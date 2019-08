El mejor altavoz inteligente con pantalla: guía de compra y comparativa

Los altavoces inteligentes se han convertido en un imprescindible del hogar para muchas personas. Tener un asistente y reproductor que controlar con la voz es realmente cómodo. Pero aún se puede hacer más si el altavoz incorpora una pantalla, los altavoces inteligentes con pantalla son una evolución del concepto inicial, con todas las ventajas que aporta tener un factor visual en el dispositivo.

En las últimas semanas hemos estado probando los mejores altavoces inteligentes con pantalla del mercado. Diferentes tamaños, diferente calidad, diferentes funciones y diferentes marcas. Hemos analizado los principales para descubrir cuál es el mejor altavoz inteligente con pantalla que se puede comprar ahora mismo.

Nuestro altavoz inteligente con pantalla recomendado: Amazon Echo Show 10

El Amazon Echo Show 10 es el mejor altavoz inteligente con pantalla que podemos comprar ahora mismo, por eso es nuestro altavoz inteligente con pantalla recomendado. Entre sus ventajas destaca una sorprendente calidad de sonido (la mejor en su categoría), las ventajas del ecosistema Alexa y su versatilidad. Puedes ver el análisis completo del Amazon Echo Show 10 si te interesa.

Amazon Echo Show 10 es el mejor altavoz inteligente con pantalla en nuestras pruebas.

Una de las razones principales para decantarse por el Amazon Echo Show 10 es su calidad de sonido. Amazon Echo Show 10 saca un volumen realmente alto para lo compacto que es el altavoz y no escatima en graves aunque no disponga de mucho espacio. Puede ser el altavoz perfecto para reproducir música en una fiesta en casa sin requerir de ningún tipo de apoyo.

Por otro lado, como hemos indicado, Amazon Echo Show 10 dispone en su interior de Alexa. Si partimos de la base de que el usuario no tiene otros productos con diferentes asistentes, Alexa tiene las de ganar frente a Google Assistant, Siri u otros asistentes. Su voz es mucho más natural y puede que no consiga obtener tanta información como saca Google Assistant de la base de Google, pero en las peticiones más cotidianas entiende a la perfección lo que se le pide y lo cumple. Es un servicio diseñado específicamente para altavoces inteligentes, a diferencia de otros asistentes que parecen estar metidos más "a fuerza bruta" en altavoces inteligentes.

El punto negativo de Amazon Echo Show 10 es su pantalla. Negativo porque no consigue ser la mejor, pero no por eso es una mala pantalla. Amazon Echo Show 10 cuenta con una resolución algo baja (1.280 x 800 píxeles) y se aprecia que el dispositivo en realidad está hecho para usarse con la voz antes que con las manos y visualmente. La pantalla simplemente no es la prioridad del Amazon Echo Show 10, es su sonido y las capacidades de su asistente.

Amazon Echo Show 10 aprovecha la parte trasera para colocar los altavoces.

Si buscas un buen altavoz inteligente con pantalla, la mejor opción ahora mismo es el Amazon Echo Show 10. Un dispositivo que no escatima en las funciones para las que ha sido diseñado y que no defrauda a la hora de utilizarlo. Lo encontramos disponible en dos modelos diferentes, pudiendo escoger entre la trasera negra o la trasera blanca (el que aparece en las fotos de nuestra guía es el modelo negro). No hay más diferencias entre ellos aparte del color. Puedes comprar el Amazon Echo Show 10 por 229,99 euros en la página oficial de Amazon.

Echo Show (2.ª generación) - Sonido de alta calidad y sensacional pantalla HD de 10 pulgadas, negro Hoy en Amazon por 229,99€

Alternativa: Lenovo Smart Display

El Lenovo Smart Display es nuestro altavoz inteligente con pantalla recomendado como alternativa al Amazon Echo Show 10. Un estupendo dispositivo que destacará por su diseño más adaptado al resto de productos del hogar y sobre todo por su pantalla, principal protagonista en una categoría de dispositivos que se diferencian por tener pantalla, los altavoces inteligentes con pantalla.

Lenovo Smart Display es nuestra alternativa como mejor altavoz inteligente con pantalla.

Lenovo Smart Display trae en su interior Android Things como sistema operativo y Google Assistant como asistente. Todo funciona bajo el ecosistema de Google en esta ocasión, con todo lo que eso supone en compatibilidad con otros dispositivos y sobre todo en ventajas diferenciadora frente a Alexa como son una app nativa de YouTube o conexión por Chromecast para reproducir contenido en el altavoz inteligente con pantalla.

Hay una sola razón por la que Lenovo Smart Display no es el mejor altavoz inteligente con pantalla: el sonido. Lamentablemente en este aspecto Lenovo Smart Display está por detrás del Amazon Echo Show 10 con diferencia, siendo mucho más importante la pantalla que el altavoz. Esto dice mucho también del enfoque que se le da a este dispositivo y los usos principales que podemos darle: controlador de dispositivos inalámbricos de la casa, asistente para tareas diarias y reproductor en ubicaciones donde ver un vídeo no es nuestra tarea principal.

Lenovo Smart Display destaca por tener un diseño asimétrico en la parte trasera.

En definitiva, si para ti reproducir música no es tan importante como poder ver algún que otro vídeo en YouTube mientras cocinas, el Lenovo Smart Display es la mejor opción. Cuenta con una excelente pantalla y un diseño que permite colocarlo en cualquier estantería sin querer ocultarlo. Puedes comprar el Lenovo Smart Display por 239,99 euros en PcComponentes.

Lenovo Smart Display 10" Pantalla Inteligente con Google Assistant PVP en PcComponentes 239,99€

Factores para escoger un buen altavoz inteligente con pantalla

A pesar de que a priori todos los altavoces inteligentes con pantalla pueden parecer iguales por contar con unas funciones parecidas y limitadas... lo cierto es que para nada es así. Entre los diferentes modelos encontramos grandes diferencias si los comparamos en calidad de audio o en incluso en funcionalidades que ofrece el sistema operativo que integra cada uno. Es por eso que debemos tener en cuenta una serie de aspectos al escoger el modelo adecuado.

Precisamente de entre los modelos a escoger no hay muchas opciones en el mercado ahora mismo. Nosotros nos hemos limitado a analizar todos los existentes a la venta, que en total son un total de cuatro altavoces inteligentes con pantalla. Dos de ellos son de un tamaño más reducido, mientras que los otros dos son más grandes y con pantalla de diez pulgadas.

Los cuatro candidatos a mejor altavoz inteligente con pantalla.

Los modelos que hemos escogido para analizar son los siguientes:

Tras escoger estos cuatro modelos nos hemos fijado en una serie de características que determinan cuál es el mejor altavoz inteligente y que repercuten en el uso del mismo en el día a día. Son la siguientes características:

Asistente y sistema operativo: Uno de los factores más decisivos, si no el que más. Cuando escogemos un altavoz inteligente con pantalla también estamos escogiendo el ecosistema en el que funciona, dado que están tan integrados con el resto de dispositivos del hogar y personales, es importante escoger el que más se adapte a nuestro ecosistema. Actualmente Google con Assistant (y Google Things como sistema operativo) y Amazon con Alexa son las dos opciones que encontramos en el mercado.

Amazon Echo Show 5 es el menor altavoz inteligente con pantalla que hemos probado, con 5,5 pulgadas.

Tamaño y calidad de la pantalla: Si es un altavoz inteligente con pantalla lo lógico es escoger uno que tenga una buena pantalla. En este sentido deberemos fijarnos en el tamaño de la pantalla y en su brillo y resolución. El tamaño dependerá de si nos interesa ver cosas de cerca o si solemos estar lejos del altavoz. En cuanto a la resolución y el brillo, según si lo vamos a utilizar para reproducir contenido o más como asistente interesa más o menos calidad.

El altavoz inteligente con pantalla será un objeto más de la casa, es importante escoger uno que se disimule con el resto de ítems si no queremos que destaque como producto tecnológico.

Compatibilidad y conexiones: Volvemos a la compatibilidad que comentábamos antes con los asistentes. En prácticamente todos los smartphones podremos instalar las apps de Google o Amazon para utilizar sus asistentes y sincronizar los altavoces con el móvil. Pero, ¿qué hay de las bombillas inteligentes de la casa? ¿Son compatibles con Google Home o con Alexa? También es relevante ver si trae algún tipo de conexión como por ejemplo conector jack para añadir altavoces extra que tengamos ya adquiridos y no sean inteligentes.

Los fabricantes suelen incluir detalles extra como este bloqueador físico de la cámara en el Amazon Echo Show 5.

En qué se han basado nuestras pruebas

Para comparar y analizar correctamente los diferentes altavoces inteligentes con pantalla hemos tratado de encontrar puntos comunes entre ellos en los que basar la comparativa. Esto sin embargo no ha sido sencillo, como hemos visto hay muchas diferencias entre ellos. ¿Cómo comparar en pantalla uno de 5 pulgadas con uno de 10 pulgadas? Hemos encontrado a pesar de todos puntos en los que comparten características.

El primer detalle que vamos a notar es su tamaño, peso y materiales de los que están compuestos en el exterior. Nada más sacarlos de la caja tenemos estas primeras impresiones de los altavoces inteligentes con pantalla. Por un lado el Google Nest Hub destaca por ser bastante pequeño, con una preciosa base de altavoz en tela y una pantalla algo "pegada a la fuerza". El Lenovo Smart Display es curioso al tenerlo en mano por su diseño asimétrico y en consecuencia también punto de equilibrio no central, destaca su parte trasera de bambú.

Los dos Amazon Echo Show comparten diseño.

Los dos de Amazon por otra parte son quizás los menos extrovertidos, en negro y con una parte trasera gruesa y rodeada de tela para guardar en su interior los altavoces correspondientes. Destaca especialmente el de 10 pulgadas por su peso, con una primera impresión ya sabes que es un altavoz que se va a escuchar bien, o por lo menos así lo aparenta. ¿El Amazon Echo Show de 5 pulgadas? El más pequeño de todos con diferencia.

Tras sacarlos de sus respectivas cajas es momento de proceder a instalarlos y configurarlos para comenzar a utilizarlos. Todos y cada uno de ellos requieren del cable de alimentación, ninguno funciona con batería. La instalación es intuitiva, siguiendo los pasos que se indican en la pantalla del altavoz y posteriormente los pasos que se requieren en la aplicación móvil de Alexa (disponible en iOS y Android) y de Google Home (disponible en iOS y Android). Todo hay que decirlo, a pesar de que los pasos son sencillos, son muchísimos pasos.

Tras la correcta instalación hemos procedido a las pruebas. Por un lado los dos grandes y por otro lado los dos pequeños, para conseguir una comparativa más justa en audio por ejemplo. Aquí lo que debemos tener en cuenta es que independientemente de que se puedan comparar todos entre sí, hay que ver en qué contexto está cada altavoz. Las limitaciones vienen impuestas especialmente por su tamaño y por el asistente que utilicen. Además, como los dos pequeños utilizan asistente diferente y los dos grandes también, analizarlos por separado ha servido para evitar que se activen de golpe varios al invocar al asistente.

El tamaño de la pantalla afecta de forma directa al uso que se le va a dar al altavoz inteligente con pantalla.

Hemos pasado varias semanas realizando un uso normal de los altavoces, haciéndoles peticiones, reproduciendo contenido e integrándolos con otras funciones del smartphone. Teniendo en cuenta que soy una persona más metida en el mundo de la tecnología que la media, los altavoces han sido probados también por unas cuantas personas más del hogar que no utilizan en su día a día tanto la tecnología y sobre todo no conocen de antemano las posibilidades de los altavoces inteligentes y los asistentes. Con esto se ha podido comprobar qué altavoz inteligente con pantalla pone más facilidades para que el usuario se adapte a él.

Para finalizar se han realizado diferentes pruebas de audio en sí. Pruebas de volumen, claridad del sonido y más. Una vez más, en estas pruebas se ha optado por comparar los pequeños entre sí y los grandes entre sí. En estas pruebas también se ha comprobado la calidad del micrófono y su capacidad para entender al usuario en diferentes condiciones con ruido ambiental.

Apuestas diversas en diseño y aspecto

Fabricantes distintos, diseños distintos. A diferencia de otros productos, el aspecto de los altavoces inteligentes con pantalla sí que importa, no es algo secundario como puede ocurrir en un disco duro o un libro electrónico. Aquí el diseño repercute directamente en las capacidades del altavoz inteligente con pantalla. Además, el diseño tiene una importancia mayor que en otros productos también porque el altavoz inteligente con pantalla pasa a ser un elemento decorativo más de la casa u oficina.

En este caso encontramos tres diseños diferentes debido a que tenemos tres marcas de altavoces inteligentes con pantalla. Amazon tiene un estilo propio y lo vemos en los dos modelos de altavoces inteligentes con pantalla que tiene. Google apuesta por el suyo propio, con una base en forma de altavoz a la pantalla que parece más bien una tablet adjunta a la base. Por último Lenovo es el que va por su propio camino apostando por algo asimétrico y mucho más diferente a los demás.

Amazon Echo Show 5 Google Nest Hub Amazon Echo Show 10 Lenovo Smart Display Dimensiones 148 x 86 x 73 mm 179x118x67mm 246 x 174 x 107 mm 173 x 311 x 12 – 36 mm Peso 410 gr 480 gr 1.765 gr 1.200 gr

El ganador claro es desde luego Lenovo, con un diseño mucho más atrevido y ofreciendo un producto que uno no tendría miedo de colocar en la estantería del salón de casa. Los detalles se cuidan en la parte delantera y también en la trasera, con ese recubrimiento en bambú propio para dar una sensación de que no estamos ante un producto tan tecnológico. Lamentablemente esta apuesta por el diseño ha hecho que la calidad del sonido merme, como veremos más a continuación

Por otro lado, Amazon es quizás quien ofrece la opción más discreta y equilibrada. La parte delantera es una pantalla completa con unos marcos bastante gruesos que acogen también micrófonos y cámara. Su estilo en negro y con los altavoces ocupando toda la parte trasera hace que sea un producto más discreto pero que irremediablemente se notará a una casa. Por último, quizás el diseño menos acertado de todos lo tenga Google con esa pantalla que sobresale de la base. No da sensación de unidad y parece más bien una tablet colocada con un stand. Los marcos en blanco tampoco favorecen.

Cada altavoz inteligente con pantalla apuesta por un diseño diferente, algunos más extrovertidos y otros más disimulados. Pero en todos los casos el diseño afecta directamente a la calidad del sonido.

En definitiva, si se busca colocar en el hogar un altavoz inteligente con pantalla que tenga un buen diseño, la mejor apuesta ahora mismo es Lenovo Smart Display. Tiene unos colores acertados y sobre todo tienen un factor forma único. Eso sí, nos vamos directamente al altavoz inteligente con pantalla más grande de todos y se sacrificará la calidad de sonido también.

El dilema de escoger entre Amazon Alexa y Google Assistant

Es el factor decisivo, escoger el ecosistema de Google o apostar por el de Amazon. En este sentido como hemos visto dos de los altavoces inteligentes con pantalla tienen uno de los asistentes y los otros dos el segundo de los asistentes. Google Nest Hub y Lenovo Smart Display traen en su interior el sistema operativo Google Things con Assistant, Amazon Echo Show 10 y 5 traen Alexa de Amazon incorporado.

Amazon Alexa: naturalidad y un enrome ecosistema

Alexa es el asistente que nos vamos a encontrar en los dos altavoces inteligentes con pantalla de Amazon. Se encuentra omnipresente en todo el sistema operativo y con un sólo "Alexa" comenzará a escucharnos y obedecerá la instrucción que le demos justamente después de la invocación. Se trata de una invocación rápida y sobre todo natural, con el paso de los días comienzas a hablarle al altavoz como a una persona normal, sin hacer la pausa de turno para comprobar que te está escuchando y sin pensar una frase gramaticalmente perfecta para que te entienda. Alexa, haz esto; Alexa, haz lo otro. El asistente sin duda sorprende por su naturalidad en este sentido, incluso siendo las peticiones en castellano y no en inglés.

Alexa es el asistente que vamos a encontrar en los dos Amazon Echo Show.

Qué puede hacer y qué no puede hacer Alexa es la gran pregunta. Sus posibilidades son similares a las que encontramos en un altavoz inteligente con Alexa, aunque en esta ocasión con el aporte visual de la pantalla. A Alexa se le puede pedir que responda a curiosidades, controlar accesorios de la casa compatibles con Alexa, consultar datos de interés, gestionar tareas, reproducir música (mediante Amazon Unlimited u otro servicio conectado como Spotify)...

Pantalla del Amazon Echo Show reproduciendo música y mostrando la letra.

Luego por supuesto tenemos el tema de las skills de Alexa, que son pequeñas aplicaciones de terceros mediante las que realizar tareas determinadas. Por ejemplo tenemos skills de cocina (la de nuestros compañeros de Directo al Paladar por ejemplo), skills de noticias, skills de comida a domicilio, skills de sonidos ambientales, skills de juegos... El catálogo en español es diverso y es aquí donde reside el potencial y la capacidad de Alexa.

Ahora bien, ¿qué diferencia a este Alexa de los de un altavoz inteligente sin pantalla? Esencialmente lo que vamos a ver es una respuesta visual que acompañe a la respuesta por voz. Iconografía en el tiempo, imágenes a respuestas de cultura general, tareas escritas además de dictadas... Y luego puntos diferenciadores como mostrar la letra de una canción mientras se reproduce. Por último, la pantalla también se puede aprovechar par ver vídeos, series y películas. Dispone de Amazon Prime Video para reproducir series y películas del servicio de streaming de Amazon, pero para ver vídeos de YouTube por ejemplo debemos recurrir al navegador (Firefox) y verlo mediante este, pues no dispone de app de YouTube integrada.

Pantalla del Amazon Echo Show reproduciendo una serie de Amazon Prime Video.

Hay que tener en cuenta que el smartphones es el gran aliado a la hora de controlar a Alexa. Con la app para iOS o Android podemos gestionar las skills, sincronizar tareas, eventos o contactos, gestionar videollamadas (los Amazon Echo Show tienen cámara frontal), sincronizar servicios como Spotify o TuneIn... Destacable es también que podemos crear rutinas para que se realicen acciones seguidas con un único comando o accionador. Por ejemplo: cuando apague la alarma por la mañana enciende el enchufe inteligente de la cocina, pon la radio, muéstrame mis eventos del día y dime qué tiempo va a hacer.

Capturas de pantalla de Alexa en un smartphone.

Google Assistant: un sistema que aprovecha mejor las pantallas

En el lado opuesto a Alexa tenemos a Android Things y Google Assistant. Para aclarar las diferencias, Android Things es el sistema operativo que traen los altavoces inteligentes y otros dispositivos IoT con Android, un sistema operativo pensado para no consumir mucho y centrado en este tipo de aparatos. Google Assistant por su parte es el asistente que hay en el interior de Android Things y también otros sistemas operativos y dispositivos de Google u operados por el software de la compañía. El tercer concepto a conocer es Google Home, el ecosistema y estándar de Google mediante el cual los dispositivos conectados del hogar se comunican entre sí.

Google Assistant es el asistente que vamos a encontrar en el Google Nest Hub y en el Lenovo Smart Display.

El modus operandi es parecido al que tenemos con Alexa: un sistema operativo controlado principalmente por voz, una app para smartphone disponible en iOS y Android con la que gestionarlo todo y compatibilidad de diversos servicios de terceros para sacarle partido al altavoz inteligente con pantalla.

La diferencia es que aquí es Google quien controla, con todo el bagaje que tiene a sus espaldas del resto de servicios de los que dispone en Internet. Por ejemplo, para mi factor clave es el hecho de que reproduce directamente contenido de YouTube, en una pantalla tan pequeña me gusta ver vídeos cortos y en segundo plano mientras realizo otras tareas, y esos vídeos los voy a encontrar en YouTube. También hay que tener en cuenta que Google Assistant evoluciona constantemente y con más material gracias a toda la red de servicios e información que tiene Google, se traduce esto en respuestas más certeras al buscar información por ejemplo.

Pantalla del Lenovo Smart Display reproduciendo música.

La parte negativa de Google Assistant quizás sea su voz, mucho más robótica y poco natural que la de Alexa. Mientras que con Alexa en muchas ocasiones tienes la sensación de hablar con una persona, con Google Assistant no puedes quitarte de la cabeza que es un aparato al que le estás hablando. Google Assistant y Android Things en general aprovecha mejor la pantalla porque el origen es el smartphone, Amazon con Alexa tienen un origen en la voz pura de los altavoces inteligentes. Cuestión de lo que te interese más: algo más cercano a un altavoz y la música o algo más cercano a una tablet y los vídeos.

Capturas de pantalla de Google Assistant en un smartphone.

La pantalla que los diferencia de los demás altavoces inteligentes

A la hora de analizar las pantallas de los diferentes altavoces inteligentes con pantalla que tenemos, hay que fijarse en una serie de aspectos que las diferencian entre sí. El primero de ellos es el tamaño de la pantalla, aquí debemos pensar si nos conviene una pantalla grande o una pantalla más pequeña si no le vamos a dar tanta prioridad a la reproducción de vídeos e imágenes. En segundo lugar encontramos la resolución y el brillo de estas pantalla, cada fabricante apuesta por meter más o menos calidad en el panel. Por último, es relevante también cómo está integrada esta pantalla en el altavoz: los marcos que tiene, la respuesta táctil...

Amazon Echo Show 5 Google Nest Hub Amazon Echo Show 10 Lenovo Smart Display Tamaño 5,5 pulgadas 7 pulgadas 10,1 pulgadas 10,1 pulgadas Resolución 960 x 480 px 1.023 x 600 px 1.280 x 800 px 1.920 x 1.080 px

Si empezamos por el más pequeño de todos encontramos el Amazon Echo Show 5. Este dispositivo cuenta con una pantalla que, efectivamente, es de 5 pulgadas, concretamente de 5,5 pulgadas. Su resolución se limita a 960 x 480 píxeles, para una pantalla tan pequeña y con el uso que se le va a dar al altavoz inteligente con pantalla, en principio es suficiente. Le sigue en tamaño de pantalla el Google Nest Hub, que sube a las 7 pulgadas de diagonal con una resolución de 1.023 x 600 píxeles. No necesita mucho más tampoco, a no ser que lo utilicemos para reproducir mucho contenido de vídeo de YouTube u otras plataformas.

En la liga de los mayores tenemos el Amazon Echo Show 10 y el Lenovo Smart Display. En ambos casos se alcanzan las 10,1 pulgadas exactas. La resolución sin embargo es distinta, Amazon nos ofrece en su panel 1.280 x 800 píxeles y Lenovo en el suyo 1.920 x 1.080 píxeles. La diferencia es considerable si colocamos una pantalla al lado de la otra, Lenovo Smart Display no tiene rival en ese sentido, y se nota que es más una altavoz con pantalla inteligente que simplemente un altavoz inteligente al que se le ha añadido una pantalla.

Lenovo Smart Display y Amazon Echo Show comparten 10,1 pulgadas. Sin embargo, el primero cuenta con una proporción mucho más acertada y sobre todo con más resolución y brillo.

En el apartado del brillo una vez más los altavoces de Amazon se quedan atrás, en niveles máximos no consiguen sacar tanta luminosidad como sí saca Google Nest Hub y especialmente Lenovo Smart Display. Dependerá de qué uso le queramos dar al altavoz inteligente con pantalla, aunque nunca está de más permitirle al usuario escoger más brillo si lo necesita. Mi uso principal (y el de muchos usuarios) de un altavoz inteligente con pantalla es en la cocina viendo vídeos mientras realizo otras tareas, es un entorno iluminado, por lo que me interesa tener suficiente brillo en la pantalla para no tener reflejos.

La respuesta táctil es acertada en los cuatro modelos, no vamos a tener tanta precisión y el refresco que ofrece un smartphone o una tablet, pero sí la suficiente para las (pocas) veces que tengamos que tocar la pantalla. Finalmente, si nos fijamos en los marcos será los del Google Nest Hub y del Lenovo Smart Display los que más vamos a ver. En los cuatro modelos tenemos unos marcos considerablemente gruesos, pero es en estos dos mencionados previamente donde más destacan por utilizar detalles en negro. Los dos altavoces de Amazon, al ser negros y contar con marcos negros, se disimulan más.

Lenovo Smart Display cuenta con la mejor pantalla entre los altavoces inteligentes con pantalla que hemos analizado.

¿El ganador en esta ronda? Si pensamos en un uso centrado en la pantalla, el claro vencedor es Lenovo Smart Display. Una pantalla grande (en un formato más apaisado que Amazon Echo Show 10) y con una calidad de nitidez no superada por el resto de competidores. Es una pantalla en la que no me importaría ver el capítulo entero de una serie, por ejemplo.

El sonido que ofrecen los altavoces inteligentes con pantalla

Pasamos a uno de los aspectos más subjetivos de todos, la calidad de sonido que ofrece cada altavoz. Por su diferente tamaño y construcción, así como por el propósito para el cual han sido diseñados, cada uno alberga en su interior unos altavoces de diferente potencia. Ocurre algo parecido con los micrófonos, no todos tienen la misma matriz y por lo tanto tampoco tienen las mismas capacidades de recepción.

Amazon Echo Show 5 Google Nest Hub Amazon Echo Show 10 Lenovo Smart Display Altavoces Un altavoz de 1,65 pulgadas y 4 W Un altavoz trasero de rango completo Un altavoces de 2 pulgadas y 10 W, un radiador de bajos pasivo Un altavoz de 2 pulgadas y 10W de rango completo, dos tweeters pasivos Micrófonos Una matriz de dos micrófonos Una matriz de dos micrófonos Una matriz de ocho micrófonos Dos matrices de micrófonos duales

Empezando una vez más con los más pequeños lo cierto es que no hay diferencias apreciables entre el Amazon Echo Show y el Google Nest Hub. Ambos sacan un sonido claro, quizás algo más claro Google Nest Hub por el predominio de los graves en el Amazon Echo Show 5. No vamos a tener un sonido ideal para montar una fiesta en casa, pero sí para escuchar tranquilamente música sin mucho ruido ambiental. Aprueban de sobra los dos modelos más pequeños.

Después nos encontramos los dos altavoces de 10 pulgadas. Aquí uno se espera más potencia debido a un mayor espacio físico para colocar altavoces en el interior. No es del todo así, Lenovo Smart Display con su diseño asimétrico hace que los altavoces estén en la parte delantera y en un sólo lateral. El sonido lamentablemente es algo pobre. No alcanza un volumen tan alto como su competidor y lo que es peor, se distorsiona tras superar ciertos niveles. Es un altavoz donde claramente el sonido es una característica secundaria.

Amazon Echo Show 10 tiene toda la parte trasera dedicada a los altavoces, y esto se nota con un potente volumen y unos excelentes graves en un tamaño muy compacto.

En líneas generales, Amazon ha hecho un gran trabajo con el sonido de sus Amazon Echo Show. El de 5 pulgadas sorprende por lo pequeño que es y el sonido capaz de sacar y el de 10 pulgadas está a la altura de lo que te esperas de un altavoz tan grande, pesado y con una trasera repleta de altavoces. El Amazon Echo Show 10 realmente no tiene rival, un volumen muy alto (sin perder calidad) y una configuración que enfatiza los graves. Si hay un matiz negativo del Amazon Echo Show 10 es que en algunas ocasiones puede provocar vibraciones (incluso sobre una superficie sólida) debido a sus potentes graves.

Para finalizar, en el apartado del micrófono todos cumplen correctamente. Reconocen la voz del usuario, las invocaciones y las peticiones que se les realiza sin problemas aparentes. Tras probarlos en diferentes situaciones con ruido ambiental y con reproducción del propio altavoz, son capaces de reconocer sorprendentemente bien cuando se les habla. Hemos encontrado algunas ocasiones (muy escasas) en las que los altavoces de Lenovo y Google han fallado. En el aspecto del micrófono es importante recalcar también los falsos positivos, los cuatro altavoces y sin excepción han tenido invocaciones fantasmas en las que nadie los ha despertado. Micrófonos sensibles, pero no tan inteligentes.

Es posible desactivar físicamente el micrófono en los altavoces inteligentes con pantalla para evitar que den falsos positivos.

Mejor altavoz inteligente con pantalla: los candidatos

Para realizar esta guía nos hemos pasado en los diferentes altavoces inteligentes con pantalla que se encuentran a la venta en este momento. El catálogo es variado en tamaño y prioridad del sonido o la parte visual. En nuestro caso los altavoces que hemos escogido son los dos modelos de Amazon (Amazon Echo Show 5 y Amazon Echo Show 10), el Lenovo Smart Display y el Google Nest Hub. No son los únicos altavoces inteligentes con pantalla del mundo, pero sí los que han llegado a España. Hay que recalcar que existe un modelo de Lenovo Smart Display con pantalla de tan sólo 8 pulgadas.

Los cuatro altavoces inteligentes con pantalla tienen características distintas en sonido, pantalla y capacidades. De este modo cada uno puede escoger el que mejor se adapte a sus necesidades.

Otros altavoces inteligentes con pantalla existentes son por ejemplo el Facebook Portal (y una versión Plus de mayor tamaño) de la compañía del mismo nombre, el JBL Link View de la empresa de sonido JBL o el Google Nest Max Hub (10 pulgadas frente a las 7 del que hemos analizado). Quizás podríamos meter en esta categoría también al Amazon Echo Spot.

Amazon Echo Show 5 LO MEJOR Es un altavoz inteligente con pantalla pequeño, con este reducido tamaño consigue buen sonido y ofrece comodidad. LO PEOR No es adecuado para ver muchos vídeos, series o películas en la pantalla de 5,5 pulgadas. PRECIO 89,99 euros

Google Nest Hub LO MEJOR Es un altavoz inteligente con pantalla equilibrado en sonido y pantalla, con la garantía de Google. LO PEOR Su diseño poco integrado con una pantalla que sobresale por encima de todo lo demás. PRECIO 129 euros

Amazon Echo Show 10 LO MEJOR El sonido es excepcionalmente bueno, el mejor en un altavoz inteligente con pantalla. LO PEOR Su calidad en la pantalla, por debajo de otros competidores del mercado. PRECIO 229,99 euros

Lenovo Smart Display LO MEJOR Su pantalla de 10,1 pulgadas con resolución suficiente para ver sin problemas vídeos, películas y series. LO PEOR Dispone de un altavoz algo flojo, no es el ideal para escuchar música. PRECIO 239,99 euros

Amazon Echo Show 10 es el altavoz inteligente con pantalla recomendado, por su calidad de sonido y las capacidades de su asistente Alexa.

Por último, no hay que olvidar que también disponemos de alternativas sin pantalla si no nos interesa tanto el aspecto visual. Aquí el catálogo es mucho más amplio, con una gran variedad de Amazon Echo, varios Google Home, el HomePod de Apple, Sonos One... Pero claro, sin las ventajas que ofrece la pantalla en reproducción de vídeo, imágenes y respuesta visual a las peticiones que realicemos.