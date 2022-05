LIDL tiene un nuevo robot de cocina, y hace de todo por muy poco dinero

LIDL ya tiene disponible en tienda su nuevo robot de cocina: el Monsieur Cuisine Plus. Se trata de una alternativa que convivirá junto al Monsieur Cuisine Connect, y que prescinde del enorme LCD táctil para apostar por una pequeña pantalla informativa. El precio de este dispositivo, en lanzamiento, es de 229 euros, incluyendo accesorios como el juego de cuchillas, batidor, recipientes para cocer al vapor y más.

Tras tener que retirar el Monsieur Cuisine a principios de 2021 y volver a venderlo con apoyo de la justicia, la nueva versión llega para quedarse. Estas son todas las características y funciones del nuevo robot de cocina de LIDL.

Ficha técnica del Monsieur Cuisine Plus

Monsieur Cuisine Plus Funciones Amasa, mezcla, pesa, pica, cuece, tritura, cuece al vapor, bate, emulsiona y sofríe Capacidad del vaso 2,2 litros Potencia máxima 1000W Velocidades 10 velocidades. Turbo Dimensiones y peso 49,5 x 37,5 x 31cm

10,5 kilos Accesorios Vaso grande extraíble de acero con tapa, tapa para cocer al vapor en dos niveles, cesta, cuchillas, accesorio para remover, espátula, accesorio batidor Precio 359 euros

Robot de cocina Monsieur Cuisine Plus PVP en Lidl 229,99€

Vuelve el popular robot de cocina en calidad-precio

El Monsieur Cuisine Plus, fabricado de nuevo por Silver Crest, es capaz según LIDL de realizar prácticamente todas las funciones de cocina: amasar, picar, cocer al vapor, emulsionar, etc. Tiene una potencia máxima de 1.000W (800W al batir), con un total de 10 velocidades y un modo turbo para obtener el máximo de potencia.

En esta generación el LCD no busca asemejarse a una pequeña tablet, sino que servirá como pequeño panel retroiluminado e informativo. Esta pantalla nos informa sobre los tiempos, velocidad e indicadores de temperatura. Del mismo modo, indicar que el robot de cocina es compatible con la app Monsieur Cuisine, aunque esta no sirve para manejar el robot, sino para encontrar recetas. Por si el libro con 200 recetas que incluye no te es suficiente.

El rango de temperatura en el que trabaja va desde los 37 hasta los 130º, viene con una báscula integrada con tara de hasta 5 kilos, e incluye todos los accesorios necesarios para los modos de cocina. Cuchillas, batidor, vaporera, espátula, cesta de cocción, etc.

Precio y disponibilidad del Monsieur Cuisine Plus

El nuevo robot de cocina de LIDL, Monsieur Cuisine Plus, se puede comprar en la página web del supermercado a un precio de 229 euros. Si introducimos el código 'COCINADELIDL' el envío será gratuito.

