La Armada alemana todavía no está preparada para dejar atrás completamente a los disquetes. Su solución: emularlos

Si bien puede resultar sorprendente, los disquetes siguen desempeñado un papel importante en ciertas tareas en la actualidad. Algunos Boeing 747 reciben actualizaciones de datos de navegación a través de este soporte de almacenamiento. Algo similar ocurre con los trenes de San Francisco. Pero este particular club también tiene otros miembros repartidos por el mundo. Hoy nos toca hablar de la Marina alemana.

Las fragatas de clase Brandenburg son un activo muy importante para la defensa del mencionado país europeo. Estamos hablando de cuatro buques que fueron puestos en servicio entre 1994 y 1996, y que están en proceso de ser actualizadas. Como explica Marine-Forum, se trata de una “completa” puesta al día que incluye el reemplazo de los sistemas de armas, así como la mejora de los sistemas de comunicación y mando.

Adiós a los disquetes

Ahora bien, renovar buques que tienen alrededor de 30 años de antigüedad no es una tarea fácil. Saab, el contratista sueco al que se le ha encomendado esta misión, debe trabajar dentro de ciertos límites tecnológicos. Los componentes que permiten la operación de las fragatas se adaptarán parcialmente, y esto incluye una despedida a medias de los disquetes, que ya no serán necesarios físicamente.

La Oficina Federal de Equipamiento, Tecnología de la Información y Apoyo en Servicio de la Bundeswehr ha publicado un anuncio de licitación para el “desarrollo e integración a bordo de un sistema de almacenamiento emulador para sustituir la unidad de disquete”. Estamos hablando de un procedimiento que alcanza a las fragatas de clases Brandenburg que están en pleno proceso de renovación.

El especialista en temas militares Thomas Wiegold explica que los disquetes son importantes para el apartado de monitorización de las fragatas. Los mismos son el medio por el que se registran los parámetros de funcionamiento relacionados a la propulsión o la generación de energía. Prescindir completamente de los disquetes se traduciría en tener que sustituir también los sistemas de monitorización.

Aquí, precisamente, es donde entra en juego la emulación. Las fragatas podrán mantener parte del hardware actual, pero su tripulación ya no tendrá que manipular disquetes. Pues no solo estamos hablando de un soporte de almacenamiento obsoleto, sino también bastante frágil. Hasta que la renovación no esté completa, no obstante, los disquetes seguirán siendo parte de estas cuatro fragatas alemanas.

Imágenes | Torsten Bätge (CC BY-SA 3.0) | Freepik | Darkone (CC BY-SA 2.5)

En Xataka | El galeón español San José fue hundido transportando 20.000 millones de dólares. México y Colombia van a sacar a la luz ese tesoro