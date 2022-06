Arabia Saudí quiere construir los edificios más grandes del mundo: dos rascacielos de varios kilómetros de ancho

Arabia Saudí va en serio con su proyecto de megaciudad en medio del desierto. El presupuesto de NEOM es de 500.000 millones de dólares y poco a poco vamos conociendo más detalles de lo que pretende construir el país para reducir su dependencia con el petróleo como única fuente de ingresos.

Según informa Bloomberg, Arabia Saudí planea construir dos de los edificios más grandes del mundo. En concreto dos rascacielos gemelos de 500 metros de altura... pero con decenas de kilómetros de ancho.

Dos enormes edificios con distinta altura para adaptarse a lo largo del terreno

Por su altura no supondrían un récord, aunque hablamos de edificios similares al One World Trade Center. Lo diferencial sería que no estaríamos ante delgadas torres, sino ante dos gigantescas construcciones que se extenderían en horizontal y albergarían desde centros comerciales hasta oficinas, pasando por hogares para los ciudadanos de la futura megaciudad.

Debido a la diferente orografía de Arabia Saudí, estos edificios se adaptarían en altura a lo largo de su construcción, para encajar con las montañas y los valles de la zona. El proyecto todavía no ha sido anunciado oficialmente, pero se prevé que esté situado entre la costa del Mar Rojo y se adentre en el desierto, explican las fuentes de Bloomberg, que no han querido revelar su identidad ya que el proyecto se encuentra todavía por finalizar.

El proyecto de NEOM fue anunciado por el principe Mohammed bin Salman en 2017 y pretende convertirse en una de las ciudades más modernas del mundo. Algunos de los proyectos que ya se han anunciado son The Line, un transporte público lineal que recorrería 170 kilometros y Oxagon, una ciudad flotante industrial.

También se ha desvelado Trojena, una edificación horizontal que no, pese a no tener una altura tan elevada, también será un complejo residencial con pistas de esquí, piscinas y hoteles. Teóricamente este complejo estará listo en 2026, pero múltiples proyectos previos ya han modificado sus fechas anteriormente y han sido retrasados. Entre ellos la Torre Yeda, prevista para convertirse en el edificio más alto del mundo y todavía en una fase muy temprana.

Habrá que esperar para conocer más detalles de este nuevo edificio horizontal y ver si finalmente el dinero saudí logra ser suficiente para materializar sus proyectos.

