Vuelta al cole: Guía de compra de portátiles por carreras y precios

Curso nuevo, ordenador nuevo. La vuelta el cole (un concepto extensivo al instituto o la universidad) es el momento que muchos estudiantes aprovechan para comprarse un portátil que les permita enfrentarse al nuevo curso con las mejores herramientas para superarlo exitosamente.

Pero comprar un equipo para la carrera no es tarea fácil porque las necesidades de cada estudiante son distintas. Por ello te ofrecemos una guía de compras para saber qué portátil se ajusta a tus necesidades y tu presupuesto.

Grados de humanidades, ciencias sociales y ciencias de la salud

Si tus actividades informáticas durante la carrera se resumen en tomar apuntes en un procesador de textos, realizar trabajos y presentaciones, elaborar tablas y gráficas, emplear hojas de cálculo para cálculos básicos, buscar información en internet, acceder al correo y cómo no, hacer uso de redes sociales y servicios de contenido multimedia en streaming, necesitas un equipo capaz de ejecutarlas con solvencia.

No son tareas pesadas, por lo que no requieren de grandes especificaciones a nivel de RAM o procesador. Sin embargo, no es lo mismo hacer varias de estas tareas al mismo tiempo todos los días durante varias horas que usar el portátil de forma puntual. Por ello, aunque no hace falta contar los componentes más potentes y punteros del mercado, sí que es deseable que tu portátil funcione con fluidez.

Donde no hay discusión es en la movilidad: agradecerás un portátil para ir a clase todos los días que sea compacto, ligero y con mucha autonomía para no tener que depender del cargador durante la jornada y poder usarlo cómodamente todo el día. Asimismo, es importante que tenga un teclado cómodo.

Aunque el peso o el diseño son aspectos irrefutables, en el apartado de autonomía muchos fabricantes aportan una aproximación sobre cuánto duran sus equipos bajo ciertas circunstancias, una referencia que puede ayudarnos pero que podría no acercarse al uso que nosotros realicemos en la vida real.

Otra opción a valorar es un dispositivo en formato tableta o convertible, eso sí, con una pantalla lo suficientemente grande como para poder pasar horas frente a ella y los accesorios adecuados para introducir texto rápidamente, como teclado, ratón y/o lápiz óptico.

En este caso puede que hayas pensado en un portátil pero, ¿por qué no un híbrido o una tableta?

En estos casos el software no debería ser un problema, teniendo en cuenta que existen suites ofimáticas online como la de Google o Office365 que funcionan tanto en sistemas operativos de escritorio como en iOS o Android. Si bien no son tan potentes como el Office de toda la vida, son más que suficiente para ofimática básica y además ambos formatos son compatibles: sirva como ejemplo esta demostración de cómo editar un Word con Google Docs.

No me quiero gastar más de 500 euros

Por este precio hay dos opciones: apostar por dispositivos que destacan por su ligereza pero que se quedan algo cortos en cuanto a especificaciones, lo que puede traducirse en lentitud, "cuelgues" y una mala experiencia con la multitarea o en portátiles más potentes pero menos cómodos de transportar. Tú decides.

A pesar de que vamos a realizar tareas livianas, es importante prestar atención al procesador. En esta franja de precios abundan procesadores básicos como los Atom, Celeron o los Pentium, que hemos nombrado en orden creciente de calidad y precio.

Ojo porque los chips Atom y Celeron fueron ideados para dispositivos pequeños y de bajo consumo, pero se van a quedar muy muy cortos para cualquier actividad que realicemos ahora y en el futuro. Los Pentium son algo mejores, pero tampoco mucho más. Teniendo en cuenta que realizamos una inversión que pretendemos usar unos años, lo mínimo sería adquirir un equipo con un procesador AMD A8 o un Core i3.

Otra opción más moderna, eficiente y recomendable son la familia de procesadores Kaby Lake Y y U de 2017, específicamente diseñados para la movilidad. Estas dos series se dividen a su vez en opciones Core M y opciones Core i, siendo más potentes estas últimas. ¿Cómo saber qué procesador tiene un equipo? Basta con mirar sus especificaciones o en la pegatina adherida en su carcasa.

En cuanto al almacenamiento que encontramos en esta franja, las opciones van desde el eMMC, los HDD y los SSD. Si vas a usar tu equipo para estudiar, te desaconsejamos el eMMC simplemente porque su rendimiento (la velocidad de escritura y lectura de datos) es muy bajo, similar al de las tarjetas SD. La opción más asequible es la de los HDD, los discos duros mecánicos clásicos que pueden ofrecerte una gran cantidad de espacio a bajo coste. No obstante, también encontramos algún modelo con disco duro sólido dentro de este rango de precios. ¿Qué diferencias hay entre el SDD y el HDD? En este artículo puedes ampliar más, pero en esencia los discos duros mecánicos son más baratos pero a cambio son más lentos, se rompen más fácilmente y consumen más electricidad.

HP Notebook 250 El HP Notebbok 250 es un portátil asequible pero más que suficiente para tareas ofimáticas y contenido multimedia. Su pantalla es de calidad y tiene bien de puertos en un formato compacto de menos de 2 kilogramos de peso con autonomía de mas de 9 horas. Pantalla 15,6" HD antirreflejos WLED (1366 x 768) Procesador i3-6006U RAM 4 GB Disco 128 GB SSD Peso 1,86 kg Precio 413,59 euros

iPad 2018 El iPad 2018 es un dispositivo extremadamente ligero, con autonomía de 10 horas (según Apple) y con unas especificaciones optimizadas mediante el sistema operativo iOS para tareas ofimáticas en la nube, navegación y consumo multimedia. Además es compatible con el Apple Pencil, que no viene incluido. En su contra, una pantalla algo pequeña, su escasez de puertos y que no incluye teclado. Pantalla 9,7" LCD (1536 x 2048) Procesador A10 Fusión RAM 2 GB Disco 128 GB Peso 0,47 kg Precio 420,99 euros

Lenovo Ideapad 320S-14 Portátil ligero y básico para tareas de ofimática con una pantalla grande para consumir contenido multimedia y trabajar con comodidad. Su procesador es suficiente para tareas de oficina y multimedia, además cuenta con suficiente RAM y disco duro sólido para agilizar su rendimiento. Además consta de dos altavoces Harman con Dolby Audio. Con puertos HDMI, USB-C y USB 3.0. Pantalla 14" Full HD (1366 x 768) Procesador Intel Kaby Lake Pentium 4415U RAM 8 GB Disco 128 GB SSD Peso 1,69 kg Precio 429 euros

HP Pavilion x360 El portátil HP Pavilion x360 tiene las especificaciones suficientes como para ejecutar tareas de ofimática e internet propias de clase, pero lo mejor de este equipo es su autonomía (según fabricante) de más de 10 horas, la carga rápida, su ligereza y una pantalla de calidad que además es táctil, pudiendo doblarlo del todo con su bisagra y usarlo como tableta. Una gran opción para aquellos que busquen comodidad y movilidad en un equipo equilibrado. Pantalla 14 WLED HD (1366 x 768) Procesador Core i3-7100U RAM 4 GB Disco 500 GB HDD Peso 1,72 kg Precio 469 euros

No me quiero gastar más de 1000 euros

Conforme subimos el presupuesto, las opciones crecen. Ya es posible encontrar modelos que ofrezcan unas especificaciones que proporcionen fluidez sin perder movilidad, ligereza y autonomía.

En esta franja de precios abundan los procesadores Core y AMD, los discos duros ya son únicamente o mecánicos HDD o bien sólidos SSD y en cuanto a configuraciones de RAM, encontramos 4 u 8 GB. Teniendo en cuenta que las tareas de estas carreras no son muy exigentes, estos equipos serán suficientes así que nuestros modelos propuestos se centrarán en la autonomía y ligereza.

Y es que este salto en el precio se va a notar en cuestiones como en proporcionar una autonomía que supere la jornada en la universidad con holgura y un diseño compacto que haga que puedas olvidarte de que lo llevas en la mochila.

Asimismo, también encontramos pantallas más grandes tanto en formato convertible como en portátil tradicional y de mejor calidad. De este modo, el LED deja paso al IPS, una tecnología mejorada dentro de los LED que ofrece imágenes más realistas y ángulos de visión más amplios.

En todo caso, este aumento de presupuesto conlleva que podamos elegir los modelos propuestos más abajo, en la sección de carreras técnicas.

Acer Swift 3 El Swift 3 es un portátil con procesador de doble núcleo de sexta generación (Skylake) con una combinación de RAM y disco duro suficiente para tareas ofimáticas. Tiene una autonomía de hasta 12 horas, siempre según el fabricante. Como toda la gama de Acer Swift, su exterior es de aluminio, lo que le confiere resistencia, ligereza y una delgadez de poco más de un centímetro. Cuenta con puertos HDMI, USB 3.0, USBO 2.0 y USB-C. Pantalla 14" LED FullHD (1920 x 1080) Procesador i3-6006U RAM 4 GB Disco 128 GB SSD Peso 1,3 kg Precio 569 euros

Asus VivoBook x405ua-bv137r Este Asus vivobook es un ultrabook ligero y fino con una pantalla de calidad, especificaciones más que suficientes para el día a día y una batería que aguanta todo un día, según asegura el fabricante. La disposición del teclado y touchpad es cómoda y dispone de una gran cantidad de puertos. Pantalla 14" Full HD Procesador i3-7100u RAM 4 GB Disco 128 GB SSD Peso 1,3 kg Precio 600,19 euros

iPad Pro 10,5 Como sucediera con el otro iPad listado, el iPad Pro es un dispositivo muy ligero, con autonomía superior a las 10 horas de acuerdo con Apple y con un sistema operativo que optimiza muy bien sus especificaciones. Si solo quieres un dispositivo para internet y tareas ofimáticas a través de aplicaciones como Google u Office, es una buena opción siempre y cuando tengas claro que el teclado va aparte y que dispone de solo un puerto. A cambio, la pantalla Retina es muy cómoda para los ojos. Es compatible con Apple Pencil. Pantalla 10,5" Retina (2.224 x1.668) Procesador A10x RAM 4 GB Disco 256 GB Peso 0,47 kg Precio 730,28 euros

Microsoft Surface Pro El Microsoft Surface Pro es la versión más potente de la línea de convertibles de Microsoft. Es un modelo del año pasado cuyas principales bazas son la ligereza y la versatilidad de la línea Surface y una autonomía de 9 horas según nuestra review. A pesar de lo liviano que es, el tamaño de su pantalla es muy cómodo para pasar horas frente a ella y cuenta con una potencia suficiente como para navegación y ofimática de forma intensiva. Este modelo incluye Windows 10 Pro, la versión más completa del software de Microsoft, centrada en productividad. Con teclado incluido. Pantalla 12.3" UQHD Procesador Core i5 7º Generación RAM 8 GB Disco 128 GB SSD Peso 0,77 kg Precio 859 euros

MacBook Air El MacBook Air es un modelo que destaca por su diseño, ligereza y autonomía de 12 horas, según Apple. Aunque es el modelo con el procesador más antiguo (i5 de quinta generación) de la selección, su configuración de RAM y disco duro lo hacen más que suficiente para tareas como la ofimática y la navegación. No obstante, estamos ante un portátil de 2016. Entre sus puntos débiles se encuentra la escasez de puertos. Pantalla 13,3" LED (1440 x 900 píxeles) Procesador i5 de doble núcleo a 1,6 GHz RAM 8 GB Disco 128 GB SSD Peso 1,3 kg Precio 919 euros

Grados técnicos como ingenierías o arquitecturas

Cuando estudiamos una ingeniería y arquitectura, a las necesidades presentes en el punto anterior tenemos que añadir el requerimiento de potencia para poder correr con programas como Autocad, Solidworks o Matlab.

A nivel de especificaciones, valoramos fundamentalmente el procesador, el almacenamiento y la RAM. Teniendo en cuenta la importancia de la multitarea, cuanta más RAM, mejor, siendo 8 GB la cantidad mínima para garantizar fluidez ahora y a medio plazo.

A la hora de mirar el procesador se debe tener en cuenta factores como cuántos núcleos tiene, su frecuencia, caché, si tiene Turbo Boost o el HyperThreading, así como su antigüedad. Dada la importancia de la multitarea, nos decantaremos por procesadores i5 e i7, ya que que gestionan de manera más eficiente la multitarea gracias a sus 4 núcleos y su mayor caché.

Teniendo en cuenta que compramos un equipo para el presente y próximos años, es interesante cotejar si cuenta con un procesador de octava generación (la más actual), donde Intel ha cuidado especialmente el rendimiento.

Otro componente clave a nivel de velocidad es el disco duro: aunque lo más rápido son los discos duros sólidos, su elevado precio actúa como hándicap. Por ello, la opción ideal desde un punto de vista calidad precio sería combinar un HDD con un SSD, de modo que los programas se almacenen en el sólido y los archivos en el disco duro mecánico. Si el presupuesto es limitado lo mejor es apostar por un disco duro sólido aunque sea de menor capacidad.

En este tipo de usuarios prestaremos especial atención a la conectividad. Si vas a pasar muchas horas programando o diseñando, un puerto HDMI permitirá que conectes tu equipo a un monitor externo mucho más cómodamente.

Del mismo modo, un requisito deseable es que el portátil disponga de cuantos más puertos USB, mejor. Además si es USB 3.0 se garantiza buena velocidad en la transferencia de datos entre dispositivos como pueden ser discos duros o memorias USB.

Esto sería lo básico para que nuestro portátil dé la talla para las asignaturas de la carrera. Una vez cumplido esto, apostar por ordenadores más ligeros, con mayor autonomía o con pantalla más grande y de mayor resolución para cuidar nuestros ojos será fundamentalmente una cuestión de presupuesto.

Me quiero gastar menos de 800 euros

En este rango de precios es complicado dar con equipos que ofrezcan estas configuraciones de hardware y además sean ligeros y transportables. Y es que en la gama más asequible suele resentirse el diseño y la ligereza, aunque encontramos algunas notables excepciones.

HP Notebook 15-bs127ns Lo bueno de ser un portátil nada delgado es que además de contar con una gran cantidad de puertos, incluso integra un lector de DVDs. El HP Notebook 15-bs127ns tiene un diseño bastante básico, pero las mejores bazas están en su interior, concretamente en su batería y hardware. Y es que la autonomía de su batería supera las 11 horas según el fabricante y tiene carga rápida. Además cuenta con un procesador de última generación, disco duro sólido y bastante RAM. Pantalla 15,6 HD WLED Procesador i5-8250U RAM 8 GB Disco 256 GB SSD Peso 2,1 kg Precio 499,99 euros

Acer Aspire 5 A515-51-55XE El Acer Aspire 5 tampoco pasará a la historia por lo atractivo de su diseño o acabados, pero estamos ante un portátil cómodo y grande para trabajar. Con procesador de última generación, disco duro sólido, puertos variados y un pero que podría no serlo: cuenta con Linux como sistema operativo, una alternativa para los amantes del software libre, si es que tu carrera lo permite Pantalla 15.6" HD LED backlit LCD Procesador i5-8250U RAM 8 GB Disco 256 GB (SSD) Peso 2,2 kg Precio 579 euros

Huawei Matebook D El Huawei Matebook D es un portátil casi sin bordes, lo que permite aprovechar al máximo sus dimensiones para integrar una pantalla grande en un equipo compacto con carcasa de aluminio. Lo más limitado de sus especificaciones es su procesador de séptima generación, si bien se acompaña por un SSD y una RAM que le aportan un buen rendimiento. Pantalla 15.6" FHD IPS (1920x1080) Procesador i5-7200U RAM 8 GB Disco 256 GB SSD Peso 1,9 kg Precio 719 euros

ASUS VivoBook S406UA-BV041T El ASUS VivoBook combina unas especificaciones de hardware muy interesantes para las tareas técnicas más frecuentes con un diseño atractivo casi sin bordes, lo que permite una pulgada más en un equipo muy compacto que apenas supera el kilogramo de peso. Su pantalla es cómoda incluso desde ángulos muy abiertos y es antirreflejos. Asimismo, cuenta con un teclado ergonómico retroiluminado, puertos variados que incluyen el USB-C y carga rápida. Una de las mejores opciones en relación calidad precio. Pantalla 14.0" HD Procesador i5-8250U RAM 8 GB Disco 256 GB SSD Peso 1,2 kg Precio 754,50 euros

Puedo gastarme más de 800 euros

Subir el presupuesto se traduce en aspectos de hardware como aumentar el espacio del disco duro, integrar procesadores más potentes y contar con más RAM.

Asimismo, las pantallas también se ven afectadas por este plus, con tecnologías de más calidad, más cómodas para la vista, mayores ángulos de visión y mejor resolución.

Pero gastar más dinero también se traduce en cuestiones de diseño. Y es que invirtiendo más encontramos modelos ultrabook muy transportables.

LG Gram 13Z980-GAA50B El ultrabook LG Gram destaca por sus más de 20 horas de autonomía (según el fabricante), varios de los puertos más usados y potencia para un equipo que pesa menos de un kilogramo construido con una carcasa ligera y resistente para el día a día. Eso sí, el almacenamiento es bastante ajustado, aunque cuenta con una ranura por si se desea añadir un disco duro adicional Pantalla 13,3 " FHD IPS (1920 x 1080p) Procesador i5-8250U RAM 8 GB Disco 128 GB SSD Peso 0,965 kg Precio 849,15 euros

DELL 5379 – 9573 Inspiron El Dell Inspiron es un portátil ligero, de diseño fino y compacto con una pantalla táctil con un original formato de 16:9, especialmente ancha. En cuanto a hardware, integra procesador de última generación, buena RAM y disco duro sólido. Pantalla 13,3" IPS Full HD LED (1920 x 1080) Procesador i5 – 8250u RAM 8 GB Disco 256 GB SSD Peso 1,6 kg Precio 878,09 euros

Acer Swift 5 El Acer Swift 5 es portátil ultraligero con un diseño elegante y ergonómico. Su pantalla es táctil, si bien ofrece brillos que pueden resultar incómodos en ciertas condiciones. Cuenta con procesador de última generación y puertos USB, USB-C y HDMI. Su batería proporciona 8 horas de autonomía, como siempre según el fabricante Pantalla 14" LED FullHD (1920 x 1080) Procesador i5-8250U RAM 8 GB Disco 256 GB SSD Peso 0,97 kg Precio 967 euros

ASUS ZenBook UX430UA-GV266T El Asus ZenBook destaca por su diseño casi sin marcos, lo que le permite aprovechar sus dimensiones logrando una pantalla más grande y con tecnología antirreflejos. Con lector de huellas, abundantes puertos y autonomía de 9 horas, según información proporcionada por el fabricante. En cuanto a hardware, lo más llamativo es su procesador i7 de última generación. Pantalla 14 "(1920x1080 ppp) Procesador i7 8550U RAM 8 GB Disco 256 GB SSD Peso 1,3 kg Precio 1.049 euros

Carreras de diseño, postproducción, videojuegos, retoque y edición digital de audio o vídeo

Subimos un peldaño más y nos encontramos con las carreras que además de la potencia y conectividad del apartado anterior, demandan una buena pantalla, tanto en resolución y tamaño como en nitidez. Por supuesto que conectarlas

Asimismo, es interesante complementar el hardware con una tarjeta gráfica dedicada, que nos ayudará a visualizar adecuadamente los proyectos en los que estemos trabajando, ya sea motion graphics, diseño 3D, fotografías o vídeos en software como Photoshop, Premiere, Illustrator, After Effects.

Elegir una tarjeta gráfica para un ordenador de sobremesa es algo complejo porque depende de muchos factores. No obstante, teniendo en cuenta que hablamos de un portátil ya fabricado, bastará con huir de tarjetas gráficas integradas en el propio procesador. En estos casos, NVIDIA y su soporte de CUDA son una buena opción y además es bastante habitual encontrarlas. En caso de duda, los portátiles diseñados para gaming cuentan con este tipo de tarjetas acompañadas de sistemas de refrigeración.

Además, cuando la tarea emplea el procesador, RAM o gráfica intensivamente, es normal que la batería vuele. Así que además de una buena autonomía, la carga rápida es una función muy a tener en cuenta.

Me quiero gastar menos de 1.000 euros

Por este presupuesto lo habitual es encontrar ordenadores que cuentan con procesadores de generaciones anteriores, escaso almacenamiento en formato SSD o directamente, decantarse por discos duros mecánicos. Asimismo, las tarjetas gráficas suelen ser antiguas y/o de gama baja.

HP Notebook 15-da0058ns Este modelo lo hemos visto más arriba, pero en esta configuración viene con una batería con autonomía de más de 15 horas (según fabricante) con carga rápida y una tarjeta gráfica dedicada básica NVIDIA GeForce MX110 que si bien es mejor que la que integra el procesador, es muy limitada. Con HDMI, puertos USB 3.0 y lector de DVD, lo que hace que su diseño sea bastante voluminoso, aunque ligero. Pantalla 15,6 HD WLED Procesador i5 8250U RAM 8 GB Disco 256 GB SSD Peso 1,77 kg Precio 619 euros

Lenovo IdeaPad 320-15IKB Aunque es un portátil relativamente pesado, el Lenovo IdeaPad 320-15IKB monta un procesador de última generación Intel, disco duro sólido, cantidad de RAM suficiente y tarjeta gráfica dedicada Nvidia Geforce MX150 de 2GB, es decir, estamos ante una configuración suficiente para estas carreras. Con bastantes puertos tanto en cantidad como en tipo. Pantalla 15.6" LED HD (1366 x 768) Procesador i7-8550U RAM 8 GB Disco 256 GB SSD Peso 2,2 kg Precio 777,59 euros

Acer Swift 3 Una buena opción para presupuestos ajustados en el Acer Swift 3: es ultrafino, con autonomía de 10 horas (según el fabricante) y una pantalla de calidad. Cuenta con procesador de última generación y tarjeta gráfica GeForce MX150 2 GB, si bien su mayor pero es el disco duro, que es mecánico. Su diseño es compacto, aunque sus acabados son de plástico. Pantalla 14" FHD IPS Procesador i7 8550U RAM 8 GB Disco 1 TB HDD Peso 1,8 kg Precio 899 euros

Xiaomi Mi Air Xiaomi tiene en el Mi Air un portátil que combina diseño y potencia con una buena relación calidad precio. Dispone de un procesador de octava generación, puerto HDMI y USB 3.0, tarjeta gráfica dedicada MX150 de NVIDIA, dos altavoces AKG y lector de huellas para este ultrabook de ligerísimo aluminio que proporciona 9 horas de autonomía, de acuerdo con la firma china. Pantalla 13,3" Full HD Procesador i5 8250u RAM 8 GB Disco 256 GB SSD Peso 1,3 kg Precio 899 euros

Asus R510VX-DM534T El Asus R510VX-DM534T cuenta con gráfica integrada NVIDIA GeForce GTX950M, procesador multinúcleo de séptima generación, abundante RAM pero disco duro mecánico. Lo mejor de este portátil diseñado para gaming es su gran pantalla antirreflejos y la cantidad de puertos que integra. Pantalla 15.6" LED (1920x1080) Procesador i7-7700HQ RAM 16 GB Disco 1 TB HDD Peso 2,45 kg Precio 979,59 euros

Me puedo gastar más de 1.000 euros

Superando la barrera de los mil euros encontramos las configuraciones más exigentes en cuanto a procesadores, optando por los i7 de octava generación, RAM de más de 16 gigas que tanto agradeceremos ejecutando programas pesados y combinaciones de almacenamiento que aprovechan la velocidad de los discos duros sólidos con el volumen de los mecánicos.

Asimismo, damos el salto a tarjetas gráficas de gama media con sistemas de refrigeración, pantallas cada vez más grandes y de calidad (especialmente en el sector del gaming), pero también equipos cada vez más pesados y voluminosos.

MSI GL63 8RC-277XES Diseñado tanto por dentro como por fuera para gaming, este portátil cuenta con una pantalla antirreflejos, teclado gaming y 5 altavoces. En su interior, una potente tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 1050 4GB con refrigeración, procesador de última generación hexa core, bien de RAM y almacenamiento combinado. Un muy buen equipo para carreras de diseño. Eso sí, su sistema operativo es Free Dos. Pantalla 15.6" FHD (1920*1080) Procesador i7-8750H RAM 16 GB Disco 1TB HDD +256GB SSD Peso 2,2 kg Precio 1.049 euros

HP Pavilion 15CK007NS El HP Pavilion 15CK007NS cuenta con un diseño elegante y fino, con puertos variados y abundantes y doble altavoz desarrollado por B&O PLAY. Dispone de una pantalla con buena calidad para pasar horas delante de ella, procesador de última generación, bien de RAM y almacenamiento combinado para contar tanto con el espacio del disco duro tradicional como con la la velocidad del SSD. Además cuenta con tarjeta gráfica integrada Nvidia GeForce GT 940MX 2GB. En el apartado de batería tampoco va mal: autonomía de más de 10 horas (según fabricante) y carga rápida Pantalla 15.6" LED FullHD (1920 x 1080) Procesador i7-8550U RAM 16 GB Disco 1 TB + 128 GB SSD Peso 1,9 kg Precio 1.090,59 euros

Lenovo Yoga 720-15IKB Este dispositivo cuenta con tarjeta gráfica dedicada Nvidia GeForce GTX1050-2GB, procesador i7 de séptima generación, medio tera de almacenamiento en formato sólido y suficiente RAM. Lo más destacable de este modelo es su pantalla, que es grande, de calidad y táctil para diseñar o manipular tu trabajo. Pantalla 15.6" IPS AG TOUCH Procesador i7-7700HQ RAM 8 GB Disco 512 GB SSD Peso 2 kg Precio 1.099 euros

HP Envy 17-bw0001ns Es uno de los portátiles más pesados de la selección, pero lo compensa con una pantalla grande antirreflejos con tecnología WLED, diseño resistente y elegante en aluminio y potencia. Y es que este equipo monta uno de los procesadores más potentes y actuales del mercado, gráfica dedicada GeForce MX150 4 GB, bastante RAM y almacenamiento combinado. Pantalla 17,3 " FHD IPS (1920 x 1080) Procesador i7-8550U RAM 16 GB Disco 1 TB HDD + 128 GB SSD Peso 3 kg Precio 1.104,15 euros

ASUS VivoBook Pro N580GD-E4154T El VivoBook Pro es un portátil de alto rendimiento con un diseño fino y ligero con procesador de octava generación multinúcleo y gráfica NVIDIA GeForce GTX 1050. Integra sensor de huellas, carga rápida, sistema de refrigeración optimizada y sistema de sonido desarrollado por Harman Kardon. Pantalla 17,3" FHD (1920*1080) Procesador i7 8750H RAM 8 GB Disco 256GB SSD Peso 2,2 kg Precio 1.149 euros