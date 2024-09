El primer portátil al que hablas y se mueve para obedecerte es de Lenovo. Lo he probado y me he quedado con ganas de más

Si tienes domótica en casa, seguramente te resulte familiar decir algo como 'Alexa, apaga la luz', 'Ey Google, sube el volumen dos puntos' u 'Oye Siri, baja el termostato a 20 grados'. Pues bien, Lenovo ha traído a IFA 2024 un concepto de portátil que sigue esa misma tónica. No, no es asistente como la difunta Cortana, es que le puedes hablar al ordenador para pedirle ciertas órdenes físicas que implican movimiento y el dispositivo obedece.

Lenovo ha aprovechado el marco de la feria tecnológica de Berlín para presentar su nueva familia de ordenadores, entre lo que cabe destacar las 30 horas de autonomía de su Lenovo Thinkbook 16 con chip Snapdragon, los modos inteligentes presentes en sus Aura Edition con SoC Intel o el teclado soft touch keys del Yoga 7 Pro para una experiencia más confortable. Pero lo verdaderamente impresionante es el concepto del Lenovo Auto Twist AI PC al que hablas y se mueve para cumplir tus órdenes. Lo hemos probado y esta ha sido nuestra experiencia.

'Ey Twist, close lid' es solo la punta del iceberg

Antes de nada, las presentaciones. El Lenovo Auto Twist AI PC es un concepto de portátil (es decir, que no se va a poner a la venta) bastante pepino: con un Intel H Series Core Ultra 7, 32 GB de memoria RAM, un SSD de 512GB, una pantalla de bastante calidad de tipo OLED de 13,3" WQXGA+ y chasis de aluminio. Es decir, es un portátil premium para productividad y tiene todo el sentido del mundo, porque es donde más partido se le puede sacar a su bisagra vitaminada.

Para entender el funcionamiento del Lenovo Auto Twist AI PC es clave diferenciar tres partes: la bisagra, las órdenes disponibles y la pantalla que veis bajo estas líneas, que corresponde a su configuración en modo demostración. Lo que nos interesa es la sección de 'Smart Voice Demo', que debe estar activada y además seleccionar el idioma con el que vamos a hablar al ordenador. En mi prueba, solo funcionaba en inglés y en chino.

La base del Lenovo Auto Twist AI PC son los portátiles convertibles, con una bisagra que permite abrir el dispositivo y conformarse con poner la pantalla más o menos vertical, sino que puede doblarse completamente para usarse como una tablet. Pues bien, este portátil añade además la rotación.

O sea, que su bisagra permite el movimiento en dos direcciones y es precisamente esa rotación automática con doble grado de libertad lo que posibilita la adaptación a diferentes escenarios de uso. Según Lenovo, estamos ante el primer diseño Auto Twist del sector, al menos entre las principales marcas. Además de con la voz, la he manipulado con mis manos y parece bastante robusta, aunque obviamente se trata de un punto crítico para la durabilidad del dispositivo con el uso y el paso del tiempo.

El apellido de 'AI' viene porque esta particularidad de su diseño tiene repercusiones activas y pasivas, en tanto en cuanto hay órdenes que podemos dar nosotros y otras que las hace el propio dispositivo tras la configuración pertinente.

¿Qué puedes pedirle exactamente? Las órdenes disponibles en la demo son limitadas pero útiles: que abra o cierre la tapa, que alterne entre los modos portátil y tablet o que haga un selfie panorámico.

El modo escucha del dispositivo tiene lógicamente margen de mejora, ya que lo he podido probar en una sala llena de gente y bastante ruido y el micrófono del dispositivo a veces le costaba captar la orden. Asimismo, al añadir alguna variación en la orden (por ejemplo, cambiar de 'Ey Twist, close lid' por 'Ey Twist, close the lid') provocaba que no la entendiera.

Pero este diseño también tiene aplicación pasiva a la que potencialmente sacar partido en escenarios de uso intensivo y que todavía me ha parecido. Un par de ejemplos:

Que esté pendiente del movimiento del usuario para adaptar la posición de la pantalla, de modo que esté siempre en la mejor posición posible para una visibilidad óptima, lo que repercute tanto en la comodidad como en la ergonomía .

. Que la tapa se cierre automáticamente cuando no hay nadie delante para evitar miradas indiscretas o el uso no autorizado, lo que supone una capa extra de seguridad.

En mis minutos de prueba me ha parecido especialmente interesante lo de que la pantalla te siga, porque tiendo a moverme a lo largo de mi jornada. Soy de esas personas que camina cuando habla por teléfono, así que la perspectiva de poder moverme en una videollamada y que el portátil siga mi cara para poder seguir viendo el contenido y que me vean me parece de lo más conveniente.

Tras probarlo y teniendo en cuenta que es un concepto en fase inicial, me ha dejado tan buen sabor de boca que me he quedado con ganas de más. En una futurible implantación de este diseño en portátiles comerciales, cabría esperar que aumentasen tanto los idiomas disponibles como las órdenes, así como un refinado general. No obstante, solo con esa adaptabilidad automática al movimiento y necesidades del usuario a nivel de visionado y postural, es un plus para quienes usamos el ordenador a diario intensivamente.

Portada | Eva Rodríguez de Luis

En Xataka | El primer portátil transparente es de Lenovo. Tras probarlo estoy convencido de que no será el único