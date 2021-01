Así es Project Hazel, la mascarilla de Razer reutilizable, transparente, con luces RGB, micrófono y altavoz

La mascarilla más inteligente del mundo, según Razer. Project Hazel (que aún es un concepto y no producto real) se plantea como una alternativa a las mascarillas tradicionales ofreciendo funcionalidades extra como un micrófono y altavoz integrado para facilitar la comunicación. Así mismo, se puede desinfectar para ser reutilizable e incorpora las característicos elementos lumínicos de Razer.

Según indica Razer, se trata de una mascarilla N95 inteligente. Antes de nada, merece la pena destacar que aún no ha recibido ningún tipo de certificación médica para dotarla de ningún estándar. De hecho, la mascarilla de momento es un proyecto conceptual y no hay detalles de cuándo o cómo estará disponible en el mercado. No es ni la primera ni la última en estos tiempos.

Mascarilla futurista para tiempos presentes

Son varios los elementos por los que esta mascarilla destaca respecto a las demás. De entre todos estos elementos el más impresionante son los dos filtros en los laterales de la mascarilla. Los filtros activos permiten expulsar el CO2 e incorporar oxígeno cuando se inhala. Indican que estará preparada para filtrar el 95% de las partículas del aire, incluyendo el virus COVID-19 también.

Los filtros son desmontables e intercambiables, permitiendo así la reutilización de la mascarilla. No queda aún claro cómo ni cada cuanto habrá que hacer este proceso, aunque plantean avisar mediante una app móvil al usuario siempre que se requiera del cambio. Por otra parte, dispone de una caja desinfectante para limpiar la mascarilla en su totalidad.

Dentro de estos filtros encontramos también un micrófono y altavoces. La idea con esto es mejorar la comunicación con los demás. El micrófono recoge lo que se está hablando y lo amplifica al exterior mediante los dos filtros. A esto se le suma el hecho de que la mascarilla sea transparente para que sea más fácil leer los labios y la gesticulación, según Razer.

Finalmente, los filtros laterales incorporan unos aros LED que permiten colocar luces RGB del color que el usuario quiera. Además de noche unos LEDs internos iluminan la boca para, una vez más, facilitar la lectura de los labios y los gestos.

Por lo demás, la mascarilla viene con un protector de silicona en los laterales para sellar la entrada de aire del exterior al interior más allá de la que pasa por los filtros. También dispone de gomas ajustables para los oídos, con tal de que la mascarilla se adapte mejor al rostro y tamaño de cada usuario.

De momento, poco más hay sobre la mascarilla. Project Hazel aún requiere de desarrollo y certificaciones antes de llegar a los usuarios. Independientemente de lo que ocurra con COVID-19, la mascarilla puede tener un futuro prometedor en un mundo donde cada vez somos más conscientes de la importancia de protegernos del aire externo. Y, por extravagante que parezca con esos LEDs, sigue siendo más discreta que otras.

Vía | Razer