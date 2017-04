Las ventas de PCs dan la sorpresa y se recuperan ligeramente, ¿Chromebooks responsables?

Llevamos años viviendo una desaceleración clara en el segmento de las ventas de PCs. Ni los modernos PCs de sobremesa ni los interesantes convertibles parecen haber frenado esa tendencia. Ni siquiera los gamers lo han hecho a pesar de estar viviendo la oferta más llamativa de la historia en componentes y periféricos.

Lo sorprendente del caso es que los últimos datos de la consultora IDC muestran un ligerísimo crecimiento de esas ventas: en el primer trimestre de 2017 se han vendido un 0,6% más de ordenadores que en el mismo trimestre de 2016. Algunos apuntan a que ese crecimiento y esa recuperación tienen un único culpable: los Chromebooks.

Buenas noticias con o sin Chromebooks

En los datos de IDC el gran ganador es HP, que ha crecido un 13,1% en ventas y una cuota de mercado del 21,8%. Lenovo es la única que le sigue de cerca (20,4% de cuota), mientras que Dell está un poco más lejos. Apple y Acer compiten por la cuarta plaza, pero de momento es la empresa de Cupertino la que ha logrado imponerse en este estudio. Lo importante como decimos es que a nivel global el crecimiento del mercado, aunque ligero, existe.

Los datos de IDC contrastan con los de la consultora Gartner, cuyos datos reflejan que el mercado de PCs y portátiles ha caído un 2,4% de trimestre a trimestre. También cambian las posiciones: Lenovo es la que mayor cuota de mercado tiene por delante de HP, aunque los otros tres puestos y sus cuotas se asemejan mucho.

¿Por qué esa diferencia entre IDC y Gartner? En The Verge indican que la causa son los Chromebooks. IDC incluye los Chromebooks pero excluye los tablets Windows, incluyendo los convertibles. Gartner curiosamente sí cuenta los tablets (convertibles o no) basados en Windows, pero excluye tanto los Chromebooks como cualquier tablet no basado en Windows.

Google no ofrece datos sobre las ventas de los Chromebooks, pero el dato podría efectivamente apuntar a una relevancia especial de estos equipos ahora que Chrome OS dispone de compatibilidad (limitada) con aplicaciones Android. Sea como fuere, éstas son buenas noticias para un segmento que a pesar de estar reinventándose tiene a unos competidores imposibles de batir: los smartphones.

