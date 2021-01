Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga: el ThinkPad más fino de la historia desembarca con 11 mm de grosor y un revestimiento de titanio

Un nuevo ordenador portátil convertible acaba de sumarse a la familia ThinkPad X1. Pero no se trata de un equipo más. Según Lenovo, este recién llegado Titanium Yoga es el ThinkPad más fino que han lanzado hasta la fecha gracias a sus 11,5 mm de grosor. No obstante, esta no es en absoluto su única cualidad. También se desmarca por su revestimiento de titanio, un material en gran medida responsable de su ligereza y presumible robustez.

Además, este portátil llega con lo último de Intel en procesadores y gráficos, con una pantalla LCD IPS QHD con relación de aspecto 3:2 y unas especificaciones bien medidas que reflejan con claridad que estamos ante una de las propuestas de la familia ThinkPad más polivalentes. La guinda del pastel la pone una conectividad inalámbrica ambiciosa en la que destaca la presencia de una controladora Wi-Fi 6, y, sobre todo, de 5G.

Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga: especificaciones técnicas

LENOVO THINKPAD X1 TITANIUM YOGA Características PANTALLA LCD IPS QHD (2256 x 1504 puntos) de 13,5 pulgadas con relación de aspecto 3:2, 450 nits, bajo consumo y soporte Dolby Vision HDR PROCESADOR Intel Core de 11ª generación GRÁFICOS Intel Iris Xe MEMORIA Hasta 16 GB LPDDR4x ALMACENAMIENTO SECUNDARIO SSD hasta 1 TB PCIe NVMe M.2 SONIDO Dolby Atmos SISTEMA OPERATIVO Windows 10 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 5G, Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.1 BATERÍA 44,5 Whr AUTONOMÍA Hasta 10,9 horas DIMENSIONES 297,5 x 232,7 x 11,5 mm PESO 1,15 kg PRECIO Desde 1899 dólares (1556,93 euros)

Gracias al titanio el ThinkPad más fino no renuncia a la robustez

Basta echar un vistazo a sus especificaciones para darse cuenta de que la principal baza de este equipo es su portabilidad. Y es que además de su contenido grosor pesa unos muy razonables 1,15 kg. La caja del equipo es de titanio, un material ligero que, en teoría, debería dotarla de una rigidez muy alta. Es evidente que Lenovo ha elegido este material tanto por su vocación prémium como por sus propiedades mecánicas.

Para resolver la pantalla de este convertible Lenovo ha apostado por un panel LCD de tipo IPS y 13,5 pulgadas con resolución QHD

Para resolver la pantalla de este convertible Lenovo ha apostado por un panel LCD de tipo IPS y 13,5 pulgadas con resolución QHD (2256 x 1504 puntos), una capacidad de entrega de brillo de 450 nits y compatibilidad con contenidos Dolby Vision HDR. La marca china también ha confirmado que el panel que ha elegido es de bajo consumo en un claro intento por dilatar tanto como sea posible la autonomía de este ordenador portátil (según Lenovo nos ofrece hasta 10,9 horas de trabajo sin conexión a la red eléctrica).

Quien decida hacerse con este equipo podrá elegir entre varias configuraciones ligeramente distintas equipadas con microprocesadores Intel Core de 11ª generación con gráficos Iris Xe, hasta 16 GB de memoria principal de tipo LPDDR4x y unidades SSD con una capacidad máxima de 1 TB e interfaz PCIe NVMe. En lo que se refiere al sonido este ThinkPad X1 está preparado para virtualizar audio Dolby Atmos.

Este portátil incorpora procesadores Intel Core de 11ª generación, gráficos Iris Xe y hasta 16 GB LPDDR4x

En lo que se refiere al sistema operativo estará disponible con las ediciones Home y Pro de Windows 10, pero en escenarios de uso profesionales es preferible optar por las versiones que incorporan esta última versión. Por último, además de conectividad 5G opcional compatible con redes 4G LTE incorpora Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.1

Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga: precio y disponibilidad

Lenovo ha confirmado que el nuevo ThinkPad X1 Titanium Yoga estará disponible a finales del próximo mes de febrero con un precio de partida de 2149 euros.

Más información | Lenovo