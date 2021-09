Bienvenidos a la era en la que los frigoríficos te envían correos avisándote de que los abres demasiadas veces al día

Dan Hon se compró un frigorífico de LG el año pasado, y ahora se ha encontrado con una sorpresa: ese frigorífico le está enviando mensajes de correo electrónico avisándole de que lo abre demasiadas veces al día.

Este usuario contaba cómo no recordaba haber dado permiso al frigorífico para que le enviara correos electrónicos. "Nunca lo había hecho antes", explicaba, pero de repente no sólo le avisaba de las veces que lo había abierto durante el día.

Hola, soy tu frigorífico

También enviaba datos sobre el consumo de agua del dispensador que había hecho, o informes de rendimiento que mostraban una confirmación indicando que todo iba bien y que no se habían detectado problemas que "pudieran impactar la capacidad de tu frigorífico para mantener tu comida refrigerada y fresca".

wtf our fridge just emailed us to say we opened its door too many times in the past month pic.twitter.com/MPa2cPHhCC — Dan Hon (@hondanhon) September 9, 2021

Esos informes abren el debate sobre si este tipo de mensajes son o no realmente útiles. Para este usuario no lo son: no aportan demasiado, interrumpen y le parecían más spam que otra cosa.

To be clear, this was not my idea pic.twitter.com/lk9jfcBXIQ — Dan Hon (@hondanhon) April 24, 2020

Ya lo apuntaba cuando se lo instalaron y lo conectó a internet. Hon quería indagar cuál era el impacto de la Internet de las Cosas, y se dio cuenta rápidamente de cómo esa sobreconexión de todo tipo de dispositivos acababa sumando notificaciones que quizás no eran especialmente útiles.

Lo cierto es que los electrodomésticos ciertamente ofrecen cada vez más prestaciones curiosas. Un usuario por ejemplo contestaba mostrando los resúmenes mensuales de su lavadora, pero aunque ciertamente puede haber opciones útiles —y otras peligrosas—, ¿no nos estamos pasando un poco?