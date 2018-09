200 drones autónomos, un coche volador y un escenario con "notch": así es la gira más "techie" de Drake

El espectáculo debe continuar y de qué manera. Ahora que la industria de la música está sumergida en un viraje al streaming, la creatividad y originalidad en los escenarios de los cantantes quizás tenga un plus de importancia y a Drake se le ha ocurrido inundar de tecnología su última gira.

Para ello ha tirado, entre otros elementos, de drones autonómos para crear varios efectos. Algo que hemos visto con los de Intel en algunas ceremonias y que es realmente efectista, aunque en este caso se trata otra empresa y que hagan lo que el artista (o su equipo) quiere ha sido en parte un nuevo reto.

Bailando con drones

No son los 1.218 drones de Intel del espectáculo de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2018, pero como recuerdan en The Verge las condiciones en un escenario en exteriores pueden ser un problema más allá de la climatología. Por ejemplo en torno a la seguridad, porque el fallo de uno de ellos puede ocasionar que caiga sobre alguien, de ahí que en los conciertos de Drake los 200 drones autónomos queden entre el cantante y el público.

Los encargados del espectáculo han sido la gente de Verity Studios, quienes tuvieron que preparar las 200 unidades en menos de un mes y según Raffaello D’Andrea, el fundador de la empresa, las peticiones para la actuación exigieron unas 40 modificaciones hasta lograr los deseos del equipo de Drake. Lo que hacen estos drones autónomos es flotar, creando un efecto de luciérnagas en torno al artista, y hacer varias "coreografías" aéreas como un efecto de olas de mar.

Además de estos dispositivos, el escenario del cantante llega a tomar la forma de iPhone X, tal cual. Bajo los pies de Drake aparece durante algunos momentos de la actuación la interfaz del timeline de Instagram del artista.

Sumado a todo esto está un espectáculo con láseres que varía continuamente durante el concierto, algo que es más habitual ver en este tipo de espectáculos. Aunque lo que no es tan normal es que un Ferrari amarillo aparezca para pasearse volando, cual Tesla Roadster surcando el espacio.

Antes de Drake ya lo hicieron Lady Gaga y Metallica

Verity Studios tiene algo de currículum previo en los espectáculos antes de encargarse de lo de Drake, por ejemplo en conciertos de Metallica o formando parte del Cirque du Soleil and Metallica. Aunque según D’Andrea el reto era algo mayor esta vez, al exigir Drake tener libertad de movimiento sin que los drones le limitaran el perímetro (por seguridad), de modo que éstos tenían que volar y aterrizar sí o sí entre el espacio que queda entre el público y el cantante (que tampoco es mucho).

Lo que parece es que nos queda por ver en lo que se refiere a la vertiente artística de estos pequeños vehículos, si por ejemplo vemos más propuestas como los drones con pantalla esférica de NTT Docomo. También vimos drones en Coachella, el festival de música californiano, entre las actuaciones de Radiohead y Lady Gaga.

De hecho, Lady Gaga tiró también de drones para una de sus actuaciones, aunque como ya comentamos no fue en directo (siendo los drones de Intel en esa ocasión también). Lo que no sabemos es qué pellizco le cuesta a Drake todo esto, pero probablemente la originalidad no sea barata teniendo en cuenta que la intervención de los drones de Verity en el Cirque del Soleil rondó el medio millón de dólares.