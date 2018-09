iPhone Xs, Xs Max y iPhone Xr y Apple Watch Series 4: se filtran nombres, modelos y colores antes de la presentación de Apple

Estamos en directo en el evento de Apple: Sigue con nosotros la keynote aquí

Nadie se salva de las filtraciones de última hora, ni siquiera la gigantesca Apple. Y en esta ocasión para trastocarnos la quiniela que habíamos hecho para los nombres de los próximos iPhone, así como sobre algunos datos del que parece el nuevo Apple Watch.

Parece que Apple mantendrá esa "s" característica de modelos intermedios y que no vimos en el caso de los iPhones 7 y 7 Plus, pasando directamente a los iPhone 8 y 8 Plus. También a un iPhone X que renovaría líneas de estilo muy tradicionales y que parece asentar lo que serán los iPhones desde este modelo y desde hoy, pero no son los nombres que hasta ahora barajábamos.

Nada de "c" y mucha "s"

Cuando todo sonaba a iPhone Xs, Xs Plus y Xc llega un archivo XML de la web de Apple y nos lo cambia. Un archivo que contiene el código fuente, el cual nos revela los nombres que Apple habría elegido para los smartphones que veremos hoy en el evento de presentación.

Así, los nombres oficiales serían iPhone Xs, iPhone Xs Max y iPhone Xr, cambiando el Plus por Max y aparentemente lo que fue "C" o "Se" en una "r" minúscula, quedando así el nuevo catálogo:

iPhone Xs: Modelo de 5,8 pulgadas con pantalla OLED.

iPhone Xs Max: Modelo de 6,5 pulgadas con pantalla OLED.

iPhone Xr: Modelo de 6,1 pulgadas con pantalla LCD.

De éste último también se han podido ver los colores que habrá, contemplando los siguientes colores para el iPhone Xr: negro, blanco, rojo (probablemente la versión Product(RED)), amarillo, coral y azul (de ahí que se hable de un nuevo iPhone 5C). Además, se han filtrado las capacidades de almacenamiento de algunos de ellos, viendo un iPhone Xs Max hasta los 512GB de almacenamiento.

Los Apple Watch se hacen mayores

El mismo archivo XML también desvelaba los nombres de los próximos Apple Watch Series 4, así como los tamaños, colores y materiales. Así, los nuevos modelos de smartwatch serán más grandes que los actuales (aunque compatibles con las correas para éstos), aunque hablamos de una diferencia de tan sólo 2 milímetros.

Según la filtración, los nuevos Apple Watch que veremos hoy serán de 40 y 44 milímetros, con o sin conectividad LTE y de aluminio o acero inoxidable (sin que haya referencias a ediciones especiales con otros materiales). En cuanto a los colores, habrá en plata, gris espacial, oro y oro rosa para el de aluminio, y plata o negro para el de acero inoxidable.

Ya quedan pocas horas para saber si esta filtración es real y si estamos ante parte de los nuevos dispositivos que los de Apple han preparado para dar a conocer hoy. Si queréis enteraros de todo al instante podréis seguirlo con nosotros tanto en nuestro Twitter como en nuestra página de directos, e iremos publicando todo lo relacionado con lo que presenten. Preparad las palomitas.

