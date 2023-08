Alguien compró un disco duro ridículamente barato y solo se dio cuenta de que había sido estafado después de conectarlo

Comprar componentes de PC usados en portales o mercadillos de segunda mano es una auténtica lotería. Podemos encontrar lo que buscamos a muy bien precio, aunque cabe la posibilidad de que nuestra inversión, por mínima que sea, se esfume porque las cosas no simplemente no funcionaron o dejaron de funcionar después de un tiempo. Y claro, también podemos ser víctimas de estafas.

Sabemos que en sitios como Wallapop proliferan una amplia variedad de timos cuidadosamente diseñados por personas a las que no podemos verles la cara. Pero, como decimos, también hay fraudes que van más allá de lo virtual. Tal como cuenta un usuario de Reddit, compró un disco duro por un precio ridículamente barato en un “car boot sale” en Reino Unido y acabó siendo estafado.

El disco de dos libras esterlinas que en realidad no es un disco

El usuario golenman123 explica que gastó 2 libras esterlinas (unos 2,3 euros) en comprar un disco duro de 2 TB usado. Se trataba de una auténtica ganga para una unidad de almacenamiento Seagate de la línea estándar Barracuda que suele costar varios euros más. A simple vista el disco estaba impecable, lo que todo parecía indicar que había hecho una buena compra por un precio irrisorio.

Después de la compra ocurrió lo más evidente. El joven fue hasta su casa y conectó el disco duro en su ordenador, pero las esperanzas de almacenar algo en él se desvanecieron tan rápido como su dinero. “Hizo dos clics y después nada” cuenta en el post. Ciertamente algo no andaba bien, así que se decidió a desarmarlo para ver qué es lo que estaba sucediendo (después de todo había gastado 2 libras).

El disco que compró golenman123

“Lo abrí y descubrí qué pasaba”, añade, certificando su desilusión. El disco que acababa de comprar tenía muy poco de disco ya que no contaba con platos en su interior. Estamos hablando de los componentes esenciales de este tipo de unidades de almacenamiento mecánicas, pues en ellas se almacena la información en forma de datos binarios. Así que no tener platos es como no tener disco duro.

Algunos usuarios respondieron al hilo de Reddit con comentarios como “Felicidades, has gastado £ 2 en un imán potente y una bandeja de disco duro de plástico azul”. Golenman123 ha aclarado que la bandeja plástica ya era de él, por lo que ahora tiene en su poder la carcasa de un disco duro, el mencionado imán con el cabezal de lectura/escritura y alguna otra pieza interna, pero no podrá guardar nada en ellos.

Imágenes: golenman123 (Reddit)

