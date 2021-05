Los nuevos portátiles para juegos y creación de contenidos de MSI llegan con chips Intel Core H de 11ª Gen, GeForce RTX 30 y hasta pantallas mini-LED

La nueva hornada de ordenadores portátiles equipados con los procesadores Intel Core de 11ª generación y las GPU de la familia GeForce RTX 30 de NVIDIA sigue creciendo. Esta vez la compañía que ha desvelado las características de sus nuevos equipos es MSI, sumándose así a los lanzamientos que Acer, Dell, Gigabyte y Lenovo, entre otras compañías, hicieron hace unos días.

Cinco de los ordenadores portátiles de los que estamos a punto de hablaros han sido diseñados específicamente para jugar, aunque, como cabe esperar, sobre el papel deberían rendir de maravilla también en un escenario de creación de contenidos. Y, por supuesto, en un entorno ofimático. El otro ordenador portátil que nos propone MSI, el modelo Creator 17, ha sido diseñado expresamente para crear contenidos, y tiene una característica muy llamativa: incorpora un panel LCD IPS con retroiluminación mini-LED.

Antes de meternos en harina, un apunte importante. En la tabla que publicamos debajo de estas líneas hemos recogido las versiones de todos los portátiles equipadas con un panel LCD IPS de 17,3 pulgadas, pero también están disponibles con pantallas de 15,6 pulgadas y resolución Full HD, QHD y UHD, así como con unas especificaciones un poco más modestas, y presumiblemente también con un precio más contenido.

Los nuevos portátiles para juegos y creación de contenidos de MSI, en cifras

GE76 Raider GS76 Stealth GP76 Leopard Pulse GL76 Katana GF76 Creator 17 PANTALLA LCD IPS hasta 17,3" UHD LCD IPS hasta 17,3" UHD 120 Hz LCD IPS hasta 17,3" QHD 165 Hz LCD IPS hasta 17,3" QHD 165 Hz LCD IPS 17,3" FHD 144 Hz LCD IPS 17,3" UHD, Mini-LED y HDR 1000 CPU Hasta Intel Core i9 11ª Gen Hasta Intel Core i9 11ª Gen Hasta Intel Core i7 11ª Gen Intel Core i7 11ª Gen Intel Core i7 11ª Gen Intel Core i9 11ª Gen GPU Hasta GeForce RTX 3080 16 GB GDDR6 Hasta GeForce RTX 3080 16 GB GDDR6 Hasta GeForce RTX 3070 8 GB GDDR6 Hasta GeForce RTX 3060 6 GB GDDR6 Hasta GeForce RTX 3060 6 GB GDDR6 Hasta GeForce RTX 3080 16 GB GDDR6 RAM Hasta 64 GB DDR4 3200 32 GB DDR4 3200 16 GB DDR4 3200 Hasta 32 GB DDR4 3200 16 GB DDR4 3200 Hasta 64 GB DDR4 3200 SSD Hasta 2 TB PCIe 4.0 1 TB PCIe 4.0 1 TB PCIe 4.0 1 TB PCIe 3.0 Hasta 1 TB PCIe 3.0 Hasta 2 TB PCIe 4.0 WIFI Killer Wi-Fi 6E Killer Wi-Fi 6E Killer Wi-Fi 6E Killer Wi-Fi 6 Killer Wi-Fi 6 Killer Wi-Fi 6 BLUETOOTH 5.2 5.2 5.2 5.1 5.1 5.2 S.O. Windows 10 Home Windows 10 Home/Pro Windows 10 Home Windows 10 Home Windows 10 Home Windows 10 Pro BATERÍA 99,9 Whr 99,9 Whr 65 Whr 53,5 Whr 53,5 Whr 99,9 Whr DIMENSIONES 397 x 284 x 25,9 mm 396,1 x 259,4 x 20,25 mm 397 x 284 x 25,9 mm 398 x 273 x 24,2 mm 398 x 273 x 25,2 mm 396,1 x 259,4 x 20,25 mm PESO 2,9 kg 2,45 kg 2,9 kg 2,3 kg 2,3 kg 2,45 kg

Los nuevos portátiles de MSI para 'gaming' llegan con lo último de Intel y NVIDIA

GE76 Raider

Este ordenador portátil para juegos es una auténtica bestia. En su versión más ambiciosa puede incorporar un procesador Intel Core i9-11980HK; una pantalla con panel LCD IPS de 17,3 pulgadas, resolución Full HD y un refresco de 360 Hz; hasta 64 GB DDR4-3200; un procesador gráfico GeForce RTX 3080 de NVIDIA y nada menos que 2 TB de almacenamiento SSD con interfaz PCIe 4.0.

Su teclado es un SteelSeries con iluminación RGB, y de la refrigeración se encarga una solución térmica que recurre a dos ventiladores de mayor tamaño que en las anteriores revisiones de este ordenador portátil y dos conductos de calor sobredimensionados que, según MSI, se responsabilizan de que tanto la CPU como la GPU den lo mejor de sí mismas en condiciones exigentes.

GS76 Stealth

Si nos ceñimos a sus especificaciones este ordenador portátil está a la altura del modelo Raider en el que acabamos de indagar. Sin embargo, su vocación no es exactamente la misma. No cabe duda de que es un equipo para juegos muy capaz, pero es lo suficientemente fino, ligero y discreto para poder ser utilizado como ordenador portátil profesional de día, y como máquina de juegos a la última por la noche. Esto es, al menos, lo que propone MSI. Y suena bien.

GP76 Leopard

Este ordenador portátil es, sobre el papel, un auténtico todoterreno. Como podéis ver en la tabla, su configuración es solo ligeramente menos ambiciosa que la de los modelos Raider y Stealth, por lo que no cabe duda de que es un equipo muy capaz. Su chasis es completamente metálico, e incorpora nuevas bisagras que, según MSI, son muy rígidas y robustas, lo que permite utilizarlo con seguridad no solo en un escenario de uso doméstico, sino también en espacios en los que no es posible tratarlo con delicadeza.

Pulse GL76

Por su diseño este es el ordenador portátil de esta nueva hornada de MSI con un espíritu jugón más marcado. De hecho, ha sido diseñado por el artista belga Maarten Verhoeven inspirándose en un caza del futuro. Como podéis ver en la tabla, sus especificaciones son muy atractivas. Su CPU Intel Core i7 y la GPU GeForce RTX 3060 deberían bastar para ofrecernos un rendimiento sólido con juegos a 1080p. Incluso a 1440p y con el trazado de rayos activado. Un apunte interesante: los conductos de calor de su sistema de refrigeración son muy similares a los del más caro y ambicioso modelo Raider.

Katana GF76

El último ordenador portátil para juegos en el que vamos a indagar es el más modesto de todos los que hemos revisado en este artículo, pero eso no conlleva que haga concesiones importantes. En absoluto. De hecho, como podéis ver en la tabla, sus especificaciones están realmente bien y deberían ser más que suficientes para permitirnos jugar a 1080p sosteniendo una cadencia de imágenes por segundo elevada. Además, como podéis ver en la fotografía, tiene un diseño estilizado y resultón, pero no excesivamente llamativo, algo que algunos usuarios apreciamos.

Creator 17: este portátil para creación de contenidos se desmarca con su pantalla mini-LED

Como podéis ver en la tabla, las especificaciones de este ordenador portátil para creación de contenidos rivalizan con las del modelo Raider, por lo que es evidente que también es una máquina muy atractiva para juegos. No obstante, MSI ha mimado especialmente la pantalla de este equipo. Y es que apuesta por un panel LCD IPS con resolución 4K UHD y 17'3 pulgadas capaz de cubrir el 100% del espacio de color DCI-P3 y de entregar un brillo máximo de 1000 nits.

Además, según MSI, restituye el color con mucha precisión (Delta-E < 2). Y la retroiluminación mini-LED asegura, en teoría, un contraste muy alto y unos negros profundos. Un apunte más: su sonido ha sido afinado por la compañía de alta fidelidad Dynaudio. Como veis, tiene una pinta realmente estupenda, por lo que confiamos en que se presente la oportunidad de analizarlo a fondo.

Nuevos portátiles de MSI para 2021: precio y disponibilidad

Los nuevos ordenadores portátiles para juegos y creación de contenidos de MSI llegarán a las tiendas durante las próximas semanas. Su precio variará sensiblemente en función de su configuración.

