren la puerta del fútbol americano y, una vez que la traspasas, lo normal es no volver a salir. La puerta está abierta de par en par para que, cualquiera de esos ojos curiosos que se asoman, sigan aumentando el número de aficionados a un deporte mucho más conocido y estudiado que hace 30 años.

Y tú, ¿a qué esperas para pasar? No tienes excusas, tienes toda una red para buscar.