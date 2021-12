Airbnb se pone firme: endurece sus reglas para reservas en Nochevieja

Airbnb ha decidido endurecer sus condiciones para reservar alojamiento en Nochevieja. La plataforma busca con esta medida evitar que se realicen fiestas privadas que no cumplan con las normas establecidas por las autoridades locales.

Según recoge The Verge, los usuarios de la plataforma que no cuenten con un historial de evaluaciones positivas no podrán realizar reservas de una, dos e incluso tres noches para alojamientos enteros el 31 de diciembre.

Esta nueva medida de prevención para las vísperas de Año Nuevo alcanzará a los huéspedes con evaluaciones negativas de Estados Unidos, Canadá, Brasil, el Reino Unido, Francia, España, Australia y Nueva Zelanda.

No obstante, quienes cuenten con evaluaciones positivas y deseen hacer reservas en alguno de los mencionados países no se verán afectados por las medidas de prevención, es decir, no padecerán restricción alguna.

Airbnb y sus medidas antifiestas ilegales

Desde agosto de 2020 Airbnb prohíbe la realización de fiestas y eventos en alojamientos reservados a través de su plataforma en todo el mundo. Asimismo limita la capacidad máxima de los mismos a 16 personas.

Las normas de Airbnb se endurecieron aún más en noviembre de 2020 para poner fin a la "conducta abusiva de anfitriones e invitados". Las nuevas normas incluyen limitaciones de ruido, invitados no autorizados, estacionamiento, prohibición de fumar y estándares de limpieza.

Imagen | Flickr

Más información | Política sobre fiestas y eventos de Airbnb