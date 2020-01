Yale presenta una caja fuerte "inteligente" que se controla con el móvil desde cualquier lugar

En Yale llevan un tiempo dedicados a la domótica y a añadir el apellido/calificativo "smart" a productos y herramientas tan habituales como cerraduras o armarios. Ahora la marca va algo más allá y, aprovechando el CES 2020, presenta una propuesta cuanto menos curiosa: una caja fuerte "inteligente".

Se trata de Smart Safe, una caja fuerte aparentemente corriente pero que puede controlarse de manera remota con el smartphone. Un producto que se estrena con el Smart Cabinet Lock, un armario que cuenta también con esta característica, ambos controlados por la app de Yale y el Connect Wi-Fi Bridge.

Uso compartido y control remoto del acceso a las pertenencias más valiosas

La marca ya disponía de alguna caja fuerte, pero hasta este nuevo modelo no había implementado la posibilidad de poder tener un control electrónico de su acceso y así disponer de los siguientes añadidos:

Abrir y cerrar de manera remota.

Compartir el acceso con gente de confianza.

Ver el historial de acceso (registro las 24 horas del día).

Recibir notificaciones si se abre la caja.

Revisar el estado de la autonomía.

Así, más allá de ofrecer cajas fuertes para hoteles o bien para particulares con acceso vía huella dactilar, ahora los usuarios pueden tener un control estén o no en casa de los accesos y poder además abrirla a voluntad si se está fuera, o bien compartir el uso de una misma caja sin necesidad de que sea mediante clave. No obstante, integra un teclado para que esto siga siendo una posibilidad y pueda abrirse también con un código numérico.

La Smart Safe funciona con cuatro pilas AA, aunque si éstas se agotan el usuario puede reemplazarlas recurriendo a un código de seguridad y una batería de 9 voltios. Se incluye además una llave física de seguridad, por si el usuario deja de disponer de la app o el teléfono.

Precio y disponibilidad de la Smart Safe

Pese a no ser una idea estrictamente nueva, dado que Xiaomi (vía Youpin) ya tiene una, puede que sea original y que el pretexto sea una comodidad extra en el uso que una caja convencional no da, pero el asunto de la privacidad quizás sí pueda preocupar. Habrá que ver si la marca explica más adelante algo más sobre qué protocolos se usan, dado que de momento no han facilitado esa información.

Lo que tampoco conocemos de momento es el precio, así que estaremos atentos a los de estos nuevos productos. Uno que se sale de la tónica habitual de lo que vemos en el CES aunque está dentro de la domótica como las nuevas bombillas LED conectadas de Ring, aunque no llega a ser tan estrambótico como esos tantos productos extraños que una vez más se han reunido en la feria.