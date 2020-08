Xiaomi Redmi G: el nuevo portátil gaming de Redmi llega con 144 Hz de tasa de refresco y hasta un Intel i7 de 10ª generación

Hace algunos días Redmi nos adelantó que el 14 de agosto, hoy, iba a presentar un nuevo portátil gaming, y la submarca de Xiaomi no ha faltado a su promesa. La firma acaba de presentar el nuevo Redmi G, un portátil pensado para el público más gamer que llega en diferentes versiones, a cada cual más potente, y pantalla de 144 Hz.

El Redmi G, al menos en un primer momento, solo se podrá comprar en China. Su rango de precios oscila entre los 5.299 yuanes (646 euros al cambio) y 6.999 yuanes (853 eurosal cambio). Por supuesto, todos los modelos montan procesadores Intel de décima generación y el precio depende, básicamente, de la versión de los mismos y la tarjeta gráfica.

Ficha técnica del Xiaomi Redmi G

XIAOMI REDMI G DIMENSIONES Y PESO 373,44 x 264,47 x 23,1 mm

2,5 kilos PANTALLA 16,1 pulgadas

Resolución FullHD (1.920 x 1.080 píxeles)

100% sRGB

144 Hz

300 nits PROCESADOR i7-10750H (2,6-5 GHz)

i5-10300H (2,5-4,5 GHz)

i5-10200H (2,4-4,1 GHz)

(Según modelo) MEMORIA RAM 16 GB DDR4 @ 2.933 MHz (2x8) ALMACENAMIENTO INTERNO 512 GB PCIe SSD TARJETA GRÁFICA NVIDIA GeForce GTX️ 1650 Ti

NVIDIA GeForce GTX️ 1650

(Según modelo) CONECTIVIDAD WiFi 6 2x2 MIMO

Bluetooth 5.1

Ethernet Gigabit PUERTOS 1 x USB 2.0

2 x USB 3.2 Gen2

1 x Mini DP 1.4

1 x HDMI 2.0

1 x USB tipo C

1 x Jack 3,5 mm

1 x Ethernet Gigabt WEBCAM Sí, HD SISTEMA OPERATIVO Windows 10 Home OTROS 2 x Altavoces de 2W

DTS: X Ultra

Disipador de calor con doble ventilador PRECIO Entre 646 y 853 euros al cambio

Estética gamer y hasta un i7 de décima generación

Comenzamos abordando el apartado estético. El Xiaomi Redmi G tiene un acabado con una estética con ciertos matices Cyberpunk, algo que puede verse claramente en la tapa. La compañía no hace mención a que tenga RGB, algo propio en los que equipos de este segmento, pero sí cabe destacar que tiene teclado retroiluminado con diferentes intensidades. No es un dispositivo precisamente ligero ni delgado, en tanto que pesa 2,5 kilos y mide 24,5 mm de grosor.

Pasamos así a hablar de la pantalla, uno de los pilares de cualquier ordenador gamer. En este caso tenemos un panel de 16,1 pulgadas con resolución FullHD (1.920 x 1.080) y una tasa de refresco de 144 Hz. Xiaomi asegura que el panel es capaz de representar el 100% del espacio de color sRGB y que la pantalla ocupa un 81% del frontal. Tiene un brillo máximo de 300 nits y 178º de campo de visión.

En lo referente a potencia bruta, Xiaomi nos ofrece 16 GB de memoria RAM DDR4 a 2.933 MHz en dos módulos de ocho gigas cada uno. El almacenamiento interno es 512 GB SSD PCIe x 4 NVMe SSD (hasta 2 TB) y la tarjeta gráfica depende del modelo elegido. Veremos las versiones más adelante, pero las opciones disponibles son la GTX 1650 o la GTX 1650 Ti. En cuanto a procesador, Intel de décima generación, siendo el más potente el i7-10750H (2,6-5 GHz). Todo esto llega acompañado de un sistema de refrigeración basado en un disipador y dos ventiladores.

Finalmente, en relación a puertos y conectividad, Redmi no optado por implementar WiFi 6, Bluetooth 5.1 y Ethernet de clase Gigabit. De puertos no va precisamente escaso, ya que tiene varios USB, HDMI, Mini DP, USB tipo C y el clásico jack de auriculares. El sonido queda a cargo de dos altavoces de dos vatios cada uno con DTS:X Ultra.

Versiones y precio del Xiaomi Redmi G

El Xiaomi Redmi G se puede reservar ya en China, donde comenzará a enviarse a partir del 17 de agosto. Por el momento no hay noticias sobre su posible salida fuera del mercado local. El precio del ordenador depende del procesador y la tarjeta gráfica.

Xiaomi Redmi G (i5-10200H + GTX 1650): 5.299 yuanes, unos 645 euros al cambio.

5.299 yuanes, unos 645 euros al cambio. Xiaomi Redmi G (i5-10300H + GTX 1650 Ti) : 6.299 yuanes, unos 766 euros al cambio.

: 6.299 yuanes, unos 766 euros al cambio. Xiaomi Redmi G (i7-10750H + GTX 1650 Ti): 6.999 yuanes, unos 852 euros al cambio.

Vía | Gizmochina