Del escritorio a tu cocina: el nuevo dispositivo de Asus detecta si tu fruta y verdura está bien lavada

Olvídate de móviles u ordenadores gaming. El nuevo producto de Asus se aleja de todo eso y va directamente a cuidar de lo que comes cada día: se llama PureGo PD100, y es capaz de detectar si la fruta y la verdura que compras está bien lavada.

"Atención, esos tomates no están del todo limpios"

Este pequeño artilugio se coloca junto a la fruta y verdura que estés lavando, flotando en el agua para que sus sensores de luz ultravioleta trabajen. El PureGo detecta cualquier substancia nociva que pueda estar en el agua, y en consecuencia determinar si hace falta que lavemos más los alimentos que estén en el recipiente.

Se nos avisará mediante una luz roja en ese caso, o de lo contrario veremos una luz verde que nos dirá que los alimentos están bien limpios. Adicionalmente también contamos con una aplicación móvil que nos informa del resultado detallado del análisis y nos avisa con notificaciones. El dispositivo se comunica con esa aplicación mediante Bluetooth 5.0.

El PureGo se guarda en un cargador inalámbrico pensado para estar en el fregadero de nuestra cocina, preparado para resistir el agua y que me recuerda a un soporte tradicional para guardar el estropajo. Las especificaciones técnicas indican que una carga da para seis horas de uso.

De momento este PureGo de Asus se venderá por unos 200 dólares en Norteamérica, y no hay detalles de si llegaremos a verlo en más países. No es que me haga demasiada ilusión recibir notificaciones sobre cómo lavo mi fruta y verdura en mi móvil, pero tampoco ay que tomarse a broma las intoxicaciones alimentarias que van creciendo poco a poco.