Hacerse un test de antígenos antes de cenar en familia en Nochebuena: estos son los plazos y situaciones que has de conocer para que tenga sentido

A principios de diciembre, una comida de Navidad entre sanitarios de un hospital malagueño acabó ocasionando un brote de más de 70 contagiados. Según estos sanitarios, acudieron a la comida tras hacerse un test de antígenos y dando todos resultado negativo. Sin embargo, unos días empezaron a sucederse los positivos confirmados.

Este ejemplo puede ilustrar cómo hacerse un test de antígenos puede no ser una garantía, sobre todo si lo hacemos en el momento equivocado, cuando puede ser contraproducente, ya que es posible que nos lo hagamos con antelación dando resultado negativo... pero se transforme en positivo unos días después, cuando asistamos a una cena con otras personas no-convivientes, incluso aunque nos autoconfinemos los días previos.

Contando los días para el test de antígenos

El riesgo principal está en los primeros días tras el contagio. En ese momento ya somos portadores del virus, pero no han aparecido síntomas y la carga viral es reducida, a un nivel que ni una PCR ni un test de antígenos permite detectar la positividad. Por eso es posible que aunque nos hagamos un test de antígenos comprado en farmacia y el resultado sea negativo, todavía estemos en esos primeros días tras el contagio, y poco después empecemos a experimentar los primeros síntomas (tos seca, fiebre, dolor muscular...) o a ser capaz de transmitir el virus aunque seamos asintomáticos.

La capacidad de contagiar tiene sus días pico en la primera semana desde que empezamos a experimentar síntomas, tras los días de incubación. Antes, durante el principio de la incubación, no es transmitible ni detectable por test alguno. A partir del séptimo día con síntomas el riesgo de contagio disminuye, y a partir del décimo día es todavía más bajo (aunque todavía viable). En vacunados, sobre todo de pauta completa, la posibilidad de experimentar síntomas, especialmente si son graves, desciende. Pero siguen pudiendo ser contagiados, y contagiar a otros.

¿CUÁNDO me haría yo un (auto)test de antígenos?

🤯1) Si tuviera síntomas, aunque fueran leves.

En caso de contactos estrechos con positivos o sospechas de haber podido ser contagiado (por haber estado en un contexto de riesgo, como junto a una multitud sin mascarilla durante horas en un espacio cerrado), un test de antígenos no podría decirnos con cierta fiabilidad si estamos contagiados o no hasta el tercer o cuarto días tras el contacto, y hasta diez días después. En el caso de no haber tenido contactos estrechos o estar expuestos a situaciones de riesgo, si experimentamos síntomas compatibles con COVID, no tendríamos que esperar, ya que en ese caso un test de antígenos sí podría detectar el virus.

Una posible situación de cara a navidades es la de hacerse un test de antígenos para poder cenar en familia en Nochebuena con el menor riesgo de contagio posible. Esto tiene sentido (en parte) si nos hacemos el test con la menor antelación posible, casi antes de la reunión familiar, y si no vamos a convivir con ellos en los días posteriores. En ese caso quizás lleguemos a Nochebuena en fase de incubación, sin capacidad de contagiarles, pero pocos días después sí la tengamos, aunque seamos asintomáticos. También hay que tener en cuenta que los tests de antígenos, de autodiagnóstico domiciliario, pueden no ser del todo bien realizados, y por tanto dar un falso negativo, además de ser menos sensibles que las PCR, el método estándar que no está disponible para autodiagnóstico. De hecho, la exigencia de la sensibilidad del 90% que exige la Unión Europea para los tests de antígenos no incluye a estos autotest.

Los resultados de estos tests de antígenos, o de pruebas PCR en el caso de asistir a un centro de salud indican:

PCR positiva: portador del virus, muy probablemente contagioso.

portador del virus, muy probablemente contagioso. PCR negativa : no estamos en fase de contagio, pero quizás sí lo estemos incubando.

: no estamos en fase de contagio, pero quizás sí lo estemos incubando. Antígenos positivo: portador del virus y contagioso.

portador del virus y contagioso. Antígenos negativo: no contagioso, aunque posible portador del virus.

El resultado de antígenos negativo tampoco es garantía de ausencia de riesgo, ya que como decíamos, su menor sensibilidad respecto a las PCR hace posible que sí haya presencia de proteínas del virus, solo que a un nivel que no puede detectar.

Y aquí la tabla de nuestro compañero Javier Jiménez con el detalle de cada uno de los tests, incluyendo los tests de anticuerpos, que no sirven para detectar si estamos infectados.