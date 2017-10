Challenges facilones, algoritmos y mucho menos dinero para youtubers: el fin del YouTube que conocemos

"Odio, no me gusta, y me da bastante asco la dirección comercial que está adquiriendo YouTube. Yo entro en Tendencias [...] y de los 30 primeros vídeos, me gustan dos, o como mucho, cuatro. Los demás me parecen una puta basura, y lo digo en mayúsculas. Una puta mierda. Vídeos de niñatos para niñatos, vídeos estúpidos sin ningún tipo de sentido ni ningún tipo de gracia".

Ese es el durísimo resumen de la situación actual de YouTube que ha hecho Jordi Wild, el youtuber del canal El Rincón de Giorgio. Es posible que le suene a muchos: es el décimo canal español con más suscriptores, 6,9 millones en el momento de publicar este artículo. Con ese mensaje comenzó el vídeo en el que ha anunciado su marcha de la plataforma, hastiado y decepcionado.

Así prosiguió su mensaje:

"A mí me encanta el humor surrealista, me encanta el humor tonto, el humor de hostias. Pero es que son vídeos cutres, mal hechos, sensijynhg cvacionalistas, con un clickbait cutre". [...] "El vídeo es cutre, es malo, yo he picado en clickbaits y he visto un vídeo de puta madre, y he dicho 'bien, me alegra haber visto esto'. El problema en este tipo de vídeos es que son una basura de retos asquerosos, con piscinas, mansiones..." [...]

"En fin, que no me gusta el punto hacia el que está tirando YouTube y me empiezo a notar fuera de juego. Tendría que empezar a hacer cosas que me disgustan mucho. Todos hemos tirado hacia lo comercial muchas veces, sobre todo los canales que vivimos de ellos y tenemos un negocio. No os olvidéis, para mí y para todos los youtubers grandes, su canal es un negocio. [...] Lo que está triunfando últimamente me da mucho asco. Yo ya no consumo YouTube, me aburre YouTube".