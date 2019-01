El futuro era pedir a nuestro inodoro inteligente que nos ponga la música que queramos: así es Numi 2.0 de Kohler

Estamos viendo muchos dispositivos entrar a lo smart e integrar asistentes de voz y el CES es una bandeja de plata para que lo hagan (o lo intenten) también objetos como peines o espejos. Y por fin, por fin podemos hablar de un inodoro *inteligente" y con Alexa. *What a time to be alive*.

Se trata de un producto de la marca Kohler, un gigante en el mundo de la fontanería, que ha visto el momento de que sus productos (y quienes los usan) se vean beneficiados de la integración de los comandos de voz. También de otros añadidos tan interesantes para los momentos de necesidad fisiológica como altavoces y luz. Porque para qué está la tecnología si no es para hacernos la vida más...¿Fácil?

Que ir al servicio sea algo inmersivo y entretenido

Aquí solemos recurrir al término inmersivo cuando hablamos de dispositivos multimedia. Productos como unas gafas de realidad virtual o un móvil.

Pero quizás desde ahora también sea algo a valorar en un inodoro, porque es lo que promete Kohler con el Numi 2.0 Intelligent Toilet: "una experiencia totalmente inmersiva". Esto gracias a que, más allá del diseño que puede tener la taza (algo que también pesa en la elección, habitualmente) están los altavoces, las luces y el poder pedirle a Alexa que nos ponga la selección musical que prefiramos.

Podemos ir ahorrando

Y ¿a cuánto sale tener un inodoro al que poder pedir los últimos éxitos musicales? El Numi 2.0 sale por 7.000 dólares, 9.000 dólares si lo preferimos en negro, aunque aún no sabemos cuándo podrán adquirirse (hay que esperar al aviso si estamos interesados). Un buen pico para que haga lo que un altavoz inteligente, aunque a favor de este inodoro, en su más puro uso, hay que decir que además es calefactable gracias al sistema propio PureWarmth (por supuesto, la temperatura puede controlarse vía app).

Decíamos al inicio que llevamos viendo productos como un espejo inteligente en sucesivos CES, y de hecho Kohler también presentó alguno de ellos en la edición de la feria del año pasado, a los cuales se suma este Numi 2.0. Probablemente no sea el último producto llamativo que veamos en Las Vegas estos días, así que os iremos contando.

Toda la información | Kohler